Мухаммад Наимов в деталях — о Джастине Гэтжи.

14 апреля рано утром по московскому времени в клетку выйдут бойцы, которые не умеют драться скучно — это Джастин Гэтжи и Макс Холлоуэй. Сразятся они за пояс BMF (созданный на потеху фанатам, для привлечения внимания) — а победитель, вполне вероятно, станет соперником чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева. Среди бойцов из стран экс-СССР нет никого, кто знал бы Гэтжи лучше таджика Мухаммада Наимова, который спаррингует с ним уже где-то семь лет. Мы связались с Наимовым накануне UFC 300, и Мухаммад детально рассказал о Хайлайте.

«Честно, когда объявили этот бой, у меня было волнение. Макс очень хорошо дышит, а Гэтжи тратит очень много сил на свои удары — боковые, апперкоты. Потом увидел тренировки Джастина и понял, что он может поймать его [Холлоуэя] по-любому.

Тот хай-кик в спарринге (в Сети завирусилось видео, где Наимов потряс Гэтжи хай-киком. — Прим. «СЭ»)? Это было в 2020 году, перед «контендером» как раз (Наимов принял участие в претендентской серии Даны Уайта и потерпел поражение. — Прим. «СЭ»). Я тогда попросил брата заснять наш спарринг на видео от начала до конца. Тренер Джастина попросил дать ему хороший раунд. Не помню, к какому бою Джастин тогда готовился (к поединку с Хабибом Нурмагомедовым. — Прим. «СЭ»). Это был наш третий раунд, оба были уставшими. Просто наслаждались моментом, ловили кайф. Изначально он меня бил, у меня есть видео, я пропускал очень сильные удары, и потом раз — попал ногой. Я Джастина давно знаю, мы познакомились в 2016-2017 году в Лас-Вегасе. Потом он моему брату, который записывал на видео, сказал: «Дай телефон...» Я ему: «Джастин, ты думаешь я это буду выкладывать?» А он: «Нет, я выложу». Клянусь, так и было. Я ему ответил: «Серьезно?! У тебя ведь будет бой, не делай так!» А он: «Нет, дай мне [видео]». Он выложил [видео] - и сразу после этого мне предложили подраться в Contender Series.

Я испугался после того хай-кика? Боялся возможной сечки. Мы спарринговали без шлемов, оба не любим в них спарринговаться. Когда борешься, идут связки, шлем немного мешает. Я не привык, в тот момент тем более. Поэтому испугался чуть-чуть, что посек Джастина. Тогда они дрались за 1 миллион долларов. Одна сечка — отказ от поединка. И все, потом он может из-за этого всю жизнь меня ненавидеть. Но он поблагодарил меня. Как говорят в Америке — push. За то, что дал ему такую работу.

Он очень хороший темп дает [в спаррингах]. У него есть удар... Он когда бьет [на тренировках] - сразу извиняется. Бывает, что бьет очень сильно, но сразу говорит: «Сорри, Мухаммад», туда-сюда, извиняется. Он на тренировках хорошо ведет себя, контролирует себя. Для него самое главное — почувствовать темп, дистанцию, кардио, чтобы хорошо чувствовать себя в пятираундовых боях. Иногда проводим много раундов, поэтому он хорошо себя чувствует [в боях]. Мое мнение — спарринги лучше, чем бег, кроссфит. Благодаря спаррингам можно набрать хорошую форму. У него нет цели кого-то уронить, нокаутировать.

Вертушки — нет, он не бьет. А по поводу хайкика [в бою с Дастином Порье] - я над ним пошутил даже, мол, научился, идет у тебя, да (улыбается)? Иногда бывает, что я бью ему вертушки, а он делает сальто и наносит удар такой. Переднее сальто [и удар]. Он это использовал в бою с Эдди Альваресом и в WSOF. У него есть такой ответ на мои вертушки. А вертушек у него нет.

Я не могу давать им [Гэтжи и его тренеру Трэвору Уиттману] советы, так как они опытные, долго находятся в этом спорте. Наоборот — стараюсь брать [советы] у них. Но помню, когда он дрался с Барбозой, они с тренером против удара ногой с разворота хотели уходить назад или просто блокировать этот удар [руками]. Когда я сделал этот удар [в спарринге] - тренер это увидел, они меня попросили — он [Гэтжи] сделал так (показывает блок руками), и я сказал, что это очень глупо с его стороны. Барбоза ведь может сломать, пробить этот удар через защиту. Либо нужен шаг назад, либо шаг вперед, и забрать спину, чтобы не пропустить этот удар. Вот тогда я что-то сказал. Сказал, что это чисто мое мнение.

В итоге на бой с Барбозой они очень хорошую тактику выбрали (Гэтжи победил нокаутом. — Прим. «СЭ»). Давили, прессинговали. Прошла бы такая тактика с Хабибом? Не думаю (Хабиб победил Гэтжи удушающим приемом. — Прим. «СЭ»). С Хабибом тяжело было бы, потому что Хабиб работает на два этажа. Например, ты не понимаешь, он хочет бороться или драться в стойке. Поэтому Хабиб очень сложный соперник для любого. Когда работаешь на два этажа... Кстати, я видел последний бой Умара [Нурмагомедова], и он тогда очень хорошо отработал. Когда соперник идет вперед — он делает проход. А когда соперник назад идет — он сам ногами работает. Такой стиль остановить очень тяжело.

Джастин Гэтжи. Фото USA Today Sports

Махачев? У Гэтжи очень тяжелый удар. Он может нокаутировать любого. Ислам, помимо того, что он хороший боец, очень хитрый. Он хитер на ногах, у него хорошие приемы. Он не то чтобы проходит в ноги, он может тебя с корпуса повалить, подсечки-модсечки сделать, понимаете? У Ислама вот это есть, поэтому и он сложный соперник для любого бойца. Они почти не похожи с Хабибом. Не то чтобы Ислам лучше Хабиба, но у него есть такие фишки, которых нет у Хабиба.

Увеличенный бонус на UFC 300 — в 300 000 долларов? Я думаю, он [Гэтжи] уже сытый. У него есть деньги. У него машина Lamborghini, которая стоит лям. Джастин вне зала... Я очень благодарен Всевышнему, что у меня есть такие знакомые, как Джастин. Я научился у них, как себя вести, и скромность — их второе имя. Если видишь Джастина Гэтжи и на улице, и в зале — тебе хочется ему помогать. По нему не скажешь, что он такой именитый, что у него есть такие деньги. Очень скромный. Почти все американцы такие. Я не знаю, откуда это у них, как они так себя ведут... Я бы не смог себе представить. Очень тяжело. Для меня большой вопрос, как он так себя ведет. Я ему об этом постоянно говорю, а он в ответ смеется. Я ему по приколу говорю: «Stay humble» («Оставайся скромным». — Прим. «СЭ»). Humble — это скромность. Они и есть скромность. Для меня они большой пример, если честно.

Ты верно заметил, Джастин после поражений от Альвареса и Порье стал другим. Когда он два раза кряду проиграл, у него и уроны были большие, травма головы. Он взял паузу, а когда вернулся, на тренировках начал двигаться, раз-два-три, комбинация — и уходит в сторону, не лезет в рубку. Вот как он дрался с Рафаэлем Физиевым. Физиев — всесторонне развитый боец. У него тяжелые удары, хорошо чувствует дистанцию. Я сказал, что если Джастин будет просто стоять перед Физиевым, то... Физиев — самый опасный ударник в этом дивизионе. Потом Джастин начал туда-сюда двигаться, и я подумал, что наоборот — Физиеву будет тяжело. Очень зрелищный бой получился у них. По кайфу было смотреть (Гэтжи победил единогласным решением судей. — Прим. «СЭ»).

Сколько в общей сложности я провел спаррингов с Гэтжи? Очень много. Даже не вспомню. У нас такие спарринги с Гэтжи... например, когда я с ним спаррингуюсь, то все останавливаются, приходят и смотрят — даже когда другие тренируются. Вот если занимались во вторник и пятницу, то в эти дни я раунд или два стоял с ним. Больше 100 раундов спаррингов? Может быть!