Триумф Яна, драма Евлоева и конфликт фанатов. Как прошел турнир UFC 333 в Абу-Даби

Рассказываем о самых ярких событиях турнира и о том, что осталось за кадром трансляции.

Вечером 24 октября в Абу-Даби состоялся турнир UFC 333, в рамках которого выступили сразу десять бойцов из России. В главном событии ивента разыгрывался пояс в полулегком весе между Алексом Волкановски и Мовсаром Евлоевым, а во втором по значимости поединке Петр Ян и Мераб Двалишвили бились за титул в категории до 61 кг. «СЭ» посетил турнир и рассказывает о самом интересном, что там происходило.

Петр Ян. Фото AFP

Как устроена работа журналистов на UFC

Etihad Arena устроена довольно удобно: идти до нее из отеля Hilton, где живут почти все бойцы, не больше семи минут. Для медиа UFC предусматривает три уровня аккредитации: с посадочным местом возле октагона, с билетом на трибуну и без доступа в чашу арены вообще. Тем, кому не выдали билет, можно находиться только в пресс-центре, где идет трансляция поединков и куда приходят бойцы на интервью. Самое удивительное, что аккредитации распределяются в никому не известном порядке, и никто не может гарантировать тебе доступ хотя бы на трибуны до того, как наступит день турнира.

Мне достался второй вариант аккредитации — с билетом на трибуну, но без места возле клетки. Это усложнило съемку атмосферы вокруг, но поединки было видно отлично. Жаль, что снимать их нельзя — эксклюзивные права принадлежат UFC и телевещателю. В первых трех боях карда не было ни одного русскоязычного бойца, так что все наши журналисты сидели в пресс-центре и заправлялись едой с шведского стола. Что-что, а питание для журналистов в промоушене Даны Уайта всегда организуют на высшем уровне.

Яхъяев снова сносит, Мурзаканов опять в нокауте

К поединку Абубакара Вагаева против Джейкоба Малкуна сотрудники медиа переместились в чашу арены. Вагаев одолел Малкуна единогласным решением судей, а на пресс-конференции ответил на критику людей из комментариев, которые были недовольны тем, что экс-чемпиону АСА даются с трудом поединки против нерейтинговых бойцов UFC. «В АСА у меня тоже были проблемы с середняками, но потом я и лучших побеждал. Здесь так же будет — кого-то сильного поставьте, и у него я выиграю», — заявил Вагаев.

В последующих двух боях сразу два бойца лишились нолика в графе «поражения». Спарринг-партнер Петра Яна Асаф Чопуров проиграл спарринг-партнеру Алекса Волкановски Колби Тикнессу, а таджикистанец Нурулло Алиев уступил Гранту Доусону. Оба боя закончились решениями судей. 24-летний Чопуров провел дебютный бой в UFC, а в клетку вышел с флагом России в руках. У Асафа азербайджанское происхождение, но вырос он в Волгограде, и потому перед боем сообщил о решении представлять именно нашу страну. 25-летний Алиев впервые столкнулся с околотоповым соперником не смог удерживать его на земле так же легко, как получалось это делать с предыдущими оппонентами.

Архив PARI SECRET.

Затем наступила череда нокаутов в первом раунде. Абусупьян Магомедов за полторы минуты задушил австралийца Кэма Роустона — со стороны все выглядело очень легко для Абуса. Чеченец Абдул-Рахман Яхъяев в середине раунда забил в граунд-энд-паунде ветерана UFC Никиту Крылова. Яхъяев ворвался в UFC около года назад и с учетом претендентской серии оформил пять финишей подряд в первом раунде. Время остановки почти каждого из боев поражает: 30 секунд, 33 секунды, 172 секунды, 8 (!!!) секунд и 158 секунд. На пять поединков Абдул-Рахман потратил шесть минут и 41 секунду. Свою победу Яхъяев описал коротко, но ярко: «После того, как я ударил, он упал будто насмерть... Лежал и не двигался».

Закрывал прелимы поединок Азамата Мурзаканова и Доминика Рейеса. Мурзаканов начал в UFC с шести мощных побед подряд, но затем досрочно проиграл Пауло Косте. Рейес казался проходимым соперником для Азамата, несмотря на большую разницу в габаритах (193 см роста у американца против 179 см у россиянина), однако Мурзаканов снова оказался в нокауте после удара ногой. Похоже, о титульных перспективах 37-летнему бойцу придется забыть.

Волков победил Куниева, но приблизился ли к титульному бою?

Мейн-кард открылся боем без участия россиян: экс-боец Bellator Аарон Пико встретился с бывшим чемпионом чешской лиги Oktagon Лосене Кейта. Пико забил более титулованного оппонента за 74 секунды и тем самым похоронил надежды Кейта на быстрый взлет в рейтингах.

Следом состоялась встреча двух россиян — Александра Волкова и Ризвана Куниева. В неделю боя бойцы хорошо разогрели противостояние острыми и колкими высказываниями в адрес друг друга. Поединок кому-то мог показаться незрелищным, но он точно был напряженным. Волков выиграл единогласным решением судей, продемонстрировав преимущество в стойке и качественную защиту от борьбы.

После боя «СЭ» поговорил с тренером Куниева Тагиром Исаковым, который рассказал, что Ризван травмировал ногу после первого же лоу-кика от Волкова. По мнению Тагира, трещина в кости и помешала Куниеву дать более конкурентный поединок. Волков же одержал седьмую победу в последних восьми боях, однако далеко не факт, что это приблизило его к титульному шансу. На пресс-конференции Дана Уайт ответил на вопрос о перспективах Волкова максимально размыто: «Посмотрим, что будет».

В третьем по значимости поединке схлестнулись бойцы наилегчайшего дивизиона — узбекистанец Рамазан Темиров и британец с китайскими корнями Лонэ Кавана. Темиров выглядел фаворитом за счет большого опыта и отсутствия поражений нокаутами, но Кавана неожиданно уронил его в конце первого отрезка, за что получил от Даны Уайта бонус за лучшее выступление вечера.

Архив PARI SECRET.

Конфликт фанатов, триумф Яна и философские размышления после боя

Российских болельщиков на трибунах Etihad Arena было много. Некоторые специально прилетели в Абу-Даби, чтобы поддержать своих. Среди них оказались и участники PARI SECRET — закрытой программы лояльности компании PARI. Победители внутреннего рейтинга клуба получили возможность посетить UFC 333, причем всю поездку для них организовала PARI SECRET: перелет, проживание, трансферы и четыре дня на острове Яс. Так что болельщики смогли не только увидеть выступления российских бойцов своими глазами, но и провести несколько дней в атмосфере большого турнира UFC.

Ближе к 23 часам наступил момент, который мы все так долго ждали — в клетку вышли Петр Ян и Мераб Двалишвили. Оба дошли до октагона с национальными флагами на плечах, оба, по своим собственным словам, находились в оптимальной форме. Ян провел бой в классической для себя манере — проиграл первые два раунда, но затем уверенно забрал финальные три. На трибунах российские и грузинские болельщики будто соревновались в том, кто кого перекричит, и в какой-то момент между ними даже возник конфликт — дошло до того, что спорящие фанаты были готовы разобраться друг с другом после боя за пределами арены.

Но главное, что Петр Ян защитил титул и закрыл трилогию. На пресс-конференции чемпион даже немного разоткровенничался: «Безусловно, когда на тебя с первых секунд оказывают такое давление, ты можешь сломаться. Я чувствовал, что Мераб делает свою работу, но понимал: если сейчас перетерплю и продолжу делать свое дело, то уже он начнет ломаться.

Я недавно где-то говорил, что алмазы зарождаются под высочайшим давлением на глубине от 100 до 250 метров в ядре Земли. Представляете? Потом их выдавливают и так далее. Температура сумасшедшая. Все это — то давление, под которым ты можешь либо сломаться, либо блистать. Сегодня мне хотелось блистать. Че наговорил, да?!»

В отеле Петра встретили аплодисментами и несколько часов не отпускали в номер, прося об автографах и совместных фото. Ян не отказал никому даже в тот момент, когда явно подустал от бесконечных селфи. Теперь Петру предстоит следующий соперник — им станет либо Шон О'Мэлли, либо Сонг Ядонг. Американцу Ян проигрывал спорным решением, а китайца побеждал не так давно, так что следующий бой российского чемпиона снова будет реваншем.

Первое поражение Евлоева. Мовсар не искал оправданий и признал величие Волкановски

В главном событии Александру Волкановски предстояло защищать титул от непобежденного Мовсара Евлоева, что он успешно сделал. Все указывало на то, что бой продлится всю дистанцию, однако рефери остановил поединок уже во втором раунде после того, как Волкановски нанес несколько ударов в граунд-энд-паунде.

Несмотря на горькое поражение, Мовсар сразу поздравил чемпиона с победой и честно прокомментировал свое выступление. «Ужасный бой. Алекс как хорошее вино — с каждым годом все лучше и сильнее. Он настоящая легенда. Я не доказал, что я лучший. Может быть, пока не доказал. Может, я попробую снова. Мне нужно поехать домой, отдохнуть, залечить травмы. Алекс великий чемпион. Я счастлив быть с ним в клетке. Лучше проиграть ему, чем кому-то, кто не так хорош, как он», — сказал Евлоев после боя. Вернувшись в отель, Мовсар не стал сбегать от болельщиков, которые хотели выразить ему слова поддержки. Евлоев проиграл бой за титул, но не стоит сомневаться, что он еще точно вернется — равных ему соперников в 66 кг практически нет.