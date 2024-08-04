Шара Буллет снова ярко победил в UFC. Выдал лучший бой вечера и получил бонус в 50 тысяч долларов

Шарабутдин Магомедов остается непобежденным в ММА — 14 профессиональных боев, 14 побед.

Руководство UFC поверило в Шару Буллета — в его яркий боевое стиль и харизму. Шара подписал контракт с UFC в январе 2023-го — на небывалых для новичка условиях (гонорар за выход — 85 тысяч долларов). Дебютировал только в октябре — потому что чистился от запрещенных препаратов. Дело было в Абу-Даби. Соперник был серьезный — Бруно Силва, который когда-то нокаутировал Александра Шлеменко. Поединок получился ярким, а Шара сделал так, что ударник Силва спасался в борьбе. Итог: победа Шарабутдина единогласным решением судей.

22 июня Шара подрался в Саудовской Аравии. Соперники менялись один за другим, и в итоге против него вышел высоченный (195 см) дебютант Антонио Троколи. Магомедов контролировал ход боя, а в третьем раунде нокаутировал насмерть уставшего противника. После поединка Шара улетел в Лос-Анджелес — сниматься в голливудском фильме с предварительным названием «Золотая рыбка». Заехал он в Лас-Вегас — по личному приглашению боссов UFC, где встретился с Даной Уайтом и вице-президентом промоушена Хантером Кэмпбеллом. То есть уже после двух боев Шару вызвали в кабинет Уайта — редкость, а еще показатель доверия и больших надежд.

Помимо поддержки руководства UFC, Шара заручился и поддержкой «добрых русских мужиков». «Спасибо вам, добрые русские мужики!» — сказал Магомедов после победы над Силвой. И сразу растопил сердца болельщиков ММА русского происхождения. А на битву с Троколи он вышел с российским флагом. Вернее, флаг нес Гор Азизян, владелец клуба Gor MMA, который Шара представляет. Но никого это не покоробило. Гор же объяснил это примерно так: «Шара был на эмоциях, вдруг потерял бы». Традиции Шара и Гор не изменили — Азизян был облачен в триколор и во время выхода на бой с Олексейчуком.

На сегодняшнем турнире в Абу-Даби должны были биться Ник Диас и Висенте Люке, но бой сорвался, Дана попросил Шару выступить — и Шара согласился. Оппонента ему дали сложного — польского нокаутера Михала Олексейчука, который ранее выступал в полутяжелом весе и нокаутировал двух сильных дагестанцев Гаджимурада Антигулова и Шамиля Гамзатова.

Первый раунд получился очень напряженным. Олексейчук работал первым номером, выбрасывал много ударов — как-то Шара даже упал. Но Шара грамотно работал на отходе — да, пропускал, но попадал чаще соперника, активно работая ногами по всем этажам. Так бил, что на корпусе поляка образовались красные пятна. А под конец раунда Магомед рассек сопернику лоб. 1-0 по раундам в пользу Шары.

Во втором раунде Шара стал бить ногами а) не так сильно и точно, б) реже. Объяснений этому несколько: во-первых, Омельянчук стал просчитывать намерения Магомедова, во-вторых, удары ногами — это очень энергозатратно, да еще в таком интенсивном бою. При этом Шара стал чаще бить руками, особенно по корпусу — и эта обработка корпуса сказалась на функционале польского бойца. Шарабутдин уверенно выиграл второй раунд, хоть и закончил его, сидя у клетки с Олексейчуком за спиной — Михал подхватил дагестанца за ногу и перевел. При этом создалось впечатление, что Шара стал крепче стоять на ногах, и это очень важно — не всегда же Буллету будут давать в соперники ударников.

В перерыве тренер потребовал от Шары еще меньше бить ногами. «Он твои ноги ждет, а руки не ждет!» — сказал он. Верная подсказка. Магомедов был лучше и в третьем раунде. Иногда дразнил соперника, расставляя широко руки. Динамит в руках Олексейчука потух, с каждой секундой он уставал все сильнее. В конце все-таки смог затащить Шару в партер во второй раз, но только себе хуже сделал, получив в голову не меньше десятка ударов локтями. Итог: победа Шары Буллета единогласным решением судей. Бой был признан лучшим поединком вечера, за что оба получили по 50 тысяч долларов. Для Шары это уже второй бонус в UFC (первый — за победу нокаутом над Троколи).

После боя Шарабутдин бросил вызов легенде ММА Нику Диасу и сказал, что готов подраться уже 26 октября на UFC 308:

«Это для меня, можно сказать, родная публика, я хочу больше драться и завоевывать все новых и новых фанатов, я новый в этом деле, я только начал. Я счастлив, что я выиграл. Спасибо организации, это организация номер один, Дана, Хантер, Али Абдель-Азиз, спасибо. Эй, Ник Диас, ты ударник, я ударник, я молодой боец, давай подеремся, это интересный бой для фанов, Абу-Даби, октябрь!»