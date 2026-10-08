Чемпион UFC Стрикленд заявил, что готов покинуть промоушен из-за маленьких гонораров

Действующий чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд заявил, что готов отказаться от чемпионского пояса и перейти в полутяжелый вес, чтобы быстрее завершить контракт с организацией из-за недовольства гонорарами.

«Если честно, если в UFC ничего не изменится, я уже сыт этим по горло. Макгрегор получает 30 миллионов долларов за 30 секунд боя, а они не хотят платить нам и малой доли от этой суммы. Подумываю просто перейти в 205 фунтов (полутяжелый вес), выполнить свой контракт и подраться с Джейком Полом. Звучит весело», — написал Стрикленд в соцсети X.

«Мне просто тяжело смотреть: Макгрегор — 30 миллионов, какой-то посредственный боксер — 15 миллионов. Мысль просто отказаться от своего пояса, перейти в полутяжелый вес и как можно быстрее выполнить контракт, чтобы затем подраться с Джейком и заработать столько же, сколько получают эти парни, кажется чертовски привлекательной», — добавил Стрикленд.

13 июля экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор получил 30 миллионов долларов за поединок против Макса Холлоуэя, в котором проиграл техническим нокаутом чуть более чем через минуту после начала боя.

35-летний Стрикленд выступает в UFC с 2014 года. На его счету 31 победа и семь поражений в смешанных единоборствах. В мае 2026 года он завоевал чемпионский титул UFC в среднем весе, победив Хамзата Чимаева.