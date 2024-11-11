Новая звезда UFC — Карлос Пратес. Курит по 12 сигарет в день и вырубает всех легким касанием левой

Самый страшный левый кросс в ММА.

В прошлую субботу в Лас-Вегасе прошел юбилейный, сотый, турнир UFC в «Апексе», маленькой арене без зрителей.

В главном событии вечера дрались восходящий проспект из Бразилии Карлос Пратес (21-6) и ветеран промоушена Нил Магни (29-13). Крайне редко UFC дает бойцу главное событие после всего 3 поединков, но случай Пратеса особенный. Бразилец шел на 9 победах нокаутами подряд, вырубал соперников изящными ударами в стиле Андерсона Сильвы — и тем самым дал боссам основания сделать на него повышенную ставку.

Проверка Нилом Магни была самой верной идеей: во-первых, у него есть имя, во-вторых — он уже не раз останавливал ярких ударников на победных сериях (Родригес, Цзинлян, Джефф Нил). И в-третьих, он мог протестировать борьбу Пратеса (последний раз Карлос проигрывал именно борцу, Гаджимураду Абдулаеву, в 2019 году) и сориентировать матчмейкеров, как им дальше подбирать под бразильца оппозицию. Если бы тот еле-еле справился с борьбой, значит, лучше пока подбирать под него ударников и давать зрителям шоу. А вот если отзащищается без малейших проблем — уже можно думать о больших планах и боях с топовыми универсалами.

В итоге сыграл именно второй вариант — Пратес легко отзащищался от всех семи попыток переводов Магни, показал прекрасное равновесие и чувствительность, а когда выпал шанс в стойке — вырубил фирменным левым прямым. Причем попал даже не чисто — чиркнул по макушке, но Нил рухнул в глухой нокаут. Вот так сильно бьет Пратес, и поэтому его карьера развивается с необычной скоростью.

Фатальный удар бразильца — левый прямой, он бьет его не как взрывной нокаутер, вбирая силу от поворота бедра, от пола, а фехтуя, даже как будто тыкая (посмотрите, к примеру, его нокаут на Контендерах).

В четырех боях UFC (все победы нокаутами) он оформил уже 6 нокдаунов и 3 нокаута левым прямым. Железного Ли Цзинляна, который никогда нокаутом не проигрывал, он этим ударом уронил 4 раза! Причем бьет он этот кросс всегда из позиции первого номера, не контратакуя. Макгрегор, например (последний мастер левого прямого, который приходит на ум) здорово бил короткий левый контркросс.

Им он вырубил Альдо и Бухингера (со стороны может показаться, что это левый боковой, но нет — это именно короткий левый прямой). Соперники не видели этого удара, и Конор вкладывал в панч всю силу ног, всю свою мощь. Пратес же бьет снайперски, легко и изящно, но при этом абсолютно разрушительно. Соперники иногда даже видят этот удар, но все равно уходят в отключку.

Другая его фишка — тайское колено, он бьет его очень хлестко, с молниеносного подшага, в голову или в печень. По корпусу он вырубил крепкого Чарли Радтки, а в голову брутально нокаутировал соперника на турнире LFA, выкрутив колено под очень сложным углом.

Тайские техники Пратес ставил себе в самом Таиланде, пребывание там сыграло значительную роль в его карьере — он сделал скачок от рекорда 5-4 к 11 победам подряд, 10 подряд нокаутам.

Фото Global Look Press

«Я во многом связываю мой прогресс с жизнью в Таиланде. Я провел там больше 100 боев по муай-тай, дрался по 5-6 раз в месяц, очень многому научился. Этот опыт сделал меня тем, кто я есть», — говорил Пратес в интервью Sherdog.

Сейчас боец тренируется в Сан-Паулу, в самом успешном бразильском зале последних лет — Fighting Nerds. Четыре бойца из него — Кайо Боррайо, Джиан Сильва, Маурисио Руффи и сам Пратес — идут на совокупной серии в 45 побед подряд, 15-0 в UFC.

Лидер «Боевых ботаников» Кайо Боррайо рассказывал в интервью «СЭ», что их зал отличает особый интеллектуальный подход к спорту, скрупулезное изучение самых незаметных нюансов. После побед ботаники надевают очки, на последнем турнире этот ритуал вылился в массовый флешмоб — в очках сфотографировались даже Джон Джонс с Алджамейном Стерлингом.

Пратес, правда, немного выбивается из образа ботаника: хотя бы потому, что он заядлый курильщик и любитель выпивки. После победы над Ли Цзинляном камера UFC поймала его на парковке, где бразилец курил в глубокий затяг.

Фото скриншот из видео

Фотка разошлась, и журналисты стали спрашивать Пратеса, как он умудряется совмещать спорт высокого уровня с курением.

«Я курю с 12 лет. Не знаю, влияет ли это на мое кардио, потому что я уже пришел в спорт курящим и никогда не тренировался, будучи некурящим. Я рос в неполной семье, меня воспитывала одна мама. Целыми днями она была на работе, а я пропадал на улице, где и нахватался разных плохих привычек. Я курю большую часть моей жизни и не уверен, что на мне это сильно сказывается. Может быть, будет сказываться к 40 годам, но вряд ли сейчас. Что курю? «Мальборо» красный. Все говорят, что я должен выйти на них для спонсорства, но не уверен, что это реально. Насколько знаю, единственный спорт, куда они зашли спонсорами, — это «Формула-1».

Было бы интересно посмотреть на кардио Пратеса в 25-минутном бою, но пока его соперники до такой дистанции не доживают. Возможно, доживет Джек Делла Маддалена, которого Пратес вызвал после победы над Магни.

Австралиец выглядит для него самым неудобным оппонентом — тайский стиль Карлоса интереснее всего проверить не с борцом, а именно с боксером хорошей школы, который дерется с оглядкой на защиту, перекрывается, всегда в позиции, бьет четкие техничные удары. Если Пратес победит и его — перед нами во весь рост новый претендент на пояс.