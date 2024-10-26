Шара Буллет снес Петросяна безумной комбинацией! Пират остается непобежденным

Шара идет за поясом?

Вечером 26 октября в Абу-Даби проходит турнир UFC 308, в главном событии которого Илия Топурия встретится с Максом Холлоуэем в поединке за чемпионский пояс в 66 кг. А открыл главный кард бой двух россиян — Шарабутдина Магомедова (Шара Буллет) и Армена Петросяна.

Шара и Армен раньше тренировались в одном зале — в махачкалинском Universal Fighters под руководством Расула Магомедалиева. Позже Магомедов перестал посещать этот зал и в России обычно ездил в Gor MMA, где тренирует Гор Азизян, который также ведет дела Шары. Оба бойца — базовые тайбоксеры, и ожидалось, что этот поединок точно пройдет в стойке.

Шара Буллет — непобежденный боец с рекордом 14-0 (или 19-0, если учитывать бои в поп-ММА по модифицированными правилам), в UFC он провел уже три боя: в дебюте перебил бразильца Бруно Силву, во втором поединке нокаутировал его соотечественника Антонио Трокколи, а в третьем — разобрался с поляком Михалом Олексейчуком.

Петросян — бывший чемпион Fight Nights, где дрался и Шара. Армен подрался в UFC пять раз, выиграв три поединка. Оба поражения Петросяна случились из-за лучшей подготовленности соперников в партере. В UFC Петросян представляет Армению, хотя родился и вырос в Красноярске. Претензию об этом Шара высказал ему на пресс-конференции, аргументируя, что представлять надо ту страну, которая дала тебе все. Петросян на это ответил, что выступает за две страны, но флаг можно выбрать только один, и он остановился на армянском.

С первых секунд боя Петросян начал прессинговать и часто бить лоу-кики. Шара и Армен обменивались ударами, начали зарубаться, и в результате размена Магомедов пропустил довольно тяжелый удар. Петросян выглядел суперуверенно, обманные движения Шары не заставляли его дергаться, но один из встречных ударов все же дошел до головы Армена. Бойцы действовали максимально остро, и панчи время от времени долетали что до одного, что до другого. К концу отрезка соперники немного сбавили темп, но за 30 секунд до сирены Шара уронил Армена — тот сразу поднялся.

В перерыве Расул Магомедалиев призывал Петросяна продолжать работать первым номером, и Армен прислушался. Он продолжал отбивать Шарабутдину ноги лоу-киками. По истечении минуты Петросян попал сопернику в пах — бой ненадолго прервали, но вскоре возобновили. Прессинг Петросяна не снижался, и Шара входил в клинч, чтобы избежать опасности. При этом бойцы часто входили в размены, и каждый из них был острым. Во второй половине пятиминутного отрезка Шара Буллет также попал в пах сопернику, но и в этом случае боец смог продолжить поединок.

Но за 10 секунд до сирены все закончилось! Шарабутдин поймал соперника бэкфистом, а затем развернулся на 180 градусов и вновь ударил его бэкфистом, но уже другой рукой. Петросян упал, а Буллет даже не думал добивать — рефери сам остановил поединок.