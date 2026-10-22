Мовсар Евлоев — Александр Волкановски, Петр Ян — Мераб Двалишвили: cколько заработают на UFC 333

Гонорары участников двух титульных боев UFC 333: прогнозы выплат и возможные бонусы.

24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби (ОАЭ) состоятся два титульных боя. В главном поединке вечера Александр Волкановски защитит пояс в полулегком весе против Мовсара Евлоева. Во втором по значимости бою чемпион легчайшего дивизиона Петр Ян встретится с Мерабом Двалишвили. Турнир пройдет на арене «Этихад».

Гонорары Волкановски и Евлоев на UFC 333

По модельному прогнозу портала Sillyseason, гарантированный гонорар Волкановски может составить около 985 тысяч долларов. Базовая выплата Евлоеву оценивается в 159 тысяч долларов. Если контракт предусматривает аналогичный бонус за победу, общий гонорар россиянина достигнет примерно 318 тысяч долларов без дополнительных премий. Все эти суммы — неподтвержденные оценки.

Для сравнения, за бой с Илией Топурией на UFC 298 в феврале 2024 года Волкановски получил 750 тысяч долларов. Эта выплата подтверждена данными Атлетической комиссии Калифорнии.

В марте 2026 года Евлоев победил Лерона Мерфи в Лондоне. Портал UFCalendar оценивает его заработок примерно в 324 тысячи долларов, а UFC-France приводит альтернативную оценку — 506 тысяч долларов. Ни одна из сумм официально не подтверждена.

Мовсар Евлоев. Фото Global Look Press

Гонорары Яна и Двалишвили за третий бой

Sillyseason оценивает базовую выплату действующему чемпиону Петру Яну примерно в 500 тысяч долларов, а Мерабу Двалишвили — в 350 тысяч. Это модельные расчеты без подтверждения со стороны UFC, не отражающие гарантированный итоговый доход бойцов.

В декабре 2025 года соперники встретились на UFC 323. Тогда Ян победил единогласным решением судей и вернул чемпионский пояс.

По оценке Sporty Salaries, которую приводил «Спорт-Экспресс», заработок россиянина за тот бой составил 1,432 миллиона долларов, а Двалишвили — 2,342 миллиона. В расчеты включались предполагаемые отчисления от платных трансляций и другие выплаты. Полные суммы не подтверждались спортивной комиссией.

При этом у Двалишвили есть официально раскрытый гонорар: за победу над Генри Сехудо на UFC 298 в 2024 году он получил 210 тысяч долларов.

Мераб Двалишвили и Петр Ян. Фото Getty Images

Какие бонусы предусмотрены на UFC 333

В 2026 году UFC увеличила премии за лучшее выступление и лучший бой вечера до 100 тысяч долларов каждому награжденному спортсмену. За досрочную победу, не отмеченную основной премией, предусмотрено 25 тысяч долларов.

Таким образом, окончательные заработки Волкановски, Евлоева, Яна и Двалишвили будут зависеть от контрактных условий и возможных бонусов.