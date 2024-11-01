Чимаев в шести боях UFC не пропустил ни одного удара в голову

Уникум.

Хамзат Чимаев (14-0) прикончил Роберта Уиттакера (26-8) за три минуты и заметно дополнил список личных рекордов.

Мы собрали их все для нашей традиционной рубрики «В цифрах».

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Не пропустил ни одного удара в голову в 6 из 8 боях UFC

Джон Филлипс, Райан Макки, Джеральд Мирсшэрт, Ли Цзинлян, Кевин Холланд и Роберт Уиттакер донесли до Чимаева три значимых удара на всех. Ни один из них не попал по голове.

Единственный из 128 рейтинговых бойцов UFC, кто ни разу не был переведен в профессиональных ММА

Счет Чимаева по тейкдаунам в профи — 20-0. Его не переводили ни в UFC, ни до него. Алискеров неплохо брал на переднюю подножку, но Чимаев не дал себя запустить, оба упали на колено и руку в позиции 50/50. Бернс очень хорошо проходил, но не смог повалить.

Если Бо Никал попадет в рейтинги среднего веса (пока он не в топ-15) он разделит с Чимаевым первое место по 100% защите от переводов в ММА. Его тоже нигде не переводили, но у него и боев очень мало (всего 6 в профи).

Умар Нурмагомедов ближе всех к Чимаеву среди других рейтинговых бойцов-мужчин, его счет по тейкдаунам 45-1. Он был переведен в первом бою в профи Ришатом Харисовым (промахнулся хайкиком, выпал из позиции и попался на перевод, мгновенно встал).

Всех остальных 127 рейтинговых бойцов среди мужчин переводили:

Джонса дважды в UFC, Махачева дважды в UFC и дважды до UFC, Жаилтона Алмейду перевел Насрудинов на Контендерах, Анкалаева перевели Крейг и Крылов, Аспинэлла много раз валял Стюарт Остин в BAMMA, Топурии провел тейкдаун Митчелл, Алискерова перевел Чад Ханеком в Brave, Брейди перевели Бернс и Кьеза, Энтони Эрнандеса трижды переводили в UFC, Усмана бросали, Шавката до UFC, Гамрота, Царукяна, Евлоева, Беляла и тд. Чимаев пока свои 100% защиты держит крепко.

Чимаев выжал 5 финишей в партере из 14 тейкдаунов в UFС. Это в в 4 раза круче Хабиба

Чимаев провел 14 тейкдаунов в 8 боях UFC и оформил 5 финишей. Хабибу, чтобы добиться 5 партерных финишей, потребовалось 59 тейкдаунов в UFC, Исламу Махачеву — 24.

Единственный боец из России и СНГ, кто получал бонусы в первых 5 боях UFС

Ценность Чимаева не только в доминации, но и удивительной зрелищности. В 6 из 8 боях он получал бонусы (а по справедливости, должен был получить в 7, с Холландом его руководство прокатило за несделанный вес и срыв боя с Диазом), все пять первых его поединков были отмечены Выступлением вечера либо Боем вечера. Даже Забит Магомедшарипов и Рафаэль Физиев, два самых ярких бойца из России/СНГ, не получали бонусы в первых 5 боях.

Фото AFP

Чимаев — лучший боец-первораундник в истории ММА

Никто не делал в первом раунде то, что делает Хамзат.

— Ни разу не проигрывал 1-й раунд в профессиональных и любительских ММА, ни разу не провел близкого 1-го раунда в карьере

— В 6 боях UFC из 7 не пропустил ни одного значимого удара в 1-м раунде. В бою с Усманом и Бернсом 90% от всех ударов пропустил во 2-м и 3-м раундах

— Первым в UFC засабмитил Роберта Уиттакера, сделал это в 1-м раунде с тотальной доминацией

— 10-8 в 1-м раунде с Камару Усманом

— Уронил джебом в 1-м раунде Гилберта Бернса, выиграв этот раунд

— Единственный, кто финишировал Кевина Холланда в 1-м раунде в UFC

— Единственный, кто финишировал Ли Цзинляна в 1-м раунде в ММА

— Первый, кто финишировал Икрама Алискерова в ММА, нокаутировал в 1-м раунде

— 9 финишей в 1-м раунде в 14 боях в профессиональных ММА.