«Может, мне отправить его в нокаут?» Топурия угрожает президенту ла лиги из-за класико

Тебас ответил.

В субботу пройдет турнир UFC 308 — главный кард очередного номерного ивента начнется ориентировочно в 21.00 мск. А в 22.00 в Испании состоится самый ожидаемый матч первого круга ла лиги — «Реал» и «Барселона» столкнутся на «Сантьяго Бернабеу». По очевидным причинам некоторые бойцы UFC не посмотрят класико — и минимум один из них недоволен.

Топурия в шутку наехал на Тебаса. Тот пожелал ему удачи

Самым недовольным оказался испано-грузинский боец Илия Топурия — его в субботу ждет главный бой вечера против Макса Холлоуэя за титул в полулегком весе. Как бы быстро ни шли бои в основном карде, Илия вряд ли посмотрит класико полностью. Поэтому он нашел виновного — президента ла лиги Хавьера Тебаса.

«Давайте посмотрим, не придется ли мне вместо нокаута Холлоуэя нокаутировать человека, ответственного за назначение класико на тот же день, на то же время, что и мой бой. Это Хавьер Тебас? Ну что ж, пусть следующим будет Хавьер Тебас», — пошутил Топурия на пресс-конференции.

И тут же сгладил углы. «Обращаюсь к любителям спорта, у которых нет возможности насладиться этими двумя событиями: наслаждайтесь, чем хотите, и спасибо вам за поддержку», — добавил Илия.

Казалось бы, пошутил и пошутил — но совсем скоро ему ответил сам Тебас. «Илия Топурия, я не знал, что я есть в твоих планах! Предупреждаю — меня сложнее нокаутировать, чем организовать класико так, чтобы всем было удобно», — написал президент ла лиги в социальных сетях. И следом пожелал Топурии удачи: «В бою с Холлоуэем отдай все!»

Не стоит удивляться такому внезапному повороту — Илию и Тебаса кое-что объединяет. Они оба болеют за мадридский «Реал» — Илия даже представлял свой чемпионский пояс на «Сантьяго Бернабеу» в феврале и заявлял, что мечтает провести здесь настоящий бой.

Холлоуэй — за «Барселону»

Как и положено, соперники в UFC зачастую — полные антагонисты. Пара Топурия — Холлоуэй не исключение. Если Илия переживает за «Реал», то Макс недавно похвастался футболкой «Барселоны» с собственной фамилией.

Что интересно, он ее не покупал — футболку с девятым номером отправили сами каталонцы. Теперь Холлоуэй болеет за сине-гранатовых. «Да, «Барселона» сделала мне подарок, плюс они дали мне номер нападающего. Потому что они знают... Полагаю, что в субботу вечером «Барселона» победит 2:0», — заявил Макс в интервью ESPN.