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Валентина Шевченко — амазонка нашего времени. Не мать, не жена, а несгибаемая воительница без национальности

Валентина Шевченко вернула титул чемпионки UFC
Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Боец ММА Валентина Шевченко
Валентина Шевченко.
Фото Stephen R. Sylvanie-Imagn Images
Лучшая среди женщин.

Валентина Шевченко раскатала Алексу Грассо единогласным решением и вернула пояс UFC в 36 лет.

Никогда прежде в легких весах промоушена (от 70 кг и ниже) никто — у мужчин и женщин — не выигрывал титульный бой в таком возрасте. Валентина выглядела предельно остро и молодо — скорость и реакция, прекрасный тайминг, подавляющая физическая мощь, ясное бойцовское зрение. Ну и конечно, светлая голова — октагон-интервью давала на 4 языках, на каждом без малейшей запинки: английском, испанском, русском и тайском.

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Победа над Грассо, у которой она взяла реванш за поражение удушающим приемом, стала для нее девятой в титульных боях. Это второе место в истории женской UFC:

  1. Аманда Нуньес — 11 побед в титульниках UFC
  2. Валентина Шевченко — 9
  3. Йоанна Енджейчик — 6
  4. Ронда Раузи — 6
  5. Вейли Жанг — 5
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По справедливости у Валентины и Нуньес должно быть по 10 побед — когда они дрались второй раз, Шевченко грубо засудили, как минимум там могла быть ничья. В любом случае, она все еще может обойти Аманду, та закончила, а Валентина в прекрасной форме и может выиграть еще парочку титульников.

Больше всего в ней поражает даже не физическая одаренность, а невероятный характер и стиль жизни. Валентина — реально амазонка нашего времени. Не мать, не жена, не русская, не кыргызка, не тайка, а воительница без национальности и религии, рожденная, чтобы блистать на боевых аренах.

В 2003 году, когда ей всего как месяц исполнилось 15 лет, она провела первый профессиональный бой по ММА, выиграла нокаутом, и вот спустя 21 год она на самой вершине, забирает железной рукой пояс UFC в 36 лет. Такая же быстрая, наточенная, без слабины, одержимо преданная боевым искусствам.

Когда Валентина говорит, она всегда любезная, улыбчивая и корректная, но в каждом ее слове и жесте проступает какая-то запредельная собранность, властная твердость и жесткая нацеленность на решение проблемы. Надо ей будет, достанет из кобур две плетки и изрешетит на месте ЛЮБОГО.

Боец ММА Валентина Шевченко
Фото Соцсети

Вспоминается отрывок из «Повести временных лет»:

«...Амазонки же не имеют мужей, но, как бессловесный скот, единожды в году, близко к весенним дням, выходят из своей земли и сочетаются с окрестными мужчинами. Когда же зачнут от них в чреве, — снова разбегутся из тех мест. Когда же придет время родить и если родится мальчик, то убивают его, если же девочка, то вскормят ее и прилежно воспитают».

Алекса Грассо
Валентина Шевченко (MMA)
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