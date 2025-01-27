Шара Буллет: путь и история Дагестанского Пирата из UFC

Биография яркого бойца ММА Шарабутдина Магомедова.

Шарабутдин Магомедович Магомедов

Прозвище: Шара Буллет / Дагестанский Пират / Рыжий Хищник

Дата рождения: 16 мая 1994 года

Место рождения: Махачкала, Дагестан (Россия)

Вид спорта: ММА

Рост: 188 см

Весовая категория: средний вес (84 кг)

Статистика боев (рекорд в профессиональных ММА): 15-0

Следующий бой: vs Майкл Пэйдж на UFC Fight Night 250 (1 февраля 2025)

Детство и юность

Шарабутдин Магомедов родился в Махачкале. По национальности он аварец. Подробности семейной жизни боец не раскрывает. Известно, что в детстве мальчик занимался футболом, однако бросил спорт из-за участия в драках с игроками принципиальных соперников — команды из Кизилюрта.

Шарабутдин также занимался кикбоксингом и боксом. Магомедов тренировался в махачкалинской школе № 8, а потом в боксерской секции в городе Кашира. Уроженец Махачкалы неоднократно выигрывал призовые места на региональных турнирах. В 2010 году стал победителем международного турнира имени С. Н. Навозного.

В 2011 году Магомедов стал студентом академии РАНХиГС, где записался в секцию тайского бокса.

В интервью нашему YouTube-каналу «Ушатайка» Шара Буллет рассказывал, что в детстве иногда хулиганил. Будучи ребенком он мог прокатиться за машиной с прихватом за спойлер, а однажды вместе с другом закидал яйцами девушек в мини-юбках из-за вызывающего для местных традиций внешнего вида. При этом популярный боец ММА признался, что теперь, скорее всего, не стал бы делать замечание девушке, если бы увидел ее в похожей одежде на улицах Дагестана.

Фото соцсети

Карьера Шары Буллета

Профессиональная карьера в ММА у Шары Буллета началась в декабре 2017 года. Тогда он дебютировал в полусреднем весе смешанных единоборств поединком с китайцем Йнканом Бао на турнире Chin Woo Men в Ухане (Китай). Россиянин победил соперника техническим нокаутом. Следом Магомедов провел еще три боя в Китае в 2018 году — и трижды одержал победы нокаутами.

В июле 2021 года Шара Буллет впервые выступил в средней весовой категории. В Сочи на турнире AMC Fight Nights 103 он одержал победу техническим нокаутом над соотечественником Якубом Кедиевым.

В феврале 2022 года Шарабутдин стал чемпионом Arena Global в полутяжелом весе. На турнире Arena Global 17 россиянин одолел бразильца Родриго Карлоса.

Летом 2022 года Магомедов успешно вернулся в среднюю весовую категорию. Шара Буллет техническим нокаутом победил россиянина Сергея Мартынова на RCC Intro 22. Зимой того же года единогласным решением судей Рыжий Хищник одолел Михаила Рагозина на турнире RCC 13 в Екатеринбурге.

Спустя несколько дней в тайском городе Патонг Шара Буллет нокаутировал представителя Индии Кушала Виасу и забрал пояс чемпиона Thailand Fighting Championship в средней весовой категории.

Любительская карьера в ММА

Шара Буллет провел пять боев в любительских промоушенах смешанных единоборств. На счету россиянина пять побед с тремя техническими нокаутами. В финале «Гран-при «Наше дело» Магомедов победил Павла Бурлуцкого в апреле 2022 года в Москве.

Дебют в UFC

В конце декабря 2022 года Шарабутдин Магомедов заключил контракт с UFC на три боя. За несколько дней до этого боец стал клиентом египетского менеджера Али Абдель-Азиза, который ранее работал с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым и сотрудничает с другими бойцами команды Орла.

В сентябре 2023 года UFC объявил, что Шара Буллет проведет дебютный поединок 21 октября против бразильца Бруно Силвы в предварительном карде UFC 294 в городе Абу-Даби (ОАЭ). Более длительное ожидание было связано с включением бойца в пул допинг-тестирования промоушена и обнаружения в его анализах следов мельдония, о чем сам спортсмен сообщил в мае.

«Допинг-комиссия уже полгода меня испытывает, уже в пятый раз взяли анализ. Позапрошлый анализ пришел — и в третий раз уже «Милдронат» в крови показало. Надеюсь, сейчас у меня взяли [анализ], и «Милдроната» там уже не будет. Потому что уже сколько месяцев прошло. Полгода минимум я его уже не употреблял. Все четко, чисто, но «Милдронат» задерживает [дебют в UFC]. Все, кто болел коронавирусом — они все «Милдронат» принимали. Это как витамин для сердца», — сказал Шара Буллет в интервью «СЭ».

Магомедов и Бруно Силва открыли турнир UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) 21 октября 2023 года с очень представительным кардом. Поединок получился очень непростым для обоих соперников. После трех раундов все трое судей отдали предпочтение дагестанцу — 30:27, 30:27, 30:27. После первой победы в лиге Шарабутдин в том числе произнес в клетке: «Спасибо вам, добрые русские мужики!» Это выражение стало визитной карточкой бойца.

«Как придумал про добрых русских мужиков? Это вышло экспромтом. Я упоминал разные народы, кто за меня болеет, а вот самих русских не упомянул. Хотя за меня очень много русских болеет. Мне постоянно пишут, это очень приятно. Они могут сидеть в ресторане и болеть за меня так, как мало кто переживает. Даже в самой Махачкале так за меня могут не болеть, как они. Мне приятна их поддержка. Будем как единый целый кулак, единый народ идти вперед и побеждать соперников, кто бы ни стоял впереди. За счет фанатов у меня есть популярность, гонорары. Моя жизнь изменилась благодаря болельщикам, которые так яро меня поддерживают», — сказал боец в интервью «СЭ» летом 2024 года.

Победная серия в UFC

Второй бой в UFC Шара Буллет провел 22 июня 2024 года на турнире UFC Fight Night в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). После серий срывов и перестановок в кардах разных турниров соперником россиянина за три дня до поединка стал бразилец Антонио Троколи. В третьем раунде Магомедов поймал оппонента при проходе в ноги — встретил его коленом и затем выбросил серию ударов по челюсти, после чего рефери остановил поединок. Эффектный нокаут принес победителю бонус в 50 тысяч долларов. Сам он снова поблагодарил за поддержку добрых русских мужиков, а на бой вышел с флагом России — к октагону триколор нес его тренер, владелец клуба Gor MMA Гор Азизян.

«Ну флаг нести — это тоже ответственность. Не хотелось что-то в руках нести, просто хотелось расслабленно идти, а не думать, что флаг уроню, потому что, когда руки растягиваешь, флаг может улететь. Глупо смотреться будет. Сзади меня тренер нес флаг, надо мной на весь экран был флаг, куда еще флаг засунуть — на глаза свои, что ли?» — объяснил боец в интервью «СЭ».

Третий бой в промоушене Магомедов провел в ночь на 4 августа 2024 года на турнире UFC on ABC 7 в Абу-Даби против поляка, бывшего бойца полутяжелого веса Михала Олексейчука. Поединок продлился все три раунда и был признан лучшим в этот вечер, за что Шарабутдин после победы единогласным решением судей получил бонус в 50 тысяч долларов.

Четвертый бой в лиге Дагестанский Пират провел 26 октября 2024 года на турнире UFC 308 в Абу-Даби против еще одного россиянина — родившегося в Краснодаре и представляющего Армению Армена Петросяна. Противостояние соотечественников открыло главный кард. Шара и Армен раньше тренировались в одном зале — в махачкалинском Universal Fighters под руководством Расула Магомедалиева, но позже Буллет начал работать с Гором Азизяном. Поединок двух ударников закончился менее чем за десять секунд до конца второго раунда. Магомедов провел эффектный прием — поймал Петросяна бэкфистом, а потом развернулся на 180 градусов и пробил бэкфистом с другой руки. Шарабутдин не стал добивать оппонента, а рефери остановил поединок к недовольству Армена.

«Эпизод с нокаутом пересмотрел раз 15-20. Приятно, что смог завершить досрочно. Конечно, не хотелось травмы какие-то наносить Армену Петросяну. Все-таки хорошо общаемся, хороший парень. Все достойно прошло, на уважении. Да и что его добивать там [в моменте с нокаутом], я не знаю... Что добивать? Убивать, что ли?! У него же карьера еще впереди. Зачем он на кон так многое ставит? Мне не хочется, чтобы его карьера могла под вопросом оказаться. Я в первом раунде чувствовал, что по нему много раз приложился. Он пару раз клюнул. Я понимал, что накапливается тоннаж [пропущенных Петросяном] ударов — когда уже ты легким ударом можешь попасть, а человек отключится. Это приводит к большим сотрясениям, после чего минимум полгода без тренировок и так далее», — сказал боец в интервью «СЭ».

Фото соцсети

Что с глазом у Шары Буллета

В 2016 году Шара Буллет травмировал глаз. Боец на протяжении долгого времени считал повреждение несущественным. Тем не менее глаз долго не проходил, поэтому Шарабутдин в результате обратился к медикам. Врачи сообщили, что спортсмен обратился поздно. Магомедов перенес восемь операций, а лечение продлилось почти полтора года.

При этом сам Шара Буллет не знает точную причину травмы глаза. Либо из-за чрезмерных спортивных нагрузок, либо из-за повреждения извне. По словам бойца ММА, сейчас его правый глаз отлично видит.

После дебюта Магомедова в UFC появилась информация, что из-за проблем с глазом он не может выступать на турнирах в США. Глава лиги Дана Уайт не исключал: это станет препятствием для допуска спортсмена атлетическими комиссиями конкретных штатов.

«Мне сказали, что есть определенные штаты в США, где я не смогу драться. А есть штаты, где нужно отдельно договариваться. Мне сказали, что я могу участвовать во многих турнирах, которые там будут проходить, но нужно заранее проситься на эти турниры. Я был готов подраться в Америке для своих фанатов там», — объяснил боец в интервью «СЭ» летом 2024 года.

Как появилось прозвище Шара Буллет

Шарабутдин Магомедов получил прозвище Шара Пуля от своих родственников и друзей по улице. Спустя некоторое время спортсмен немного изменил псевдоним, заменив слово «пуля» на английский аналог — «bullet». Магомедов сделал себе никнейм Шара Пуля в социальной сети «Одноклассники», а в другом известном запрещенном сервисе — Шара Буллет. Боец ММА привык, что его могут называть по имени или по никнейму Шара Буллет.

Спортсмен с учетом своего внешнего вида и места жительства у Каспийского моря также часто называет себя Пиратом. Такое прозвище он обыгрывает, когда говорит о желании покорить дивизион средневесов UFC и забрать в нем «свое сокровище».

Статистика боев в UFC

Дата Соперник Результат Раунд / время Рекорд 26 октября 2024 Армен Петросян Победа, TKO 2 / 4.52 15-0 4 августа 2024 Михал Олексейчук Победа, UD 3 / 5.00 22 июня 2024 Антонио Троколи Победа, KO 3 / 2.27 21 октября 2023 Бруно Силва Победа, UD 3 / 5.00

Видео боев

Шара Буллет vs Армен Петросян: полный бой

Шара Буллет vs Михал Олексейчук: полный бой

Шара Буллет vs Бруно Силва: полный бой

Достижения

Чемпион Arena Global в полутяжелой весовой категории

Чемпион Thailand Fighting Championship в средней весовой категории

Победитель «Гран-при» любительского бойцовского промоушена «Наше дело»

Чемпион России по тайскому боксу в весе до 76,2 кг среди профессионалов

Трижды становился победителем чемпионата Москвы по тайскому боксу

Фото соцсети

Личная жизнь и увлечения

Шара Буллет не выставляет на публику свою личную жизнь. Известно, что у спортсмена есть две дочери.

В своих соцсетях боец ММА выкладывает фото и видео с тренировочных процессов. Россиянин полностью сконцентрирован на спорте. В свободное время Магомедов играет в гольф, футбол, иногда ходит в бассейн и любит автомобили.

Шарабутдин Магомедов соблюдает мусульманские традиции. Боец смешанных единоборств является поклонником легендарных американских боксеров Мохаммеда Али и Майка Тайсона.

Драка в ТЦ за поцелуй девушки

В июне 2022 года Шара Буллет подрался с одним из посетителей торгового центра «Этажи» в Махачкале. Конфликт произошел на эскалаторе. Боец ММА сделал замечание мужчине, который целовался с девушкой в общественном месте. По словам Магомедова, так не принято вести себя в Дагестане. В конце эскалатора у Шарабутдина и мужчины начался диалог на повышенных тонах с «нелестными высказываниями». В результате незнакомец первым нанес удар в челюсть Магомедову, что спровоцировало драку. Охранники разняли конфликтующих. Шара Буллет и мужчина договорились продолжить выяснение отношений на улице. Боец смешанных единоборств нокаутировал оппонента.

Позже Шарабутдин рассказал, что помирился с мужчиной — оба принесли извинения.

Роль киллера в американском кино

Летом 2024 года между двумя боями в Саудовской Аравии и ОАЭ боец отправился в США. В Лос-Анджелесе дагестанец принял участие в съемках фильма, а также впервые увидел живьем своего агента Али Абдель-Азиза и посетил офис Даны Уайта в UFC.

«У меня был интересный момент в кино, интересная сцена, где я — хозяин магазина и вышел подметать, стоял с веником. В моменте я начал отрабатывать удары — и подметал. Кто-то это снял, и видео дошло до Уайта. Он начал подкалывать: «Ты же там вроде киллер, почему ты подметаешь?» — рассказал Шара в интервью «СЭ».

Сколько зарабатывает

По словам Шарабутдина Магомедова, он потратил не менее 70 тысяч долларов на подготовку к своему дебютному поединку в UFC, а в его контракте прописана сумма с «тремя нулями» за три боя в организации Даны Уайта. В то же время Шара Буллет признался в интервью нашему YouTube-каналу «Ушатайка», что в UFC ему сразу платили «больше, чем 50 + 50 тысяч долларов». Источники называли сумму стартового гонорара за выход на бой — 85 тысяч долларов.

Социальные сети Шары Буллета