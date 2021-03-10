Бывший рефери UFC обвинил судью в поражении Петра Яна

Бывший судья UFC Джон Маккарти оценил инцидент между российским бойцом Петром Яном и американцем Алджамейном Стерлингом во время поединка на турнире UFC 259.

«Если судья в шаге от бойца рассказывает врачу, что предупреждал Яна о грозящей ему дисквалификации, то это огромное упущение с его стороны. Сначала Стерлинг сидел спокойно, а потом изобразил, что его вырубили. Я видел, как Алджамейн принимает тяжелые удары. Он — крепкий парень, но удар коленом был не таким сильным, как хотел показать Стерлинг», — сказал Маккарти в видео на своем YouTube-канале Weighing In.

Ян проиграл чемпионский титул в легчайшем весе из-за запрещенного удара в 4-м раунде. Российский боец ударил Стерлинга коленом в голову, когда колено того находилось на земле. Судья поединка принял решение дисквалифицировать Яна.