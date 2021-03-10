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Стерлинг отстранен на 60 дней по медицинским показаниям после боя с Яном

07:22
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В UFC оценили состояние участников турнира UFC 259 и определились со сроками их возможного возвращения в бои, сообщает MMA Fighting. Американец Алджамейн Стерлинг после поединка с россиянином Петром Яном отстранен до 6 мая.

Ян проиграл чемпионский титул в легчайшем весе из-за запрещенного удара в 4-м раунде. Ян ударил соперника коленом в голову, когда колено того находилось на земле.

UFC 259, Петр Ян – Алджамейн Стерлинг, Исраэль Адесанья – Ян Блахович, Аманда Нунис – Меган Андерсон, дата боя, турнира – 6 / 7 марта 2021 года, Лас-Вегас

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