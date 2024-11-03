Биография Ронды Роузи: дзюдо и рестлинг, легенда UFC и съемки в боевиках

История первой женщины-бойца UFC.

Ронда Джин Роузи

Дата рождения: 1 февраля 1987 года

Место рождения: Риверсайд, США

Виды спорта: дзюдо, ММА, рестлинг

Рост: 168 см

Профессиональный рекорд в ММА: 12-2-0

Семейное положение: замужем за Трэвисом Брауном

Детство и семья

Ронда Роузи родилась в Риверсайде, штат Калифорния. Она стала младшей из трех дочерей в семье Рона Роузи и Анн-Мари де Марс, профессиональной дзюдоистки и первой американки — чемпионки мира в этом виде спорта (1984). Среди предков семьи были англичане, тринидадцы, венесуэльцы и канадцы.

Когда Роузи было восемь лет, ее отец покончил с собой. Рон оказался парализованным из-за травмы спины во время катания на санках с дочерьми. Позже мать вновь вышла замуж — за менеджера аэрокосмического завода.

Ронда могла погибнуть во время родов и появилась на свет с обвитой вокруг шеи пуповиной. Это привело к расстройству, из-за которого она не могла связно говорить до шести лет. Чтобы развить речь, родители переехали с трехлетней девочкой в Джеймстаун, Северная Дакота, где проходили интенсивную терапию со специалистами местного университета.

Мать помогала Ронде делать первые шаги в дзюдо. Помимо этого единоборства, юная Роузи занималась плаванием. При этом девушка не пошла в старшую школу и позже получила диплом бакалавра.

Фото Global Look Press

Дзюдо

Роузи занималась дзюдо под началом бывших друзей своей матери по команде, часто противостояла мужчинам и расстраивалась из-за неудачных тренировок. Как следствие — девушка признавалась, что плакала почти каждую ночь.

В 17 лет Ронда отобралась на Олимпийские игры 2004 года в Афинах, став самой молодой дзюдоисткой на турнире. В том же году она выиграла юниорский чемпионат мира и взрослый чемпионат США.

Роузи трижды подряд выиграла Кубок мира по дзюдо с 2006 по 2008 год. На Олимпийских играх-2008 в Пекине американка завоевала бронзовую медаль.

За время выступлений в дзюдо Ронда шесть раз становилась чемпионкой США. Несмотря на успехи в этом виде спорта, Роузи жила бедно и была вынуждена подрабатывать барменом. В 2010 году девушка перешла в смешанные единоборства.

Фото Global Look Press

Карьера Роузи в ММА

В 2010 и 2011 году Роузи провела три боя в ММА на любительском уровне и победила в первом раунде соотечественниц Хайден Муноз, Отэмн Ричардсон и Тэйлор Гуардадо. Ронда успешно использовала рычаг локтя, этот прием позднее приносил ей победу в большинстве боев в ММА.

Первым соперником Роузи в профессиональных смешанных единоборствах стала бразильянка Эдьен Гомес на турнире KOTC в марте 2011-го. Бой закончился победой американки на первой минуте после фирменного болевого приема. Тем же исходом в том же году завершились поединки с канадкой Шармейн Твит и бои в Strikeforce с американкой Саро Д'Алелио и канадкой Джулией Бадд.

В марте 2012 года Роузи встретилась с американкой Мишей Тейт в поединке за титул чемпионки Strikeforce в женском легчайшем весе и вновь победила коронным сабмишеном в первом раунде, на этот раз — на пятой минуте. В августе она защитила титул в бою с канадкой Сарой Кауфман после пятой в карьере победы в стартовую минуту рычагом локтя и довела свой рекорд до 6-0.

Фото Global Look Press

Strikeforce была выкуплена UFC. Роузи была объявлена чемпионкой промоушна в легчайшем весе и стала первой женщиной, подписавшей контракт с этой организацией.

В феврале 2013 года Ронда защитила титул чемпионки в поединке с соотечественницей Лиз Кармуш на UFC 157, а в декабре на UFC 168 победила Мишу Тейт в третьем раунде. Это был первый случай, когда ее соперница смогла продержаться больше одного раунда, но в итоге все равно проиграла после рычага локтя.

Далее Роузи провела серию защит с победами в первом раунде и начала выигрывать не фирменным болевым приемом. Ее соперницами были американка Сара Макмэнн (UFC 170 в феврале 2014-го, технический нокаут — удар коленом в корпус), канадка Алексис Дэвис (UFC 175 в июле 2014-го, нокаут — удары), американка Кэт Зингано (UFC 184 в феврале 2015-го, прямой рычаг локтя) и бразильянка Бет Коррея (UFC 190 в августе 2015-го, нокаут — удар).

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Первое поражение Роузи потерпела в ноябре 2015 года. Американка Холли Холм нокаутировала именитую соотечественницу во втором раунде и стала новой чемпионкой на турнире UFC 193 в Мельбурне. Спустя год Ронда попыталась вернуть титул в поединке с бразильянкой Амандой Нуньес, но потерпела поражение техническим нокаутом в первом раунде на UFC 207 в Лас-Вегасе 31 декабря 2016 года. Бой стал для Ронды последним в UFC.

Глава UFC Дана Уайт включил Роузи в список четырех величайших, по его мнению, бойцов в истории организации. Когда босса лиги попросили назвать виртуальную гору Рашмор, он назвал бойца вместе с Джоном Джонсом, Жоржем-Сеном Пьером и Конором Макгрегором.

«Ронда Роузи открыла дорогу в UFC для всех женщин и стала одной из самых больших суперзвезд в истории спорта. Она была первой из женщин, кто добился такого успеха», — сказал Уайт.

Фото Global Look Press

Рестлинг

В 2018 году Роузи перешла в рестлинг. 19 августа она победила Алексу Блисс и стала чемпионкой WWE, а спустя месяц выиграла матч-реванш. Ронда удерживала титул в течение 231 дня, а затем уступила Бекки Линч.

В 2022 году Ронда одержала победу в «Королевской битве». Также она завоевала титул в SmackDown и удерживала его в течение 55 дней, после чего уступила Лив Морган. В том же году Роузи смогла взять реванш у Морган и вернуть титул, который она удерживала в течение 83 дней. Также Ронда успешно выступала в командных матчах, где также стала чемпионкой.

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Достижения Ронды Роузи

В дзюдо

Победительница Кубка мира (3): 2006-2008

Чемпионка США (6): 2004-2008, 2010

Бронзовый призер Олимпийских игр: 2008

В ММА

Чемпионка Strikeforce: 2012

Чемпионка UFC: 2012-2015 (6 успешных защит)

В рестлинге

Чемпионка WWE Raw

Чемпионка WWE SmackDown

Победительница «Королевской битвы»: 2022

Командный чемпион WWE среди женщин

Фото Global Look Press

Сколько зарабатывает Роузи

В рейтинге самых богатых бойцов UFC, опубликованном в 2022 году, Роузи стала единственной женщиной в топ-20 (на 14-м месте). Ее состояние было оценено в 12 миллионов долларов.

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Роузи в киноиндустрии и видеоиграх

Роузи снималась в боевиках «Неудержимые 3», «Форсаж 7» и «22 мили». Также боец сыграла саму себя в комедийном фильме «Антураж».

Ронда была добавлена в качестве игрового персонажа в видеоигры UFC, WWE и Raid: Shadow Legends. Также она озвучивала Соню Блейд в игре Mortal Kombat 11.

Фото Global Look Press

Личная жизнь

В 2017 году Роузи вышла замуж за бойца ММА Трэвиса Брауна, ранее выступавшего в UFC. Свадьба состоялась на Гавайских островах — в родном штате Брауна. В 2021 году у пары родилась дочь Лаакеа Макалапуаокаланипу. В 2024 году стало известно, что Ронда ждет второго ребенка.

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