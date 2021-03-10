Стерлинг назвал Сехудо «герпесом» и вызвал его на бой

Новоиспеченный чемпион легчайшего дивизиона Алджамейн Стерлинг после скандальной победы над Петром Яном стал объектом не только насмешек, но и мишенью для многих претендентов, среди которых оказался бывший чемпион Генри Сехудо.

«По какой-то причине он похож на герпес, — говорит Стерлинг о Генри Сехудо в интервью The Mac Life. — Этот парень умудряется просто высунуть голову отовсюду. Он уходит, а потом каким-то образом все время появляется в самое неподходящее время. Точно так же было в этот раз, когда мы пересеклись с ним в отеле. Как будто этот парень всегда появляется из ниоткуда, понимаешь? Так что это очень интересно. Я действительно думаю, что после того, как мы проведем этот матч-реванш [с Петром Яном], этот бой может потенциально состояться. Я готов с ним сразиться и разобраться».

Бой Ян — Стерлинг состоялся в минувшие выходные в главном карде турнира UFC 259 в Лас-Вегасе. В четвертом раунде Ян нанес запрещенный удар коленом в голову, и поскольку Стерлинг отказался биться дальше, россиянин был дисквалифицирован. Тем самым американец стал новым обладателем пояса. ?