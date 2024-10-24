UFC 308, основная информация: кард боев турнира и где смотреть трансляцию

Илия Топурия против Макса Холлоуэя в чемпионском бою, возвращение Хамзата Чимаева и новый бой Шары Буллета: что нужно знать о вечере UFC.

Дата и место проведения UFC 308

Турнир по смешанным единоборствам UFC 308 пройдет в субботу, 26 октября. Вечер примет спортивный комплекс «Этихад» в городе Абу-Даби (ОАЭ). Шоу начнется в 17.00 по московскому времени.

Полный кард боев UFC 308

В кард UFC 308 вошли 13 поединков. Среди бойцов есть представители России, Грузии, США, Австралии, ОАЭ, Сербии, Англии, Армении, Турции, Бразилии, Польши, Киргизии, Германии, Нигерии, Испании и Марокко.

Основной кард

Илия Топурия (15-0) — Макс Холлоуэй (26-7)

Роберт Уиттакер (26-7) — Хамзат Чимаев (13-0)

Лерон Мерфи (14-0-1) — Дэн Иге (18-8)

Магомед Анкалаев (19-1-1, 1 бой признан несостоявшимся) — Александр Ракич (14-4)

Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов (14-0) — Армен Петросян (8-3)

Предварительный кард UFC 308

Ибо Аслан (13-1) — Раффаэль Серкейра (11-0)

Бруно Силва (23-11) — Исмаил Наурдиев (22-7)

Фарид Башарат (12-0) — Виктор Хьюго (25-4)

Кеннеди Нзечакву (12-5) — Крис Барнетт (23-8)

Абусупьян Магомедов (26-6-1) — Брунно Феррейра (12-1)

Матеуш Ребецки (19-2) — Мыктыбек Оролбай (13-1-1)

Джефф Нил (15-6) — Рафаэль дос Аньос (32-16)

Ринат Фахретдинов (23-2-1) — Карлос Леал (21-5)

Начало предварительного карда — в 17.00 мск, главного карда — в 21.00.

Илия Топурия и Макс Холлоуэй. Фото Global Look Press

Илия Топурия — Макс Холлоуэй

Главным событием вечера станет титульный бой в полулегком весе между действующим обладателем пояса испанцем грузинского происхождения Илией Топурией и бывшим чемпионом полулегкого дивизиона американцем Максом Холлоуэем. Поединок ожидается после 23.00 мск.

У 27-летнего Топурии 15 побед и 0 поражений в профессиональных ММА. Испанец одержал 5 побед нокаутом, 8 сдачей и 2 решением судей. Предыдущий поединок Матадора состоялся 17 февраля 2024 года на турнире UFC 298 против австралийца Александра Волкановки. Топурия победил техническим нокаутом во втором раунде и стал обладателем пояса в полулегком весе.

32-летний Холлоуэй по прозвищу Благословенный одержал 26 побед и потерпел 7 поражений в профессиональной карьере. Предыдущий бой Холлоуэя датирован 13 апреля 2024 года. На турнире UFC 300 Макс победил нокаутом своего соотечественника Джастина Гейджи нокаутом на последней секунде пятого раунда и завоевал титул BMF («Самого опасного негодяя»).

Роберт Уиттакер и Хамзат Чимаев. Фото Global Look Press

Роберт Уиттакер — Хамзат Чимаев

В соглавном бою сойдутся представители среднего дивизиона австралиец Роберт Уиттакер и представляющий ОАЭ российский боец Хамзат Чимаев. Их поединок начнется после 22.30 мск.

На счету 33-летнего Уиттакера 27 побед и 11 поражений в профессиональных ММА. Предыдущий поединок экс-чемпион в среднем весе провел 22 июня 2024 года на турнире UFC on ABC против Икрама Алискерова и победил россиянина нокаутом в первом раунде.

30-летний Чимаев одержал 13 побед (5 нокаутом, 6 сдачей и 2 решением) и не потерпел ни одного поражения на профессиональном уровне. Предыдущим противником Чимаева был представитель Нигерии Камару Усман. Бой на турнире UFC 294 21 октября 2023 года после трех раундов принес Борзу победу решением большинства судей.

Лерон Мерфи и Дэн Иге. Фото Getty Images

Лерон Мерфи — Дэн Иге

Британский боец Лерон Мерфи подерется с американцем Дэном Иге в полулегком дивизионе. Ориентировочное время начала — 22.00 мск.

У 33-летнего Мерфи по прозвищу Чудо 14 побед, 0 поражений и 1 ничья на профессиональном уровне. В последний раз в клетке спортсмен дрался с бразильцем Эдсоном Барбозой на турнире UFC Fight Night 18 мая 2024 года в Лас-Вегасе. Поединок завершился победой британца единогласным решением судей и был признан лучшим боем вечера.

33-летний Иге провел 25 боев в профессиональных ММА, из которых в 17 одержал победу и 8 проиграл. Последним боем Дэна был поединок с бразильцем Диего Лопесом на турнире UFC 303 29 июня 2024 года, который американец проиграл единогласным решением судей.

Магомед Анкалаев и Александр Ракич. Фото Global Look Press

Магомед Анкалаев — Александр Ракич

Второй номер в полутяжелом весе россиянин Магомед Анкалаев подерется с пятым номером дивизиона сербом Александром Ракичем. Их бой начнется ориентировочно в 21.30.

32-летний Анкалаев одержал 19 побед, потерпел 1 поражение, один раз бой закончился вничью и еще один поединок признан несостоявшимся. Последним соперником россиянина был бразилец Джонни Уокер, которого Магомед победил нокаутом во втором раунде на турнире UFC Fight Night 14 января 2024 года. Это был второй поединок между бойцами. В первом Анкалаев нанес запрещенный удар коленом, и врач решил остановить бой из-за состояния Уокера.

У 32-летнего Ракича в профессиональных ММА — 14 побед и 4 поражения. У серба активна серия из двух поражений — чеху Иржи Прохазке на турнире UFC 300 13 апреля 2024 года (нокаут) и поляку Яну Блаховичу в рамках ивента UFC on ESPN 14 мая 2022 года (травма колена).

Шара Буллет (справа) и Армен Петросян. Фото Global Look Press

Шара Буллет — Армен Петросян

Российский средневес Шарабутдин Магомедов (более известный как Шара Буллет) проведет бой с российским бойцом армянского происхождения Арменом Петросяном. Бой откроет главный кард и стартует в 21.00 мск.

Магомедову 30 лет. Его рекорд в профессиональных ММА — 14 побед и 0 поражений. В предыдущем поединке Шара Буллет победил поляка Михала Олексейчука в рамках UFC on ABC 3 августа 2024 года единогласным решением судей.

Петросяну 33 года. У него 8 побед и 2 поражения в профессиональной карьере. В последнем появлении в клетке Армен победил единогласным решением судей американца Эй Джей Добсона на UFC 280 22 октября 2022 года.

Ринат Фахретдинов и Карлос Леал. Фото Global Look Press

Ринат Фахретдинов — Карлос Леал

Российский боец в полусреднем весе Ринат Фахретдинов проведет поединок с бразильцем Карлосом Леалом.

33-летний Фахретдинов в профессиональных ММА победил в 22 поединках, один раз потерпел поражение и один бой закончился вничью. В предыдущем поединке Ринат победил датчанина Николаса Долби раздельным решением судей на турнире UFC on ABC 22 июня 2024 года.

Карлосу Леалу 30 лет. Его рекорд в ММА — 21 победа и 5 поражений. Для бразильца участие в ивенте станет дебютом в UFC. В последнем бою Карлос победил Мануэля Мену техническим нокаутом на турнире LFA 187 6 июля 2024 года.

Что говорят о турнире UFC 308

Президент UFC Дана Уайт испытывает смешанные чувства относительно главного боя турнира.

«Топурия — Холлоуэй — ужасный бой, потому что мне нравятся оба бойца, но они должны выйти друг против друга, и кто-то должен будет проиграть — это отстой, — сказал Уайт в эфире подкаста Ouuta Pocket with RGIII. — Макс Холлоуэй — один из величайших бойцов в истории и просто очень приятный парень. Топурия — настоящая рок-звезда, так что бой должен быть интересным. Но будет неприятно смотреть, как кто-то проиграет».

Вице-президент лиги ACA Аланбек Бадаев верит в Хамзата Чимаева в поединке против Уиттакера.

«Я все-таки думаю, что Хамзат сразу пойдет вперед и будет мучить Уиттакера, — рассказывал Бадаев «РБ Спорту». — Перевести его непросто, но Чимаев хорошо атакует вторым-третьим темпом. Он идет вперед, берет за корпус и постоянно давит, затягивает вас. Очень тяжело защититься от его атак. Я думаю, в первом раунде Уиттакер будет пытаться выйти из-под Хамзата, из захвата. Раунд пройдет в вязкой борьбе, Чимаев будет атаковать, а Роб терпеливо ждать. Во втором раунде перевести будет сложнее, потому что силы потрачены, но Хамзат что-то придумает. Плюс сам Уиттакер будет не таким свежим. Очень надеюсь на сабмишен в партере во втором-третьем раунде. Но если этот бой пройдет все пять раундов, я буду рад. Когда-то это должно произойти».

Бывший чемпион UFC Макс Холлоуэй обозначил планы и назвал соперника, с которым хотел бы встретиться.

«Естественно, я хочу стать одним из величайших бойцов в истории. В свое время у меня был назначен бой против Хабиба. А Ислама называют Хабиб 2.0. Я хочу прочувствовать весь вкус, всю крутизну боев. Для меня будет честью подраться с Махачевым и внести мое имя в учебники истории», — сказал Холлоуэй в интервью Деметриусу Джонсону о возможности выступления в легком весе.

Чемпион UFC Илия Топурия считает, что смог бы провести бои со всеми участниками турнира за один вечер.

«Со мной будет очень сложно. А в легком весе тем более. Если бы мне не пришлось сбрасывать вес, боже мой. Я мог бы сразиться со всеми из них за одну ночь. Со всеми из них», — написал Торпурия в соцсети X (бывший Twitter).

Илия Топурия. Фото Global Look Press

Прогнозы на главные бои UFC 308

Букмекеры отдают предпочтение Илие Топурии в поединке с Максом Холлоуэем. Котировки на победу испанца грузинского происхождения — 1.41, американца — 3.00. Ничья оценивается коэффициентом 59.0.

Фаворитом согласного боя букмекеры видят Хамзата Чимаева — 1.39, тогда как успех Роберта Уиттакера котируется как 3.10. Ничья оценивается в 59.0.

В бою Анкалаев — Ракич безусловным фаворитом букмекеров является россиянин. Коэффициент на победу Магомеда — 1.15, тогда как на успех Александра — 5.80, а ничья котируется в 68.0.

В бою Магомедова с Петросяном букмекеры считают, что больше шансов на победу у Шары Буллета. Успех Шарабутдина оценивается коэффициентом 1.42, а Армена — 2.97, тогда как ничья идет за 58.0.

Где и во сколько смотреть трансляцию UFC 308

Трансляцию турнира UFC 308 в полном объеме покажет телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru. Начало прямого эфира — в 17.00 по московскому времени, бои основного карда будут транслироваться с 21.00.

Также все поединки вечера ММА будут доступны в онлайн-сервисе UFC Fight Night (при наличии подписки на платформу).

Прямая трансляция в бесплатном эфире федерального спортивного телеканала «Матч ТВ» запланирована с 19.15 до 21.30. После этого в телеэфире стоит показ класико, принципиального матча чемпионата Испании по футболу между «Реалом» и «Барселоной». Главные бои основного карда можно будет посмотреть на «Матч ТВ» только в записи — начиная с 0.55.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 308. Следить за результатами боев можно также в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей.