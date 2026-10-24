Волков победил сильного Куниева на UFC 333. Он — легенда ММА, дайте ему уже титульный бой

Александр выиграл единогласным решением судей, что может помешать ему в гонке за титульник.

ММА UFC: Волков — Куниев

Для Александра Волкова это был очередной момент истины. Победа сильно приблизила бы его к титульнику (но не гарантировала бы, в UFC спортивный принцип не главенствует), поражение — очень сильно бы отдалило. Соперник был серьезнейший. Пусть рекорд Ризвана Куниева в UFC (2-1 перед боем) не вводит в заблуждение. Ему сразу дали в соперники топа — Кертиса Блейдса, и Ризван дал ему равный бой. Затем же Куниев победил решением другого топа — Жаилтона Алмейду, став первым, кого бразилец не смог забороть. А в июле дагестанец нокаутировал коленями опытного Тайрелла Форчуна.

Куниев начал первый раунд с хорошего фронт-кика в корпус (его база — ушу-саньда). Ризван захватил центр октагона, но Волков грамотно держал дистанцию. Первая классная атака Александра — двойка в голову (хорошо попал правым прямым). Затем москвич отлично встретил левым джебом следующий фронт-кик соперника. Куниев всячески пытался войти в ближнюю дистанцию, но, когда входил, чаще пропускал, чем попадал — да, на руках Волков в первые 5 минут был лучше (да и ногами бил чаще — в том числе активно использовал лоу-кики, каф-кики). Было жесткое попадание и у Куниева — передней левой рукой. Первый раунд получился зрелищным, высококлассным, и остался он за Волковым.

Второй раунд получился плюс-минус равным. Куниев отлично попал супермен-панчем, в целом работал лучше, чем в первом раунде. Но и Волков не сбавил — как и в первом раунде, контролировал на дистанции джебом, разбивал киками, на ближней дистанции сковывал, хорошо пробивал коленями. То, что Волков был лучше вблизи, — главная неожиданность поединка, он был лучше даже в клинче, притом что Куниев — мастер клинча.

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Третий раунд однозначно остался за Волковым. Ризван взвинтил темп, но Александр жестко встречал его ударами руками (но стоит отметить изобретательный бэкфист дагестанца), а в конце раунда Волков накрыл соперника, забрался за спину — и просидел там до сирены, больше минуты. Победа единогласным решением судей — причем двое отдали Александру все три раунда.

Заслуживает ли Волков титульник? Безусловно, да. Получит ли он его? Вопрос открытый. Да, по сути у него восемь побед подряд (в бою с Сирилом Ганом засудили), но UFC в последнее время уж слишком нужны досрочки, особенно в тяжелом весе. В декабре же поединок проведут Сергей Павлович и Алекс Перейра, где досрочка, кажется, неизбежна.

Карьера Волкова в ММА колоссальна. Дебютировал еще в 2009-м, худым студентом МГТУ имени Баумана, в 2012-м стал чемпионом Bellator в тяжелом весе (первым российским чемпионом Bellator), в 2016-м взял титул М-1, а затем подпиcался в UFC. Бой с Куниевым стал для Волкова 52-м в профессиональной карьере и 20-м в UFC. Сегодня ему исполнилось 38.