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Дана Уайт: «Не понимаю, зачем Ян выбросил это колено»

11:24
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Президент UFC Дана Уайт поделился мнением о запрещенном колене Петра Яна в бою с Алджамейном Стерлингом на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе (США).

«Не знаю, зачем он его выбросил. Возможно, усталость и расстройство. Он начинал забирать бой, забирать контроль. Стерлинг уже ломался, и тут он бьет это колено. Зачем?», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Петр Ян был дисквалифицирован за нанесение запрещенного удара коленом в четвертом раунде боя. 28-летний россиянин лишился чемпионского пояса. На его счету 15 побед и 2 поражения в ММА. У 31-летнего Стерлинга 20 побед и 3 поражения.

UFC 259, Петр Ян – Алджамейн Стерлинг, Исраэль Адесанья – Ян Блахович, Аманда Нунис – Меган Андерсон, дата боя, турнира – 6 / 7 марта 2021 года, Лас-Вегас

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