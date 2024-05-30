О Нурмагомедове, сопернике и переходе в полусредний вес.

В ночь на 2 июня в Нью-Джерси состоится турнир UFC 302, в главном событии которого Ислам Махачев встретится с Дастином Порье за пояс в легком дивизионе. За несколько дней до боя состоялась пресс-конференция, на которой Махачев ответил на вопросы журналистов. Кроме того, перед мероприятием российскому бойцу вручили куртку от USADA за 50 успешно пройденных допинг-тестирований.

— С 2016 года я ждал эту куртку. Я видел много фотографий, на которых другим бойцам вручали эту куртку, а теперь она у меня тоже есть. Я повешу ее в свой гардероб, и она будет там много лет.

— Джефф (Новицки, вице-президент UFC. — Прим. «СЭ») сказал, знаешь, что это была ошибка в 2016 году. Это тебя долгое время беспокоило? Приятно слышать это от Джеффа?

— Честно говоря, это меня беспокоило, потому что я всегда за чистый спорт. Я всегда рад, когда USADA или другие сотрудники приходят в мой дом, находят меня. Это непросто всегда быть в указанной локации, но я всегда рад, когда они приходят, проверяют бойцов. Потому что в этом спорте может случиться все, и каждый должен быть чистым. Каждый должен быть в одинаковых условиях.

— Говоря о твоем бое против Порье, ты хотел драться в эту дату, и Дастин был лучшей кандидатурой. Мне любопытно, знал ли ты, что в какой-то момент тебе придется драться с Дастином? Учитывая, что он всегда в пятерке лучших легкого веса.

— Да, я всегда об этом думал, потому что он всю жизнь в топ-5. Это моя мечта — биться с кем-то вроде Дастина, у которого есть большое имя в этом спорте. Я очень счастлив, потому что он окажется в моем списке.

— Приятно наконец получить бой с соперником из легкого веса? Это не реванш, и теперь ты можешь сразиться с другим легковесом, который тоже уже бился за пояс.

— Да, я не люблю реванши, потому что нет новой мотивации. Всегда нужно находить новую цель, а когда у тебя реванш — это то же самое. Тот же соперник, те же спарринг-партнеры. Поэтому я всегда хочу новые имена.

— Вспоминая бой Дастина с Хабибом, как он вырос с того времени? Или ты думаешь, он остался на прежнем уровне, просто стал опытнее?

— Честно сказать, он не изменился. Может, стал старше. Он не верит, что побьет меня, его тренер не верит, что он побьет меня. Я знаю, что могу легко выиграть этот бой.

— Хабиб сказал, что ожидает твоего финиша во втором или третьем раунде. Ты того же ждешь?

— Да, я финиширую его, потому что я на другом уровне. Я лучший боец в мире прямо сейчас.

Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов. Фото Соцсети

— Шон Стрикленд был тут, и мы спросили его мнение о новых перчатках. Они ему совсем не понравились. Он сказал, что ему интересно, кто их создал — вероятно, эти люди никогда не участвовали в боях.

— Честно говоря, мне они не нравятся, потому что они сильно износились после того, как я попользовался ими пару недель. И я попросил UFC дать мне новые для тренировок.

— А какие ощущения от них во время поединка?

— Ощущение, что они немного жестче. Но в целом то же самое. Но когда ты пытаешься выпрямить пальцы, это немного сложно, новые перчатки заставляют пальцы быть согнутыми.

— Сколько экстра-раундов защиты от «гильотины» ты провел в этом тренировочном лагере?

— Я защищался от «гильотины» сегодня утром с помощью некоторых упражнений.

— Кевин Холланд сказал, что ты станешь чемпионом в 77 кг. Что думаешь, когда другие парни так о тебе отзываются? И можем ли мы увидеть тебя в следующем году в полусреднем весе?

— Люди все понимают. Потому что пояс в легком весе я могу держать много-много-много лет. Все бойцы убегают от меня. Всю карьеру у меня была проблема: подраться с кем-то из топ-10, топ-5. Мой стиль — худший для любого. Я стану чемпионом в двух дивизионах, я жду этого шанса.

— Чарльз Оливейра хочет встретиться с Колби в среднем весе. Что думаешь?

— Чарльз — хороший парень, он может присоединиться к нашему тренировочному лагерю, приехать в Дагестан. У него очень хорошая ударка, высококлассный грэпплинг, мы можем помочь ему с борьбой.

— Если он встретится с Колби, что будет?

— Я думаю, Чарльз может его финишировать, потому что Чарльз — очень опасный парень, он ищет финиш каждую секунду. Сколько у него финишей? Думаю, больше, чем у всех.

— Дастину Порье сделали кастомные шорты. Тебе предлагали сделать такие?

— Я подумаю об этом, может быть, к следующему бою мы что-то сделаем.

Ислам Махачев. Фото Global Look Press

— Если Белал выиграет пояс, это изменит твои планы по переходу в 77 кг?

— Это сложный вопрос, но я думаю, он может одолеть Леона. Если он победит Леона — не знаю... мы сядем вместе с менеджером, командой, тренерами и поговорим об этом.

— Никнейм Хабиба — Орел, у Порье — Бриллиант. Почему у тебя нет?

— Я не хочу. Потому что у всех есть никнеймы! Кто-то должен быть без никнейма. Я буду этим парнем.

— Хабиб будет в твоем углу — какое для тебя это имеет значение?

— Это много значит. Это плюс 20 процентов к ударке, борьбе и геймплану. Всегда здорово, когда Хабиб в углу. Он давал мне хорошие советы во многих боях. Помню, с Глейсоном Тибау он сказал донести левый хук. Я сделал это и финишировал его. С Хукером он дал мне хороший совет, когда я закончил бой армбаром (кимурой. - Прим. «СЭ»). В титульном поединке он давал мне много хороших советов. Все были счастливы, когда Хабиб сказал, что будет у меня в углу.

— Как думаешь, почему он выбрал именно этот бой, чтобы вернуться в твой угол?

— Думаю, это потому, что он скучает по этому чувству. Думаю, он очень нервничает, когда сидит в комнате и смотрит бой. Он хочет помочь и поэтому будет в моем углу.

— Есть знаменитое видео, где Хабиб эмоционально подсказывает [Тагиру Уланбекову]: «Работай, долбарик!» Тебе близка такая манера подсказа?

— Я всегда слушаю своих угловых, стараюсь слушать, и не даю им возможности нервничать или слишком кричать, чтобы я услышал.

— Все говорят про «гильотину» Порье, но он ею ни разу не выигрывал. Часто ею выигрывает Шавкат Рахмонов. Ты понимаешь разницу между «гильотиной» Шавката и Порье? Что делает не так Порье?

— Я, честно, не разбираюсь, кто ее лучше делает. Просто, наверное, надо подобрать момент, потому что удушающий в начале тяжело бывает забрать. Но Дастин прыгает в любое время на «гильотину». Когда он уставший, это вообще плохо идет. Может, Шавкат больше разбирается в этих моментах. Просто надо понимать, когда вовремя «гильотина» пройдет. Когда ты берешь шею и к руке прилегает шея соперника, ты уже должен понимать, пойдет удушающий или нет, чтобы лишний раз силы не терять. Но для этого ты должен очень много времени проводить в этих позициях, чтобы начать с закрытыми глазами это понимать.

— Вы с Порье воспитываете дочерей. Как думаешь, в будущем ваши дочери могли бы познакомиться? Чтобы твоя дочь могла по-английски поговорить, дружить.

— Да, может. Если какой-нибудь боец UFC из Америки приедет в гости в Махачкалу, мы обязательно его встретим. Если с семьей приедет — расселим, покажем кавказское гостеприимство.

— Хавьер Мендес сказал, что ты Порье и по правилам бокса перебил бы. Ты согласен или он преувеличивает?

— Я знаю, что могу с любым соперником драться на равных в стойке. Но я не считаю себя лучшим боксером, борцом, грэпплером. Я считаю себя лучшим бойцом ММА, из-за этого я могу и бороться, и драться в стойке, и грэпплить с соперником. Я это показал, я дрался с Волкановски в стойке, ничем ему не уступая, я боролся с Оливейрой, у которого больше всех финишей.

— Раньше ходили слухи, что Хабиб перестал тебя секундировать, чтобы не забирать у тебя славу. Сейчас он вернулся — это значит, что в этом бою на кону слишком много стоит?

— Наша команда никогда об этом не разговаривала, я никогда об этом не думал, чтобы забирать какую-то популярность. Мы здесь не для популярности, мы здесь чтобы друг другу помочь. Если он видит шанс, что он может помочь, может присутствовать, он будет с нами. Даже когда он не был в углу, он был полностью включен в подготовку, ездил с нами на сборы, помогал нам, секундировал на сборах. Он взял просто паузу, отдохнул и вернулся. Даже начинаю объяснять — люди не поймут, сколько он времени провел в поездках, помогая, сам готовился... Думаю, из-за этого ему нужна была эта пауза.