Перейра конфликтует сразу с двумя россиянами. В Поатана целятся Анкалаев и кикбоксер, который уже побеждал бразильца

Алекс готов подраться с Магомедом уже через месяц.

За девять поединков в UFC бразилец Алекс Перейра успел стать двойным чемпионом промоушена, что удавалось лишь восьми бойцам до него. Поатан проиграл лишь однажды — Исраэлю Адесанье, зато в его рекорде числится уже шесть побед над экс-чемпионами. Следующим соперником Перейры может стать россиянин Магомед Анкалаев, который идет на серии из 12 боев без поражений кряду. Других претендентов с хоть каким-то приличным винстриком в полутяжелом весе нет, поэтому Анкалаеву пора принимать титульный поединок, тем более что он уже несколько раз отказывался биться с Перейрой из-за условий, которые предлагали в UFC.

После того как Перейра заявил о желании попробовать себя в боксе, Магомед обратился к нему в соцсетях: «Еще один чемпион хочет сбежать в бокс, так как знает, что в следующем поединке потеряет титул. Ты и я. Я нокаутирую тебя в первом раунде. Тебе не нужен бокс. Ты должен встретиться с самым большим испытанием в своей жизни».

Магомед Анкалаев. Фото Соцсети

Перейра же незамедлительно ответил, поставив условия перед Анкалаевым. Бразилец, который предыдущий поединок провел 29 июня, намерен выступить уже 17 августа, то есть меньше чем через два месяца.

«Я в отличной форме, не хочу ее терять, — приводит слова Перейры Bloody Elbow. — Мы приняли решение, что на UFC 305 будет наш следующий бой. Неважно, кто будет стоять напротив меня. Анкалаев, это твой шанс. Ты три раза отказывался. Возможно, в следующий раз у тебя не будет такой возможности подраться за пояс. Давай сделаем это».

Понятно, для чего Алекс требует у Анкалаева подраться именно в Австралии. Помимо таких факторов, как ограниченное время на подготовку и акклиматизация, у Поатана есть и другие цели. UFC 305 возглавит поединок Адесаньи и Дю Плесси — Перейра наверняка хочет победить россиянина, а затем бросить вызов Исраэлю. Все-таки счет в их противостоянии ничейный, а прошлый бой выиграл именно новозеландец.

Параллельно с конфликтом Перейры и Анкалаева бразилец поругался с еще одним россиянином, Артемом Вахитовым. Титулованный кикбоксер встречался с Поатаном дважды на турнирах Glory, и счет у них такой же, как у Перейры с Адесаньей, — 1:1. Первый бой завершился раздельным решением в пользу бразильца, второй — решением большинства в пользу Вахитова.

Недавно Вахитов перешел в ММА и успел одержать две победы, потерпев одно поражение. О скорейшем переходе в UFC пока речи нет, но Артем уже целится в Алекса как в будущего оппонента.

«В любом случае ММА всегда были для меня интересны, но, очевидно, меня очень мотивирует перспектива провести трилогию с Перейрой, — сказал Вахитов. — Сейчас он суперзвезда, и я рад за него, но когда я слышу, как люди говорят, что он лучший ударник в мире... Что ж, я думаю, что пришло время поклонникам ММА узнать обо мне и моей команде, скажем так.

Его самая большая слабость в том, что он постоянно нападает, у него нет защиты. Из-за отсутствия защиты он готов принять много ударов в голову, если ему противостоит опытный ударник. Вы видели это во втором бою с Адесаньей. Его поймали, потому что он оставляет много возможностей для людей, которые знают, что делают.

Эти другие парни не очень хорошо справились с Алексом, потому что их удары на недостаточно высоком уровне. Они не уверены в себе и думают, что он непобедим, поэтому в глубине души они уже побеждены еще до начала боя. Но раньше я побеждал его только в стойке, и я уверен, что сделаю это снова, если мы сможем провести нашу трилогию в UFC".

Артем Вахитов. Фото Соцсети

Перейра молчать не стал. Бразилец ответил Вахитову в социальных сетях и порекомендовал быть аккуратнее со словами: «Эй, братан, будь осторожнее с людьми, которые подбрасывают тебе такие идеи. Человек, который дал тебе этот совет, пытался победить меня, но не преуспел. Я же не дурак. Все знают, что, когда тебе отдали победу надо мной, лига Glory знала, что это мой последний бой в организации, и не хотела, чтобы я уходил с чемпионским поясом. Вот что я думаю. Тебе надо списаться с Жорже Гимарайшем (менеджером Перейры. - Прим. «СЭ»). Я думаю, он может помочь тебе. На связи».

До поединка с Перейрой Вахитову еще предстоит пройти длинный путь, а вот бой против Анкалаева наверняка состоится куда быстрее. Правда, вряд ли на UFC 305 — все-таки возглавлять турнир в Австралии должен Адесанья, а отводить Перейре место в соглавном поединке для UFC будет попросту невыгодно — сейчас этот боец заслуживает драк в мейн-ивентах.