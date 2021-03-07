Дана Уайт: «Не понимаю, зачем Ян выбросил это колено»

Президент UFC Дана Уайт поделился мнением о запрещенном колене Петра Яна в бою с Алджамейном Стерлингом на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе (США).

«Не знаю, зачем он его выбросил. Возможно, усталость и расстройство. Он начинал забирать бой, забирать контроль. Стерлинг уже ломался, и тут он бьет это колено. Зачем?», — сказал Уайт на пресс-конференции.

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Петр Ян был дисквалифицирован за нанесение запрещенного удара коленом в четвертом раунде боя. 28-летний россиянин лишился чемпионского пояса. На его счету 15 побед и 2 поражения в ММА. У 31-летнего Стерлинга 20 побед и 3 поражения.