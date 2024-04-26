«Усман Нурмагомедов дерется, когда ему выгодно и удобно». Российский боец Шаблий возмущен отказом брата Хабиба от боя

Карьера Александра в Bellator пока складывается не так, как ему хотелось.

Александр Шаблий приехал в Америку в 2020 году в надежде подписаться в UFC. Не получилось, зато пришел контракт из Bellator. Там он выиграл три боя, после чего заявился в Гран-при с главным призом миллион долларов. В четвертьфинале нокаутировал ударом в корпус экс-чемпиона Rizin Тофика Мусаева, в полуфинале победил единогласным решением судей экс-чемпиона Bellator Патрики Фрейре, забрав все раунды. В финале должен был встретиться с чемпионом действующим — Усманом Нурмагомедовым. Но тот попался на допинге. А потом финал Гран-при (и, соответственно, приз в миллион) отменился вовсе — после слияния PFL и Bellator. Понятно, что эта новость Шаблию очень не понравилась.

Бой с Нурмагомедовым ему в итоге назначили — не финальный, а просто титульный, поставили его на 17 мая — на турнире Bellator в Париже. Александр к нему усердно готовился, однако недавно пришла новость: Усман снялся с поединка из-за травмы (позже выяснилось, что все-таки из-за воспаления легких). Мы связались с Шаблием — и обсудили и снятие Нурмагомедова, и работу их общих менеджеров, и действия PFL, и суд из-за боя за миллион.

Предполагал, что Усман снимется с боя — поскольку заметил, что тот толком даже не тренировался

«Мы предполагали, что может быть такой исход событий. Когда нам сказали, что бой будет в мае, мы понимали, что впереди — Рамадан, а в такой период времени очень сложно подготовиться к самому важному бою в карьере. Это было бы опрометчиво. По ходу сборов я несколько раз спрашивал менеджера — Ризвана [Магомедова], будет ли он готов к бою. У ребят, на которых я подписан, я видел, что Усмана нет в зале. У меня был вопрос — почему он не тренируется. Ризван отвечал, что бой будет, что все идет по плану.

Но это [отмена боя] не было большим шоком для нас. Шоком стало то, что в Bellator не захотели спасти мой бой, не захотели сделать бой за временный пояс. Был предложен вариант подраться просто. У меня нет мотивации драться просто, я хочу биться за пояс. Ждем, когда он [Усман] будет готов к следующему поединку. Я спросил: а что, если он не подерется в сентябре, что тогда? Мне сказали, что я подерусь в сентябре за пояс вне зависимости от того, кто будет моим соперником. Я общался с Али [Абдель-Азизом, главой компании Dominance MMA]».

Усман Нурмагомедов. Фото Соцсети

Будет и дальше работать с Dominance MMA, хотя и понимает: Али и Ризван не будут отстаивать его интересы так же, как интересы Нурмагомедовых

«Планирую продолжать сотрудничество. Понимаю, почему ты спрашиваешь. Dominance представляет интересы команды Нурмагомедова с самого начала. И мои интересы никто так отстаивать не будет. Я это понимаю. И в то же время я понимаю, что какой-либо другой менеджер этого тоже делать не будет. У меня есть человеческие отношения. Мне не за что краснеть или смотреть в сторону, когда я разговариваю с этими людьми. И я надеюсь, что с их стороны впредь будет так же. Но мне сейчас непонятны несколько факторов. Я спрашивал: «Почему его нет в зале?» «Почему он не разговаривает с журналистами?» Я даю интервью, а он — нет. Раскрутки боя [со стороны Усмана] никакой нет. Если человек не дает интервью — наверное, он не планирует драться».

Негодует, почему Усман выше в рейтинге лучших российских бойцов, чем он (Усман — 10-й, Александр — 13-й)

«Меня смущает, почему вы его ставите выше меня, если он с сентября дисквалифицирован. А теперь — отмена поединка. Посмотрим, какой вы сейчас составите рейтинг, на какое место его поставите. Я на деле доказываю, а вы верите в будущее. Ему отдают должное, так как он из семьи Нурмагомедовых, есть красивый спойлер. Конечно, с Исламом Махачевым они бойцы разных уровней. Ислам на данный момент — p4p. Хавьер Мендес говорил, что он — лучшая версия Хабиба. Но у Хабиба не было таких ЧП: не было проваленных допинг-тестов, не было сразу же переносов боя, была лучше оппозиция. Я считаю, что нельзя говорить, что он улучшенная версия Хабиба».

Потратил большие деньги на лагерь, даже привез в Россию американского бойца Bellator

«Я с середины января готовился. Об этой новости я узнал, когда был в лагере, была уже финишная прямая. Много ребят приехали помогать мне. Сидни Аутлоу приехал из другой страны, мы специально получили для него визу. Да, он уже 10 дней в России, приехал, когда мы в Краснодарском крае проводили лагерь. С Сидни мы вместе тренировались на протяжении трех лет в АТТ, я его хорошо знаю. И его борьба из тех, с кем я работал, одна из лучших позиционных. Он не джитсер, он не делает сабмишены, но позиционно он хорошо борется.

На сегодня Усман находится в такой позиции, что он дерется, когда понимает, что он победит, когда ему выгодно, когда ему удобно. Было потрачено большое количество денег на этот лагерь. Но это не самое главное. В первую очередь — это амбиции, которые оттягиваются. Сейчас мои лучшие годы, когда нужно реализовывать себя (Шаблию 30 лет, рекорд в ММА — 23-3. — Прим. «СЭ»). Чемпион Bellator для меня — это не потолок».

Александр Шаблий. Фото из соцсетей Александра Шаблия

Будет добиваться боя за миллион долларов через суд

«Мы отправили судебную претензию и Bellator, и PFL. До конца переход Bellator в PFL еще не произошел. PFL сказали, что это наша история, вы можете с нами судиться. Что ответили в Viacom — это владельцы Bellator, — знает юрист, надо уточнить у него. На основе этих ответов был подан иск на ту компанию и на другую. И дальше уже в суде будут происходит все эти тяжбы.

Когда я подписался на Гран-при, я подписался не на лучшие условия. В первом бою я дрался с Тофиком Мусаевым, чемпионского пояса у меня в сетке не было. У Усмана же первый бой был с Беном Хендерсоном, который после этого боя завершил карьеру. Во втором бою против него Брент Примус вышел на замену — вместо Сидни Аутлоу, который провалил допинг-тест».

Считает, что не сработается с PFL, поскольку там не понимают, как нужно строить отношения в ММА

«Контракт [с Bellator] у меня еще на два боя. Когда стоял выбор, все-таки подраться за пояс или забрать контракт и уйти, я понимал, что могу начать карьеру в UFC с чистого листа, не дожидаясь, когда я проведу второй бой в Bellator. А если подерусь за пояс — мне надо будет еще один бой в Bellator провести. Конечно, хотелось бы попробовать себя в UFC. До этого я говорил, что хочу остаться в PFL и попробовать оспорить пояс PFL. Видя, каких легковесов собрали в нынешнее Гран-при и зная прошлого чемпиона, я понимал, что мне это по силам. Но глядя, как складываются дела у PFL и как они ведут бизнес... люди не понимают, как нужно строить отношения в этой индустрии. Поэтому я думаю, что у меня отношения с ними не завяжутся.

Что еще не нравится? Не нравится их политика, что они подписывают сбитых летчиков, дают им большие деньги, а их чемпионы получают меньше. Чемпион твоей организации — мое мнение — это человек, которого ты должен поощрять за заслуги, оплачивать его работу хорошими финансами. Знаю нескольких бойцов из АТТ — чемпионов, которые получали меньше, чем я получал в Bellator за регулярные бои».