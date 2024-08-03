Валентина Шевченко: биография Пули из UFC

Интересные факты об одной из самых известных девушек-бойцов постсоветского пространства.

Валентина Шевченко

Дата рождения: 7 марта 1988 года.

Место рождения: Фрунзе, СССР (Бишкек, Киргизстан).

Гражданство: Киргизия, Россия, Перу.

Вид спорта: смешанные боевые искусства (ММА), бокс, тайский бокс, кикбоксинг, дзюдо, тхэквондо.

Весовая категория: женский наилегчайший и легчайший вес.

Рост: 165 см.

Прозвище: Пуля.

Рекорд в ММА: 23-4-1 (в UFC — 12-3-1).

Детские годы Валентины Шевченко

Валентина Шевченко родилась в городе Фрунзе (современное название — Бишкек) в Киргизской ССР. Ее старшая сестра Антонина также имеет опыт выступления в UFC. Мать спортсменок Елена Шевченко является заслуженным тренером Кыргызстана и главой федерации страны по тайскому боксу. Их отец Анатолий три года служил на Тихоокеанском флоте ВМФ СССР.

В возрасте пяти лет Валентина начала заниматься тхэквондо. Ее первым тренером стал Павел Федотов, который позже продолжал работать с сестрами Шевченко на профессиональном уровне. В 12 лет Валентина поехала в Краснодар, где в своем первом профессиональном бою победила 17-летнюю соперницу. В 14-летнем возрасте Шевченко приняла участие в профессиональном турнире по ММА, а в 15 лет дралась с 25-летней спортсменкой. Валентина рассказывала, что ей даже начали завышать возраст, чтобы не шокировать публику: в течение трех лет она числилась в заявке как 17-летняя.

«Мама — президент Федерации тайского бокса Кыргызстана, у нее черный пояс, третий дан по тхэквондо. Благодаря ей мы занимаемся единоборствами. Благодаря тому, что она привела нас в секцию к нашему тренеру, Павлу Федотову, мы с Антониной добились таких результатов. Единоборства в нашей семье — это традиция. Не просто увлечение, не просто способ заработать деньги, не просто спорт. Для меня единоборства — это моя философия, моя религия, это все для меня. Папа в юношеские годы занимался футболом. В советское время выступал за команду Кыргызстана по футболу, если не ошибаюсь, они были чемпионами или призерами СССР по своему возрасту. Футбол — это его спорт. Нет, [я футболом не интересуюсь], мой спорт — единоборства», — сказала Шевченко в интервью «СЭ» в 2021 году.

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Карьера Валентины Шевченко до ММА

После переезда в Россию Шевченко сосредоточилась на выступлениях в муай-тай. Впервые она стала чемпионкой мира по тайскому боксу в 2003 году, а затем повторила успех еще семь раз (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012 и 2014 годы). С 2006 по 2008 год на этих турнирах она трижды брала верх над Йоанной Енджейчик из Польши. Также на счету Валентины две золотые медали на Всемирных играх боевых искусств (в 2010 и 2013 году). Вдобавок она добилась серьезного успеха в кикбоксинге и выигрывала чемпионские титулы в профессиональной организации Kunlun Fight.

Шевченко связала дальнейшую карьеру и жизнь с Перу, куда приехала вместе с тренером и параллельно с тренировками проводила семинары. Позже они приняли решение остаться в стране, и в 2009 году Валентина вместе с сестрой и наставником осуществили переезд. Сестра Валентины рассказывала, что по ходу карьеры им приходилось много путешествовать: они по два месяца жили в Таиланде и в Европе. В Перу Шевченко получила свое третье гражданство (спортсменка также имеет паспорта Кыргызстана и России). Выступая за южноамериканскую страну, спортсменка никогда не забывала свою родину.

«Я живу в Перу, выступаю за Перу, представляю эту страну. Но не могу сказать, что я воспринимаю себя как перуанскую спортсменку. Эта страна дала мне многое: меня тут очень тепло приняли, поддерживают и любят нашу команду. И я благодарна за это и испытываю к Перу очень теплые чувства. Но я родилась в Кыргызстане, я родилась в Советском Союзе. То есть я воспитана немного иначе, по-нашему. И конечно, я себя больше воспринимаю... нашим человеком», — рассказывала Шевченко «Матч ТВ».

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Выступления Валентины Шевченко в UFC

Валентина Шевченко до прихода в UFC провела 12-летнюю карьеру в ММА и собрала рекорд 11-1. Спортсменка выступала в родной Киргизии, а также Корее, Казахстане, России, США и Перу. Единственное поражение на этом этапе она потерпела в сентябре 2010 года после технического нокаута в поединке с американкой Лиз Кармуш.

Шевченко дебютировала в UFC 19 декабря 2015 года. В первом поединке в лиге она одолела канадку Сару Кауфман раздельным решением судей.

В марте 2016 года Шевченко уступила Аманде Нуньес из Бразилии единогласным решением судей. Затем последовали победы над американками Холли Холм и Джулианной Пенья, и Пуля получила право сразиться за титул чемпионки в легчайшем весе с Нуньес.

Новое противостояние Шевченко и Нуньес в 2017 году оказалось по-настоящему жарким: на дуэли взглядов бразильянка ударила соперницу кулаком, после чего вмешалась охрана. Позже бой был перенесен на два месяца и состоялся в сентябре. Реванш у Валентины не удался: Аманда одержала победу раздельным решением. Вердикт судей вызвал неоднозначную реакцию, сама Пуля была уверена в своей победе и выразила несогласие с исходом поединка.

Шевченко после поединка с Нуньес перешла в наилегчайшую весовую категорию. Ее первой соперницей в феврале 2018 года стала бразильянка Присцила Кечоейра. Валентина одержала победу и получила право сразиться за титул, ее соперницей по бою за пояс в декабре 2018-го стала Йоанна Енджейчик. Спортсменки хорошо знали друг друга, с тех пор как трижды встречались на соревнованиях по муай-тай, и все три раза побеждала представительница бывшего СССР. Успех пришел и на этот раз: по итогам пяти раундов Пуля одержала победу единогласным решением судей.

Впоследствии Шевченко рекордные семь раз успешно защищала чемпионский титул. Пояс безуспешно пытались отобрать американки Джессика Ай, Лиз Кармуш, Кэтлин Чукагян и Лорен Мерфи, а также бразильянки Женнифер Майя, Жессика Андради и Тайла Сантус. Последний бой в июне 2022 года дался трудно: Тайла на высоком уровне провела первые три раунда, и один из судей отдал предпочтение ей.

4 марта 2023 года состоялся бой между Валентиной Шевченко и мексиканкой Алексой Грассо. В последнем раунде Грассо смогла провести удушающий прием и одержала победу. Таким образом, прервалось многолетнее доминирование Валентины в своем дивизионе UFC. 18 сентября состоялся реванш, поединок завершился вничью — так Алекса сохранила чемпионский титул.

В сентябре 2024 года может состояться третий бой соперниц — в рамках турнира UFC 306.

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Увлечения Валентины Шевченко

Валентина Шевченко выступает в соревнованиях по стрельбе из пистолета. Увлечение стрельбой, вытатуированное на животе оружие и скорость на ринге подарили ей прозвище Пуля. Также спортсменка увлекается танцами. На бой она неоднократно выходила под лезгинку: в детстве Валентина на серьезном уровне занималась танцами, и лезгинка понравилась ей больше всего.

Сестра Валентины Антонина научилась управлять самолетом и получила лицензию пилота. Валентина весной 2021 года в интервью «СЭ» говорила о желании обзавестить парусной лодкой.

В апреле 2021 года Шевченко ответила на вопрос о своей воинственности и железном характере в жизни и спорте. Боец не смогла вспомнить, когда в последний раз плакала.

«Так сразу и не скажешь (смеется). Вот такая черта характера, стараюсь, даже если что-то происходит, не поддаваться эмоциям и начинать искать выход из ситуации. Истерикой и слезами делу не поможешь. Не знаю, просто так сложилось, что за счет единоборств, за счет того, что каждый день ты должен себя перебарывать на тренировках, мой характер настроен на выход из ситуации. Даже если что-то неблагоприятное, надо найти способ сделать положение более-менее. Жизнь такая, что не будет всегда все хорошо, — я к этому привыкла уже, позитивный настрой у меня всегда и все побеждает», — сказала Шевченко в интервью «СЭ».

Достижения Валентины Шевченко

обладательница чемпионского пояса UFC в женском наилегчайшем весе (с 2018 по 2023 год, семь успешных защит)

8-кратная чемпионка мира по муай-тай

2-кратная чемпионка мира по KF-1 MMA PRO

чемпионка мира по кикбоксингу

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