«Порье стоит в стойке и рубится. Махачев его задушит». Усман Нурмагомедов: UFC 302, Шаблий, мощь Хабиба

Интервью с чемпионом Bellator в легком весе и надеждой команды Хабиба Нурмагомедова.

26-летний Усман Нурмагомедов 17 мая в Париже должен был защищать титул Bellator против Александра Шаблия. Однако Усман заболел и был вынужден сняться с боя.

Шаблий, прошедший длительный тренировочный лагерь, усомнился в том, что Нурмагомедов действительно был не в состоянии драться. Причем во второй половине мая Усман присоединился к кэмпу Ислама Махачева в США, после чего Александр сказал «СЭ»: «Жду анонса [боя] 7 сентября. А что он находится на сборе — этого следовало ожидать. Когда ему сказали, что боя не будет, он начал готовиться. Он не тратил свои силы все это время, а меня решили помучить в лагерях — пройти один лагерь, потом следующий. Он не тренировался. А как только объявили, что бой не состоится, он начал тренироваться — и уехал готовиться».

Мы встретились с Усманом Нурмагомедовым в Нью-Джерси — перед медиаднем UFC 302, и боец объяснил, почему он не смог выступить в Париже, отреагировал на критику Шаблия, поделился мнением о предстоящем бое Ислама Махачева и Дастина Порье, а еще рассказал, как ему стало жалко полутяжа Кори Андерсона, когда тот боролся с Хабибом.

— Как сейчас твое самочувствие?

— Во время подготовки к бою я заболел пневмонией, месяц болел, не мог никак восстановиться. В день праздника [Ураза-байрам] я не мог нормально ходить. Прилег. Это было где-то число 10-11 [апреля]. После этого неделю болел, никак прийти в себя не мог, был на антибиотиках, на капельницах. Потом потихоньку пришел в себя. Драться, выходить и рисковать было невозможно. Я не в тех кондициях, когда я могу не тренироваться и выйти на бой, рискуя своим положением. Я чемпион, могу сказать: «Эй, брат, я болел, у меня не получилось подготовиться к этому бою». Перенесли — подеремся в следующий раз.

— Сейчас все нормально?

— Да, все нормально. Когда они [Махачев и команда] улетели в Америку, еще неделю подлечился — и после этого прилетел к Исламу сюда на подготовку. Потихоньку втянулся в режим и сейчас чувствую себя уже более-менее хорошо.

— У вас с Шаблием все на уважении?

— Я уважаю его как спортсмена, как бойца, как человека, потому что грязного треш-тока или еще чего-то у него не было. Он верит, что выиграет меня. Я верю, что он никогда в жизни этого не сможет сделать. А клетка покажет. Чисто как спортсмен он интересен. Нет такого, чтобы на личности мы переходили.

— Если бой будет назначен на 7 сентября, ты будешь к нему готов?

— Да, конечно, этот бой уже обсуждается. Мы говорили насчет этого. Предполагаемая дата — 7 сентября. Посмотрим, как будет.

Усман Нурмагомедов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Шаблий — это уровень Порье, Гэтжи и других топов легкого веса?

— Он чуть выше, чем Порье и Гэтжи, потому что они уже старые. Шаблий на своем пике, ему 32 года. Это самый пиковый возраст для бойца, но мы тоже в расцвете своих сил. В UFC [в легком весе] я бы поставил его в топ-5. Себя я ставлю после Ислама [Махачева]. На первое место не лезу, но после Ислама себя ставлю.

— У тебя явно есть потенциал после защиты титула с Шаблием перейти в UFC.

— У меня контракт [с Bellator]. Я сначала должен его закончить. Об этом говорить, заглядывать за спину я не люблю, но, знаешь, будем готовиться на 7 сентября, а там уже... Знаешь, это [UFC] мечта, но в Bellator очень хорошие условия, прям-прям очень хорошие условия. Проведу этот бой, потом у меня останутся еще два боя по контракту с Bellator, а там уже будет видно — как пойдет.

— В чем Порье может доставить неприятности Махачеву?

— Знаешь, я не вижу в чем. Может, это как-то выглядит уже, будто все говорят, что Ислам неуязвим, но посмотрите бои Порье. Просто стоит в стойке и рубится. А у Ислама есть ноги. Посмотрите бой с Волкановски, где Ислам продемонстрировал стойку. Там на высоком уровне стойка. Грэпплинг, борьба — этого нет у Дастина. Если вы посмотрите бой Оливейры и Дастина, вы поймете, что у него реально нет никакого грэпплинга.

Ислам — это боец универсальный, он лучше в каждом аспекте, чем Дастин. Так что я верю в победу Ислама, и я надеюсь, что... Ну, мой прогноз — второй раунд. Посмотрим, как будет. Я думаю, задушит. Скорее всего, не гильотина.

— А что после Порье? Как ты думаешь?

— Скорее всего, Арман [Царукян[.

Дастин Порье. Фото Getty Images

— Ислам просто говорил, что он уже дал ему шанс. И тот им не воспользовался.

— В UFC нет кандидатов, как я смотрел. Там есть на хороших кондициях Гамрот и Арман. Если Арман не травмируется, будет готов, то Арман. Если он травмируется, что-то с ним станет, то, думаю, Гамрот. На очереди, скорее всего, Арман.

— Хабиб говорил, что надо уйти, когда ты на пике, когда ты чувствуешь, что не надо драться до пенсионного возраста. А как ты считаешь, Ислам после какого боя должен уйти?

— Знаешь, мы же в зале работаем, и Ислам с каждым кэмпом будто все больше прибавлять. В плане бега, в плане грэпплинга, у него больше выносливости, физической силы, ментально становится сильнее. Я не думаю, что его время заканчивается. У него есть еще порох в пороховницах. Поэтому он еще здесь шороху наведет.

— Как тебе с Хабибом работается? Тяжело ли его давление? Давление авторитета?

— Тяжело. Нет, давление авторитета — не тяжело. Мне тяжело с ним работать, потому что его давление — это ни с чем не сравнимо. Мне даже с Исламом работать намного легче, потому что у Ислама другая борьба, более позиционно-переходящая, а Хабиб тебя держит, и вот ты все свои силы должен оставить, чтобы из одной позиции выйти.

— Кори Андерсон (чемпион Bellator в полутяжелом весе. — Прим. «СЭ») вышел в итоге из-под Хабиба?

— Честно сказать, мне жалко было Кори Андерсона. Они начали бороться, мы поменяли трех спарринг-партнеров, а Хабиб все еще боролся с ним. Они где-то минут 20-25 без остановки боролись. Кори — это полутяж чистый, а тут Хабиб...