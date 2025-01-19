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Сегодня, 09:10

Махачев задушил Мойкано в первом раунде! Но не обошлось без проблем

Махачев защитил титул чемпиона UFC в легком весе
Отдел единоборств «СЭ»
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Ислам Махачев.
Фото Getty Images
После боя Ислам не стал объявлять об уходе в полусредний вес.

В ночь на 19 января в Лос-Анджелесе состоялся турнир UFC 311, в главном событии которого Ислам Махачев защищал пояс в легком весе против Ренато Мойкано. Бразилец вышел на однодневном уведомлении после того, как с боя из-за травмы спины снялся Арман Царукян.

Мойкано и так должен был побиться в этом карде против Бенеила Дариуша. Более адекватную замену для Махачева найти было сложно — просто потому, что официального страхующего в UFC не назначали, а Чарльз Оливейра и Дастин Порье, которые в соцсетях намекали, что могут выйти вместо Царукяна, физически не согнали бы столько веса к субботе.

UFC 311 Ислам Махачев&nbsp;&mdash; Ренато Мойкано и&nbsp;Умар Нурмагомедов&nbsp;&mdash; Мераб Двалишвили. Махачев задушил Мойкано и защитил титул! Умар Нурмагомедов остался без пояса. Онлайн-трансляция UFC 311

Кандидатура 35-летнего Мойкано вызывает много вопросов, но в текущих обстоятельствах она наиболее справедлива, если нужно в такие короткие сроки спасти мейн-ивент. Бразилец — настоящий ветеран UFC, который выступает в лиге больше десяти лет. Первый его поединок в промоушене состоялся еще в декабре 2014 года, когда он удушением победил Тома Ниинимаки. Перед боем с Исламом Мойкано шел на серии из четырех побед подряд, в том числе над восходящей звездой промоушена Бенуа Сен-Дени.

В первом раунде Махачев не стал спешить — в стартовые две минуты он осторожно прощупывал дистанцию, когда как Мойкано не жалел сил на удары. Затем Ислам начал действовать активнее, изредка выбрасывая жесткие удары, но в середине отрезка Мойкано уронил Ислама на канвас одним из ударов! Правда, Махачев быстро встал и вскоре перевел бразильца, оказавшись в халф-гарде. За минуту до конца Ислам попробовал поймать Мойкано в гильотину, а когда с ходу не получилось, российский боец поменял положение и вышел на удушение Д'Арсе — Ренато сразу постучал!

После боя Ислам не стал спешить с заявлениями о переходе в 77 кг, вместо этого он заявил, что готов принять любой вызов в 70 кг — со всеми, кто сможет уложиться в эту категорию. Возможно, бой с Царукяном еще состоится?

Мераб Двалишвили и&nbsp;Умар Нурмагомедов после объявления решения. Двалишвили переиграл брата Хабиба. Умар потерпел первое поражение и остался без титула

Ислам Махачев
Ренато Мойкано
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