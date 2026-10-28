Дана Уайт предъявил Махачеву странную претензию. Почему босс UFC несправедливо обвиняет Ислама в задержке дивизиона

Россиянин дерется не реже, чем большинство других чемпионов.

На UFC 336, который пройдет 30 января 2027 года в Торонто, Карлос Пратес и Майкл Моралес разыграют временный пояс в полусреднем весе. Ислам Махачев отказался выступать в январе, чем вызвал недовольство Даны Уайта.

«В среднем Ислам дерется раз в год. Он должен был выступить в январе, но потом сказал: «Не хочу драться до окончания Рамадана». Нельзя так задерживать дивизионы. Нужно двигаться дальше, и этот бой имеет смысл», — заявил глава UFC после турнира в Абу-Даби. Выглядит так, будто Уайт недоволен Махачевым, хотя веских оснований для этого нет.

Сам Ислам объяснил отказ от январского боя спортивными причинами. В UFC предлагали ему встретиться с Карлосом Пратесом, но россиянин усомнился, что бразилец заслужил титульный шанс. В апреле 2025 года Пратес проиграл Иэну Мачадо Гэрри, которого Махачев победил в августе 2026-го. При этом Майкл Моралес, не имеющий поражений в профессиональной карьере, тоже рассчитывает на встречу с чемпионом.

«Пускай подерутся, и поймем, кто из них настоящий претендент», — заявил Махачев в интервью каналу Pound4Padel. По его мнению, победа над Пратесом не решила бы вопрос с очередностью претендентов: следующим титульный бой потребовал бы Моралес. Поэтому Ислам предложил сначала провести встречу двух претендентов, а уже затем определить его следующего соперника.

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Ислам дрался позже обоих претендентов

15 августа Махачев победил Иэна Мачадо Гэрри и впервые защитил пояс в категории до 77 кг. Пратес последний раз выступал 2 мая, когда досрочно победил Джека Делла Маддалену. Моралес не выступал с 15 ноября 2025-го, когда нокаутировал Шона Брэди.

На 28 октября после боя Махачева прошло 74 дня, Пратеса — 179, Моралеса — 347. К назначенной на 30 января встрече претендентов эти интервалы составят 168, 273 и 441 день соответственно. За временный титул подерутся те, кто простаивал дольше чемпиона.

Семь титульных боев за 1393 дня

22 октября 2022 года Махачев впервые стал чемпионом UFC, победив Чарльза Оливейру. С тех пор он провел еще шесть титульных поединков: дважды встретился с Александром Волкановски, затем победил Дастина Порье, Ренато Мойкано, Джека Делла Маддалену и Гэрри. Между первым и седьмым боями прошло 1393 дня. Средний промежуток между выступлениями — 232 дня, то есть примерно семь с половиной месяцев, а не год. Уайт, конечно, говорил о частоте поединков именно в 77 кг, но какая разница, если выступать в полусреднем дивизионе Исламу даже проще? То есть Махачев тяжело гонял вес в 70 кг, но при этом все равно выходил в клетку чаще многих.

Пратес за последние семь боев действительно выступал чаще: от встречи с Чарльзом Радтке в июне 2024-го до победы над Делла Маддаленой прошло 693 дня, в среднем 116 дней между поединками. Но у Моралеса семь последних встреч охватывают ровно те же 1393 дня, что и у Махачева. Его средний интервал — тоже 232 дня. Одного бойца с таким графиком Уайт обвиняет в простоях, а другого отправляет разыгрывать временный пояс.

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Другим чемпионам UFC дают больше времени

Петр Ян вернул титул 6 декабря 2025 года, а впервые защитил его 24 октября 2026-го — через 322 дня. Александр Волкановски с момента возвращения пояса 12 апреля 2025 года провел две успешные защиты, последнюю — 24 октября. Средний промежуток между его тремя чемпионскими поединками составил 280 дней, что больше показателя Махачева.

Кайла Харрисон завоевала пояс 7 июня 2025-го и за следующие 508 дней ни разу его не защитила. Причина — травма и операция на шее, следующая встреча назначена на 14 ноября, но временный титул UFC в ее дивизионе не вводил. Джастин Гейджи забрал титул 14 июня 2026-го — 28 октября его простой составит 136 дней, и пока нет никакой информации о дате его следующего поединка. Карлос Ульберг завоевал титул в апреле, а затем стало известно о тяжелой травме — бой за временный титул в 93 кг также до сих пор не анонсирован.

Отказ от одной даты — не задержка дивизиона

У UFC есть повод искать другой бой на январь: Махачев не принял предложенную дату. Но россиянин объяснил решение и спортивными соображениями. Пратес в апреле 2025-го проиграл Гэрри, которого Ислам победил, а Моралес почти год не выступает, ожидая шанса. Их очный поединок определит, кому первым встречаться с чемпионом.

Отказ Махачева драться 30 января можно критиковать. Но обвинение в том, что он постоянно тормозит дивизион, не выдерживает проверки. Ислам выступал позже обоих претендентов, его средняя частота боев за годы чемпионства совпадает с показателем Моралеса и превосходит темп ряда действующих обладателей поясов. Временный титул — решение UFC, но не доказательство неактивности Махачева.