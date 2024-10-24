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«Может, мне отправить его в нокаут?» Топурия угрожает президенту ла лиги из-за класико

Илия Топурия пригрозил президенту ла лиги Тебасу нокаутом
Артем Белинин
Корреспондент
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Илия Топурия перед матчем ла лиги «Реал» — «Севилья». 25 февраля 2024 года.
Фото Global Look Press
Тебас ответил.

В субботу пройдет турнир UFC 308 — главный кард очередного номерного ивента начнется ориентировочно в 21.00 мск. А в 22.00 в Испании состоится самый ожидаемый матч первого круга ла лиги — «Реал» и «Барселона» столкнутся на «Сантьяго Бернабеу». По очевидным причинам некоторые бойцы UFC не посмотрят класико — и минимум один из них недоволен.

Топурия в шутку наехал на Тебаса. Тот пожелал ему удачи

Самым недовольным оказался испано-грузинский боец Илия Топурия — его в субботу ждет главный бой вечера против Макса Холлоуэя за титул в полулегком весе. Как бы быстро ни шли бои в основном карде, Илия вряд ли посмотрит класико полностью. Поэтому он нашел виновного — президента ла лиги Хавьера Тебаса.

«Давайте посмотрим, не придется ли мне вместо нокаута Холлоуэя нокаутировать человека, ответственного за назначение класико на тот же день, на то же время, что и мой бой. Это Хавьер Тебас? Ну что ж, пусть следующим будет Хавьер Тебас», — пошутил Топурия на пресс-конференции.

Полузащитник &laquo;Реала&raquo; Винисиус и&nbsp;футболист &laquo;Барселоны&raquo; Рафинья. «Реал» и «Барселона»: демонстрация силы перед класико

И тут же сгладил углы. «Обращаюсь к любителям спорта, у которых нет возможности насладиться этими двумя событиями: наслаждайтесь, чем хотите, и спасибо вам за поддержку», — добавил Илия.

Казалось бы, пошутил и пошутил — но совсем скоро ему ответил сам Тебас. «Илия Топурия, я не знал, что я есть в твоих планах! Предупреждаю — меня сложнее нокаутировать, чем организовать класико так, чтобы всем было удобно», — написал президент ла лиги в социальных сетях. И следом пожелал Топурии удачи: «В бою с Холлоуэем отдай все!»

Не стоит удивляться такому внезапному повороту — Илию и Тебаса кое-что объединяет. Они оба болеют за мадридский «Реал» — Илия даже представлял свой чемпионский пояс на «Сантьяго Бернабеу» в феврале и заявлял, что мечтает провести здесь настоящий бой.

Холлоуэй — за «Барселону»

Как и положено, соперники в UFC зачастую — полные антагонисты. Пара Топурия — Холлоуэй не исключение. Если Илия переживает за «Реал», то Макс недавно похвастался футболкой «Барселоны» с собственной фамилией.

Что интересно, он ее не покупал — футболку с девятым номером отправили сами каталонцы. Теперь Холлоуэй болеет за сине-гранатовых. «Да, «Барселона» сделала мне подарок, плюс они дали мне номер нападающего. Потому что они знают... Полагаю, что в субботу вечером «Барселона» победит 2:0», — заявил Макс в интервью ESPN.

ФК Барселона
ФК Реал
Илия Топурия
Макс Холлоуэй
Хавьер Тебас
UFC
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 10 9 0 1 33-10 27
2
 Реал 10 7 3 0 21-7 24
3
 Атлетико 10 5 5 0 16-6 20
4
 Вильярреал 10 5 3 2 18-18 18
5
 Атлетик 10 5 2 3 17-11 17
6
 Мальорка 10 5 2 3 10-8 17
7
 Бетис 10 4 3 3 10-9 15
8
 Осасуна 10 4 3 3 14-16 15
9
 Р. Вальекано 10 3 4 3 11-10 13
10
 Сельта 10 4 1 5 17-17 13
11
 Р. Сосьедад 10 3 3 4 8-8 12
12
 Жирона 10 3 3 4 11-13 12
13
 Севилья 10 3 3 4 10-15 12
14
 Эспаньол 10 3 1 6 10-17 10
15
 Алавес 10 3 1 6 13-18 10
16
 Хетафе 10 1 6 3 7-8 9
17
 Леганес 10 1 5 4 6-12 8
18
 Вальядолид 10 2 2 6 8-21 8
19
 Валенсия 9 1 3 5 5-13 6
20
 Лас-Пальмас 9 0 3 6 9-17 3
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25.10 22:00
Эспаньол – Севилья
 - : -
26.10 15:00
Вальядолид – Вильярреал
 - : -
26.10 17:15
Р. Вальекано – Алавес
 - : -
26.10 19:30
Лас-Пальмас – Жирона
 - : -
26.10 22:00
Реал – Барселона
 - : -
27.10 16:00
Леганес – Сельта
 - : -
27.10 18:15
Хетафе – Валенсия
 - : -
27.10 20:30
Бетис – Атлетико
 - : -
27.10 23:00
Р. Сосьедад – Осасуна
 - : -
28.10 23:00
Мальорка – Атлетик
 - : -
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Барселона

 12
Айосе Перес

Айосе Перес

Вильярреал

 6
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 6
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 6
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
Оскар Мингеса

Оскар Мингеса

Сельта

 5
И К Ж
Микель Хаурехисар

Микель Хаурехисар

Атлетик

 7 1 2
Ньигес Сауль

Ньигес Сауль

Севилья

 4 1 1
Александр Седлар

Александр Седлар

Алавес

 5 1 1
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