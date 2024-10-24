«Может, мне отправить его в нокаут?» Топурия угрожает президенту ла лиги из-за класико
В субботу пройдет турнир UFC 308 — главный кард очередного номерного ивента начнется ориентировочно в 21.00 мск. А в 22.00 в Испании состоится самый ожидаемый матч первого круга ла лиги — «Реал» и «Барселона» столкнутся на «Сантьяго Бернабеу». По очевидным причинам некоторые бойцы UFC не посмотрят класико — и минимум один из них недоволен.
Топурия в шутку наехал на Тебаса. Тот пожелал ему удачи
Самым недовольным оказался испано-грузинский боец Илия Топурия — его в субботу ждет главный бой вечера против Макса Холлоуэя за титул в полулегком весе. Как бы быстро ни шли бои в основном карде, Илия вряд ли посмотрит класико полностью. Поэтому он нашел виновного — президента ла лиги Хавьера Тебаса.
«Давайте посмотрим, не придется ли мне вместо нокаута Холлоуэя нокаутировать человека, ответственного за назначение класико на тот же день, на то же время, что и мой бой. Это Хавьер Тебас? Ну что ж, пусть следующим будет Хавьер Тебас», — пошутил Топурия на пресс-конференции.
И тут же сгладил углы. «Обращаюсь к любителям спорта, у которых нет возможности насладиться этими двумя событиями: наслаждайтесь, чем хотите, и спасибо вам за поддержку», — добавил Илия.
Казалось бы, пошутил и пошутил — но совсем скоро ему ответил сам Тебас. «Илия Топурия, я не знал, что я есть в твоих планах! Предупреждаю — меня сложнее нокаутировать, чем организовать класико так, чтобы всем было удобно», — написал президент ла лиги в социальных сетях. И следом пожелал Топурии удачи: «В бою с Холлоуэем отдай все!»
Не стоит удивляться такому внезапному повороту — Илию и Тебаса кое-что объединяет. Они оба болеют за мадридский «Реал» — Илия даже представлял свой чемпионский пояс на «Сантьяго Бернабеу» в феврале и заявлял, что мечтает провести здесь настоящий бой.
Холлоуэй — за «Барселону»
Как и положено, соперники в UFC зачастую — полные антагонисты. Пара Топурия — Холлоуэй не исключение. Если Илия переживает за «Реал», то Макс недавно похвастался футболкой «Барселоны» с собственной фамилией.
Что интересно, он ее не покупал — футболку с девятым номером отправили сами каталонцы. Теперь Холлоуэй болеет за сине-гранатовых. «Да, «Барселона» сделала мне подарок, плюс они дали мне номер нападающего. Потому что они знают... Полагаю, что в субботу вечером «Барселона» победит 2:0», — заявил Макс в интервью ESPN.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|10
|9
|0
|1
|33-10
|27
|
2
|Реал
|10
|7
|3
|0
|21-7
|24
|
3
|Атлетико
|10
|5
|5
|0
|16-6
|20
|
4
|Вильярреал
|10
|5
|3
|2
|18-18
|18
|
5
|Атлетик
|10
|5
|2
|3
|17-11
|17
|
6
|Мальорка
|10
|5
|2
|3
|10-8
|17
|
7
|Бетис
|10
|4
|3
|3
|10-9
|15
|
8
|Осасуна
|10
|4
|3
|3
|14-16
|15
|
9
|Р. Вальекано
|10
|3
|4
|3
|11-10
|13
|
10
|Сельта
|10
|4
|1
|5
|17-17
|13
|
11
|Р. Сосьедад
|10
|3
|3
|4
|8-8
|12
|
12
|Жирона
|10
|3
|3
|4
|11-13
|12
|
13
|Севилья
|10
|3
|3
|4
|10-15
|12
|
14
|Эспаньол
|10
|3
|1
|6
|10-17
|10
|
15
|Алавес
|10
|3
|1
|6
|13-18
|10
|
16
|Хетафе
|10
|1
|6
|3
|7-8
|9
|
17
|Леганес
|10
|1
|5
|4
|6-12
|8
|
18
|Вальядолид
|10
|2
|2
|6
|8-21
|8
|
19
|Валенсия
|9
|1
|3
|5
|5-13
|6
|
20
|Лас-Пальмас
|9
|0
|3
|6
|9-17
|3
|25.10
|22:00
|
Эспаньол – Севилья
|- : -
|26.10
|15:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|26.10
|17:15
|
Р. Вальекано – Алавес
|- : -
|26.10
|19:30
|
Лас-Пальмас – Жирона
|- : -
|26.10
|22:00
|
Реал – Барселона
|- : -
|27.10
|16:00
|
Леганес – Сельта
|- : -
|27.10
|18:15
|
Хетафе – Валенсия
|- : -
|27.10
|20:30
|
Бетис – Атлетико
|- : -
|27.10
|23:00
|
Р. Сосьедад – Осасуна
|- : -
|28.10
|23:00
|
Мальорка – Атлетик
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|12
|
|
Айосе Перес
Вильярреал
|6
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|6
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|6
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|
|
Оскар Мингеса
Сельта
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|7
|1
|2
|
|
Ньигес Сауль
Севилья
|4
|1
|1
|
|
Александр Седлар
Алавес
|5
|1
|1