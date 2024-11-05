Главная женщина-машина UFC не может найти себе мужчину. «Точно не хочу ниже 179 см, они все закомплексованные»

Сайты знакомств не помогают.

Кайла Харрисон (18-1) — двукратная олимпийская чемпионка по дзюдо и топовый боец UFC.

Она пришла этой весной из PFL и быстро подтвердила свой класс — размазала в дебютном бою бывшую чемпионку Холли Холм, а потом победила очень крепкую Кетлен Вийеру.

Харрисон отличают прекрасная борьба и зашкаливающая физическая мощь. Перед UFC 307 ESPN давал участникам карда выжать силомер, и Кайла выжала больше, чем легенда ММА Жозе Альдо. В бойцовских шортах и топе Харрисон выглядит монструозно, такой мускулатурой может похвастать далеко не каждый мужчина в ростере.

Харрисон очень крупная, гоняет точно не меньше 15 кг. Выступает в 61 кг, но, по ее собственным словам, одной только чистой мышечной массы в ней 61 кг, а последний раз она весила 61 в средней школе (сейчас Харрисон 34 года).

Такая мощь дает Кайле большие преимущества в клетке, но создает трудности в личной жизни. Встречаться с бойцами она категорически отказывается, а найти подходящего мужчину среди обычных людей непросто. О поиске второй половины и сопряженных с этим сложностях она подробно рассказала YouTube-каналу Overdogs Podcast.

Кайла Харрисон. Фото Global Look Press

— Расскажи о своих детях.

— Я мать-одиночка, я усыновила детей, я не рожала их. Моя сестра — зависимый человек, большую часть взрослой жизни она провела в рехабе, и сейчас она в этой системе. Ее дети находились под опекой моей мамы, но у мамы в 2019 случился инсульт, а через полгода умер мамин муж. Я полетела в Огайо, организовала похороны и увезла к себе моих племянницу и племянника, взяла их под опеку. Так что теперь я мама. Моя мама восстановилась от инсульта, она помогает мне с детьми. Я никуда не хожу, кроме зала, никаких тусовок, я домосед. Но мне нужен мужчина, я открыта к общению. Возможно, мне стоит чаще куда-то выбираться.

— Какого мужика ты себе ищешь, мягкого, который будет твоей сучкой, или жесткого?

— Я привлекаю альфачей. Но при этом у меня жесткое правило — больше никаких бойцов. Я не разрешаю себе встречаться с бойцами, больше этому не бывать, решено. Тяжело найти кого-то... Я точно не хочу встречаться с бухгалтером, например.

— Ты сидишь на сайтах знакомств?

— Когда мне скучно, я регистрируюсь на Hinge или Bumble где-то раз в полгода. Но больше трех дней я там находиться не могу, каждый раз говорю себе: «Абсолютно не мое». Это такое болото. Я размещаю там свои обычные фотки, но потом, если я иду на свидание и заходит разговор, чем ты занимаешься, я отвечаю: «Я боец», и они такие: «Ох, вот дерьмо... Так ты Кайла Харрисон?! Я *** знаю тебя, я играл тобой в UFC 5!» И все свидание мы говорим о моих боях, это превращается в интервью. И после такой встречи у меня ощущение: «***, какой ужас». В общем, тяжелая, странная ситуация, что мне делать? Помогите мне кто-нибудь (смеется).

Я непривередливая, я не ищу богатого или знаменитого. Мне нужен человек, нацеленный на семью, ему не нужно стремиться к богатству, быть на суете. Мы тут, с детьми, не на суете, живем ровно: стреляем на заднем дворе друг в друга из бластеров Нерф, разводим костры, ловим страусов Эму, катаемся на гольф-каре по району, смотрим по пятницам фильмы на большом проекторе. Мы не на суете, живем в мечте.

Я ходила с одним на свидания, он оказался женатым. Он дарил мне всякие подарки, подарил двух страусов Эму. Они теперь живут у меня на заднем дворе (смеется). Раз в неделю они сбегают, бегут к соседям, это настоящий гемор (смеется). Их приходится хватать, и потом я беру их в замок, как на удушение сзади, и тащу домой, в загон.

Конечно, в идеале мне бы хотелось мужика, у которого есть какой-то доход, где-то он там двигается по жизни. Ясное дело, мне не нужен мужик, который живет с мамой. У меня сложное положение... по большому счету мне не нужен мужчина, но я все равно хочу его. Я хочу, как и любая девочка, быть защищенной, хочу, чтобы он мог защитить нас, не хочу сама кому-то надирать зад.

— Ты встречаешься с низкорослыми?

— Я не фанатка таких, извините. У них у всех *** комплекс Наполеона, они все *** маленькие могучие карлики. У них у всех синдром маленького человека, я это не выношу.

— 5'8 [172-174 см] принимаются?

— 5'10 [179 см]. Мне на фиг не нужны эти комплексы [которые есть у низкорослых]. У меня и так тут по дому бегает маленький засранец 6-летний (смеется). Я его недавно попросила помочь, а он: «У тебя у самой есть руки». Я аж [вскипела]: «Щас узнаешь, какие у мамы руки».