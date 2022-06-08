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Сегодня, 17:05

Боец ММА избил мужчину в Махачкале за то, что он поцеловал девушку

Давид Хачатрян
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28-летний российский боец Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов (8-0) избил посетителя ТЦ в Дагестане.

Спортсмен спускался по эскалатору и сделал замечание мужчине, который поцеловал свою девушку. В результате словесной перепалки началась драка. Первым удар получил Магомедов, который в итоге нокаутировал своего соперника. Об этом пишет издание Mash в Telegram.

Магомедов в последний раз дрался 26 февраля на Arena Global 17 в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Россиянин победил техническим нокаутом в первом раунде.

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