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Стерлинг назвал Сехудо «герпесом» и вызвал его на бой

10:09
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Новоиспеченный чемпион легчайшего дивизиона Алджамейн Стерлинг после скандальной победы над Петром Яном стал объектом не только насмешек, но и мишенью для многих претендентов, среди которых оказался бывший чемпион Генри Сехудо.

«По какой-то причине он похож на герпес, — говорит Стерлинг о Генри Сехудо в интервью The Mac Life. — Этот парень умудряется просто высунуть голову отовсюду. Он уходит, а потом каким-то образом все время появляется в самое неподходящее время. Точно так же было в этот раз, когда мы пересеклись с ним в отеле. Как будто этот парень всегда появляется из ниоткуда, понимаешь? Так что это очень интересно. Я действительно думаю, что после того, как мы проведем этот матч-реванш [с Петром Яном], этот бой может потенциально состояться. Я готов с ним сразиться и разобраться».

Бой Ян — Стерлинг состоялся в минувшие выходные в главном карде турнира UFC 259 в Лас-Вегасе. В четвертом раунде Ян нанес запрещенный удар коленом в голову, и поскольку Стерлинг отказался биться дальше, россиянин был дисквалифицирован. Тем самым американец стал новым обладателем пояса. ?

UFC 259, Петр Ян – Алджамейн Стерлинг, Исраэль Адесанья – Ян Блахович, Аманда Нунис – Меган Андерсон, дата боя, турнира – 6 / 7 марта 2021 года, Лас-Вегас

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