Бывший рефери UFC обвинил судью в поражении Петра Яна
Бывший судья UFC Джон Маккарти оценил инцидент между российским бойцом Петром Яном и американцем Алджамейном Стерлингом во время поединка на турнире UFC 259.
«Если судья в шаге от бойца рассказывает врачу, что предупреждал Яна о грозящей ему дисквалификации, то это огромное упущение с его стороны. Сначала Стерлинг сидел спокойно, а потом изобразил, что его вырубили. Я видел, как Алджамейн принимает тяжелые удары. Он — крепкий парень, но удар коленом был не таким сильным, как хотел показать Стерлинг», — сказал Маккарти в видео на своем YouTube-канале Weighing In.
Ян проиграл чемпионский титул в легчайшем весе из-за запрещенного удара в 4-м раунде. Российский боец ударил Стерлинга коленом в голову, когда колено того находилось на земле. Судья поединка принял решение дисквалифицировать Яна.
Дополнительная информация:
UFC 259, Петр Ян – Алджамейн Стерлинг, Исраэль Адесанья – Ян Блахович, Аманда Нунис – Меган Андерсон, дата боя, турнира – 6 / 7 марта 2021 года, Лас-Вегас
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