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22 июня, 23:15

Шара Буллет оформил шикарный нокаут в UFC! Дагестанский Пират снес огромного бразильца летящим коленом

Шара Буллет нокаутировал бразильца Троколи на турнире UFC
Отдел единоборств «СЭ»
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Антонио Троколи и Шара Буллет.
Фото Скриншот трансляции
Вторая победа для Шары в лучшей лиге мира.

Вечером 22 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, проходит турнир UFC Fight Night, в главном событии которого Роберт Уиттакер встретится с Икрамом Алискеровым. А в мейн-карде Шара Буллет сразился с бразильцем Антонио Троколи.

Шарабутдин Магомедов провел второй бой в UFC — в дебюте он единогласным решением судей одолел Бруно Силву. В Рияде у Шары возникли проблемы с соперниками. Сначала планировалось, что Шарабутдин сразится с украинцем Игорем Потерей, но тот в мае вышел на поединок с Мишелем Перейрой и проиграл в первом раунде удушением, из-за чего получил медицинское отстранение. На замену Потере вышел бразилец Жоилтон Луттербах, но дебютировать в UFC не удалось: нашли запрещенный препарат.

Икрам Алискеров, Сергей Павлович, Александр Волков, Шара Буллет. Бой Павлович — Волков, поединок Алискерова, победа Шары Буллета: онлайн-трансляция турнира UFC

За три дня до турнира Шаре назначили бой против Антонио Троколи, который должен был подраться с Икрамом Алискеровым неделей ранее — до того как Икрам согласился заменить Хамзата Чимаева в поединке с Робертом Уиттакером. Троколи тоже дебютирует в UFC, ранее он выступал в родной Бразилии, но уже пытался попасть в лучшую лигу мира через претендентскую серию. Там Антонио победил удушением в первом раунде, получил контракт, но затем у него нашли нандралон, из-за чего бразильцу пришлось вернуться на родину.

Первый раунд начался с нестандартного хай-кика от Шары, после чего Магомедов пропустил два мощных джеба — пришлось спасаться в клинче. Возня у сетки затянулась на пару минут — трибуны начали недовольно гудеть. После того как рефери разнял соперников, Шара выдал акцентированный прямой в подбородок, но потрясти Троколи не получилось. Буллет проверял соперника хай-киками и тем самым старался сохранять дистанцию, а бразилец занял центр клетки и шел в прессинг. Иногда Троколи включался — его удары выглядели весомыми и опасными. В конце раунда бразилец снова прижал Шарабутдина к сетке — там соперники провели около минуты, пока не прозвучала сирена.

Второй отрезок Шара начал осторожнее, но спустя минуту проверил реакцию соперника бэкфистом. Удар не прошел — Троколи выглядел непробиваемым. Пока единственное, что работало у Шарабутдина, это лоу-кики — бразилец будто начал прихрамывать. В середине раунда у Магомедова зашел нетипичный для него оверхэнд, но плодов это не дало. Концовку бразилец пытался снова забрать вязанием у сетки — Шара здорово выбрался из его плена благодаря хлестким локтям.

Финальный раунд Шара начал с красивого хай-кика крюком — вышло опасно, но снова без ощутимого вреда для Троколи. Бразилец действовал крайне пассивно, просто принимая удары от Шары, но при этом нельзя было сказать, что Шарабутдин переигрывал соперника без проблем. В середине раунда Троколи жестоко ошибся, когда прошел в ноги — Шара поймал его коленом, а затем довел до его челюсти мощную серию ударов. Бразилец упал, и Марк Годдард остановил поединок.

Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
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