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Александр Волков победил Ризвана Куниева на UFC 333 в Абу-Даби 24 октября 2026: результат боя, обзор трех раундов, решение судей и шансы россиянина на титульный бой UFC

Волков победил сильного Куниева на UFC 333. Он — легенда ММА, дайте ему уже титульный бой

Александр Волков единогласным решением судей победил Куниева на UFC 333
Отдел единоборств «СЭ»
Александр Волков победил Ризвана Куниева.
Фото AFP
Александр выиграл единогласным решением судей, что может помешать ему в гонке за титульник.
ММА UFC: Волков — Куниев

Для Александра Волкова это был очередной момент истины. Победа сильно приблизила бы его к титульнику (но не гарантировала бы, в UFC спортивный принцип не главенствует), поражение — очень сильно бы отдалило. Соперник был серьезнейший. Пусть рекорд Ризвана Куниева в UFC (2-1 перед боем) не вводит в заблуждение. Ему сразу дали в соперники топа — Кертиса Блейдса, и Ризван дал ему равный бой. Затем же Куниев победил решением другого топа — Жаилтона Алмейду, став первым, кого бразилец не смог забороть. А в июле дагестанец нокаутировал коленями опытного Тайрелла Форчуна.

Мовсар Евлоев и&nbsp;Петр Ян.Волкановски — Евлоев, Ян — Двалишвили, Волков — Куниев: онлайн-трансляция UFC 333

Куниев начал первый раунд с хорошего фронт-кика в корпус (его база — ушу-саньда). Ризван захватил центр октагона, но Волков грамотно держал дистанцию. Первая классная атака Александра — двойка в голову (хорошо попал правым прямым). Затем москвич отлично встретил левым джебом следующий фронт-кик соперника. Куниев всячески пытался войти в ближнюю дистанцию, но, когда входил, чаще пропускал, чем попадал — да, на руках Волков в первые 5 минут был лучше (да и ногами бил чаще — в том числе активно использовал лоу-кики, каф-кики). Было жесткое попадание и у Куниева — передней левой рукой. Первый раунд получился зрелищным, высококлассным, и остался он за Волковым.

Второй раунд получился плюс-минус равным. Куниев отлично попал супермен-панчем, в целом работал лучше, чем в первом раунде. Но и Волков не сбавил — как и в первом раунде, контролировал на дистанции джебом, разбивал киками, на ближней дистанции сковывал, хорошо пробивал коленями. То, что Волков был лучше вблизи, — главная неожиданность поединка, он был лучше даже в клинче, притом что Куниев — мастер клинча.

Фото AFP

Третий раунд однозначно остался за Волковым. Ризван взвинтил темп, но Александр жестко встречал его ударами руками (но стоит отметить изобретательный бэкфист дагестанца), а в конце раунда Волков накрыл соперника, забрался за спину — и просидел там до сирены, больше минуты. Победа единогласным решением судей — причем двое отдали Александру все три раунда.

Заслуживает ли Волков титульник? Безусловно, да. Получит ли он его? Вопрос открытый. Да, по сути у него восемь побед подряд (в бою с Сирилом Ганом засудили), но UFC в последнее время уж слишком нужны досрочки, особенно в тяжелом весе. В декабре же поединок проведут Сергей Павлович и Алекс Перейра, где досрочка, кажется, неизбежна.

Карьера Волкова в ММА колоссальна. Дебютировал еще в 2009-м, худым студентом МГТУ имени Баумана, в 2012-м стал чемпионом Bellator в тяжелом весе (первым российским чемпионом Bellator), в 2016-м взял титул М-1, а затем подпиcался в UFC. Бой с Куниевым стал для Волкова 52-м в профессиональной карьере и 20-м в UFC. Сегодня ему исполнилось 38.

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