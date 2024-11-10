«Хочу в Йемен, там красивая архитектура». Умар Нурмагомедов: слова Двалишвили, Петр Ян vs Фигейредо, дерзость Топурии

Интервью с одним из лучших бойцов России.

9 ноября в Якутске прошел первый в этом году турнир лиги Хабиба — Eagle FC 55, Кубок Ил Дархана. Бились в спорткомплексе «Триумф», где часто проводятся борцовские турниры (вольная борьба в Якутии — главный вид спорта). Умар Нурмагомедов — 2-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе — прибыл в якутскую столицу почетным гостем, специально прервал сбор в Кисловодске, летел из Минеральных Вод с пересадкой в Новосибирске. В карде бились пятеро парней из школы им. Абдулманапа Нурмагомедова, так что Умару было кого поддерживать. Мы поговорили с ним у раздевалок, куда он ходил мотивировать молодых бойцов.

— Какова ситуация с твоим следующим боем?

— Жду, что скажет UFC. Там есть два варианта — есть возможность, что дадут сразу за пояс, это будет после Рамадана (Рамадан в 2025 году завершится 30 марта. — Прим. «СЭ»). Если боя за пояс не будет, то приму любой другой бой — до Рамадана хочу подраться, в январе. Или после Рамадана — в мае, уже за пояс.

— То есть титульника с Двалишвили в январе не будет.

— Его 100 процентов до Рамадана не будет. Это уже у него надо спрашивать почему. Это не связано с тем, что я отказываюсь. Я принимаю бои.

— А если до Рамадана, то это бой с Сонгом Ядонгом?

— Да.

— Насколько понимаю, для тебя принципиально как можно больше боев проводить.

— Если дадут бой за пояс — такой принципиальности нет, драться в январе. Идея в том, что я хочу подраться [в январе], если у Мераба будет другой бой, потому что я не хочу ждать Мераба. Если Мераб в марте подерется, то я знаю, что он со мной не будет драться до конца следующего года. Нет никакого смысла его ждать, бой за пояс — это все будет длиться и длиться, у него будет столько травм... Максимум этот бой сможет произойти в октябре где-то. А для меня это целый год [простоя].

— Значит, он настраивается на второй бой с О'Мэлли.

— О'Мэлли ему не дадут, в О'Мэлли смысла нет. Может быть, дадут Фигейредо, если тот выиграет [у Петра Яна]. Смысл в этом бое есть, потому что он бывший чемпион [в наилегчайшем весе], четыре победы в нашем весе. Но ему еще нужно выиграть у Петра (бой состоится 23 ноября в Макао. — Прим. «СЭ»). Если же Петр выиграет, не думаю, что UFC дадут Петру бой за пояс, потому что он проиграл Мерабу не раздельным решением, а 45-50, в одни ворота проиграл. Поэтому посмотрим, что скажут в UFC. Я открыт к любым предложениям. Если мне скажут драться с Ядонгом в январе, то я приму этот бой. Если мне скажут драться за пояс — тоже приму. Сейчас ничего не зависит от меня и от моих решений. Я жду решения от UFC.

Мераб Двалишвили. Фото Global Look Press

«Что сказал Двалишвили — это воздух. Где теперь твои слова, Мераб?»

— Улыбнулся, когда увидел общение Мераба с болельщиками в Абу-Даби (Двалишвили вспылил, когда фанат сказал ему: «Ты боишься Умара». — Прим. «СЭ»)?

— Видно, что человек как-то плохо реагирует на мое имя. Вроде ты чемпион и не должен этого делать. Вроде пояс говорит о том, что ты можешь выиграть любого. Не знаю я... Но ему задали вопрос провокационно, это может любого завести. Но в целом, что он говорил, — что Умар убежал, что Умар принял другой бой, чтобы быть нокаутированным — все это воздух.

Когда мне сказали, что бой 14 декабря, я ответил: «С Ядонгом? Все, вперед. 5-й раундовый?» Али мне говорил, что, может быть, будет 5-раундовый. Никаких проблем. А потом Али мне сказал, что он разговаривал с тренером Ядонга и тот сказал, что Ядонг травмирован и в ближайшее время не сможет выступить. Но на январь готов. И сам Ядонг мне об этом в комментариях писал. И так получилось, что Мераб чуть не угадал (улыбается) с тем, что у меня уже есть бой и я «соскочил», а он был «готов принять бой». И где теперь твои слова? А относительно его слов, что, если ему UFC скажет «Умар», он будет драться, — это неправда. Вот же Дана Уайт что сказал после турнира [UFC 308] на пресс-конференции. Его спросили, кто следующий, он ответил: «Умар. Я хочу, чтобы это был Умар». Мераб просто не хочет пока. Дело только в этом.

— Если помнишь, он еще и с интервью уходил, когда про тебя спросили.

— Не знаю, почему он так реагирует. Я ему ничего плохого в жизни не сделал вроде как.

— Он говорит, что с твоей стороны есть неуважение.

— Он это все говорит относительно того, что я хочу с ним драться. Типа я не заслужил. Вот это «заслужил — не заслужил». Как люди до сих пор на этом зациклены? Выбросите это вообще из головы. UFC делает что хочет. Любой, кто имеет какую-то фан-базу и кого они хотят поставить, тот будет драться. Вон дебют делает парень — и сразу за пояс. Потому что у него есть пара миллионов на ютубе. Наверное, он и сам боец [хороший], я не знаю, не следил за его карьерой. Кай Асакура. В Rizin был чемпионом. Просто вот это «заслужил» — это все вода, как говорит Камил Гаджиев. (Улыбается.) Это все вода.

— Не ожидал ли большего от Двалишвили в бою с О'Мэлли? Например, в плане функционала — он проиграл пятый раунд.

— Нет. Что я ожидал, то и получилось. Он очень умно подрался, избегал контакта, проходил — валил. Когда тот вставал, заново делал то же самое. Не заходил на дистанцию, на которой О'Мэлли неплохо дерется. Не застаивался перед ним. Он очень хорошо провел этот бой и является сегодня чемпионом, что сказать?

Петр Ян. Фото Global Look Press

«Желаю победы Петру Яну, но у него есть дыры в грэпплинге. А у Фигейредо очень хороший грэпплинг»

— Ты давал понять, что хочешь как минимум повторить статистику Хабиба — сделать 29-0, а лучше 30-0. Но если проводить по два боя в год — как обычно у чемпионов, — тебе понадобится не меньше пяти лет...

— Я хочу выступать три-четыре раза в год. Хочу драться каждые три месяца. До сих пор считаю, что снова буду драться с Кори Сэндхагеном. Большего оппонента, чем он, я в этой весовой категории не вижу. Считаю, что самое сильное противостояние у меня в будущем будет именно с ним. А другие ребята — это не те ребята, которых нельзя повалить, нельзя... Да, у того же Мераба удивительная выносливость. Он очень хорошо проходит [в ноги]. Но с бойцом, который тоже умеет бороться и который хорошо дышит, ему же придется еще и драться — если ему не дадут бороться. В этом аспекте, думаю, он мне уступает. И в технике в целом. Ядонг — да, он очень хорошо выступает, очень хорошо бьет, у него крепкий [подбородок], но я видел, что его Петр Ян повалил и держал.

— Кстати, Петр очень красиво это сделал.

— Да, зашел очень красиво. Я пересматривал пару раз этот бой. Не хочу разбрасываться громкими словами, говорить, что я самый непобедимый. Просто у этих ребят есть недостатки. И они такие... которые сыграют ключевую роль. Потому что бороться надо уметь.

— Посмотрим, что Петр Ян покажет в бою с Фигейредо. Думаю, ты со мной согласишься, что Петр — очень талантливый боец.

— Петр Ян, безусловно, очень талантливый боец. С этим никто не спорит. Я желаю ему победы. Я очень хочу, чтобы он выиграл в этом бою и сбросил Фигейредо с титульной гонки! (Смеется.) Просто у меня знаешь на что ставка... Петр Ян очень хорошо боксирует, очень хорошо чувствует дистанцию. И ноги у него неплохие, и клинч, но вместе с этим он плохо защищается... борьба у него есть неплохая, повалить его не всегда легко, но в грэпплинге у него есть некоторые дыры. Вместе с этим у Фигейредо очень хороший грэпплинг. Он очень хорошо борется, очень хорошо держит. Не сама вольная борьба — обычно у бразильцев вольной борьбы хорошей не бывает. Валить — они не спецы в этом. А вот если повалил, то удержать, спину забрать — мы это видели, как он у Коди Гарбрандта спину забрал и задушил, Роба Фонта задушил. Поэтому есть опасения, что Петр может проиграть. Но будем болеть за соотечественника. Желаем ему удачи.

Илия Топурия. Фото Global Look Press

«Если Топурия может сломать Исламу челюсть — пусть напрямую напишет: «У меня с тобой есть проблемы, давай увидимся»

— По поводу Илии Топурии. Вряд ли ты сейчас думаешь о полулегком весе, но тем не менее: как с ним надо драться, чтобы его победить?

— Холлоуэй неплохо справлялся... Думаю, в стиле Холлоуэя, только не застаиваться перед ним — с ним нельзя зарубаться, с ним нужно выходить на дистанцию — и работать. Илия неплох. Сейчас он молод, голоден. Посмотрим, сейчас он хорошо идет.

— С Усманом они зацепились [в соцсетях].

— Илия хоть и говорит, что это не он начал, — это он начал. Он же сказал, что не хочет выписывать Исламу чек за сломанную челюсть. Кому ты можешь сломать челюсть? Если ты можешь сломать челюсть — это что, тяжело найти человека и сказать ему: «Пойдем подеремся»? Может, это часть... привлечения внимания. А так — я не думаю, что Ислам уступит ему где-нибудь [в бою]. И Усман тоже. Просто есть спорт — он остается внутри клетки, а есть улица. Если у тебя есть проблемы на улице — то у меня тоже нет никаких проблем, [чтобы разобраться]. Сегодня любой человек может напрямую написать, через знакомых написать, сказать: «У меня с тобой есть проблемы, давай увидимся». А если ты смотришь на это как на спорт, а не на личное, хочешь доказать, что ты лучше, чем Ислам, как атлет, как спортсмен, то UFC, наверное, могут это организовать. Или если он хочет в зал прийти, поспарринговать — это тоже можно сделать. Это все началось не с нашей стороны, 100 процентов.

«После завершения карьеры хочу много стран посетить. Гавайи, Мавритания, Йемен»

— У Усмана намечается бой в январе. С Полом Хьюзом же, верно?

— Да, скорее всего.

— Получится из этого «Дагестан vs Ирландия 2»? Или не тот градус напряжения?

— Не тот градус, не те оскорбления, не те взаимоотношения. Поэтому того же самого, [что Хабиб vs Макгрегор], не получится, но этот бой к себе внимание привлечет. Одним только названием «Дагестан против Ирландии 2».

— У тебя есть телеграм-канал, где ты выкладываешь красивые фотографии — например, из американских национальных парков. Есть ли место на Земле, где прямо-таки хочется побывать?

— После завершения карьеры хочу много стран посетить. Гавайи, Скандинавские страны.

— Фьорды?

— Да. Еще Мавританию, Йемен.

— Йемен? Круто.

— Да, там очень красивая архитектура.