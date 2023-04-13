Макс Холлоуэй — это лучшее кардио, лучший держак и лучшая молодость в истории UFC. Его рекорды будут стоять 100 лет

Сейчас сами убедитесь.

В ночь на 16 апреля Макс Холлоуэй (23-7) проведет свой 27-й поединок в UFC против Арнольда Аллена (19-1) на турнире в Канзасе.

Есть подозрение, что для Холлоуэя этот поединок пролегает между двумя эпохами — расцветом и упадком. Была цветущая молодость, в которую гаваец построил 13-матчевую победную серию, стал в 25 лет одним из самых молодых чемпионов, одержал больше всех в истории UFC побед до наступления 30 лет. А потом подобралась осенняя пора — пришли другие поколения, пришел Александр Волкановски, сам Макс неудачно поднялся в легкий вес, где принял гигантский урон в бою с Порье, накопился общий приличный износ. Теперь Максу уже 31, он идет на 3-4 в последних семи боях и в прошлом ноябре окончательно отдал вожжи лучшего полулегковеса Александру Волкановски. Впервые за семь его 5-раундовых поединков в UFC гаваец проиграл без малейших шансов, не выиграв ни одного раунда. Да, его легендарный подбородок снова устоял, но такое ощущение, что сделал это чуть ли не в последний раз.

Макс Холлоуэй (справа). Zuffa LLC

Несмотря на формальное понижение в оппозиции (Холлоуэй в субботу дерется не за титул), вряд ли гавайцу в бою с Арнольдом Алленом будет легче, чем с Волком. Стиль Макса дает хороший простор для работы бойцу стиля Аллена — англичанин хорошо двигается, жестко и комбинированно боксирует, очень сильный физически. Вы можете сказать, что и с Каттаром стиль Макса предполагал хороший простор для соперника, но между тем боем и боем в эту субботу — промежуток в 230 значимых ударов в голову, которые гаваец пропустил от Яира Родригеса и Алекса Волкановски. Теперь эти пропущенных значимых ударов по верхнему этажу набирается аж 1262, и снова нельзя не думать — КОГДА же Макс упадет и больше не встанет.

К подходящей субботе это «когда» давит особенно сильно, поэтому самое время сделать большой обзор великого пути Макса в UFC. Как бы ни закончился бой с Алленом, рекорды Холлоуэя абсолютно уникальны, и вряд ли пока родился человек, который их побьет.

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Холлоуэй дольше всех в истории UFC не проигрывает нокаутом с момента дебюта в промоушене — 26 поединков.

У Франсиско Триналдо тоже была серия в 26 боев с дебюта подряд без поражения КО/ТКО, но он уже уволен из организации и не сможет продлить серию. Считаю справедливым признать и то, что Холлоуэй ровно такое же количество боев не падает в нокдаун. Да, после удара Порье он упал на сетку, и, если бы ее не было, это был бы официальный нокдаун. Но сетка — часть игры. Когда боец проходит на скорости в две ноги, обхватывает их и его теряющий равновесие соперник втыкается в сетку, благодаря чему остается на ногах, мы же не имеем ничего против, чтобы не засчитывать тейкдаун? Тогда почему мы должны считать, что Макс упал с Порье? Сетка — часть игры, она играет огромную роль не только в борцовской, но и в ударной работе.

Больше всех в истории UFC финишей в поздних раундах (от 3-го и дальше) — 7. У Ромеро и Кутюра — по 6.

Больше всего в истории UFC значимых ударов в одном поединке — 445 в бою с Келвином Каттаром. Побил свой же рекорд — 290 значимых в бою с Ортегой.

Первый боец в истории UFC, кто достиг отметки в 3000 доведенных значимых ударов. Вышел за эту отметку в бою с Родригесом.

Установил наибольшую разницу в значимых ударах в истории титульных боев UFC. + 180 в бою с Ортегой (290 — 110). И установил наибольшую разницу в значимых ударах в истории всех поединков, включая нетитульные. + 312 в бою с Каттаром (445 — 133).

Фото MMAfighting

Единственный боец в истории UFC, кто вышел за отметку в 100 значимых ударов в ТРИНАДЦАТИ боях

Первый самый легковесный боец в истории UFC, кто оформил 10 финишей в промоушене. Никогда до Холлоуэя у бойцов в категориях от 66 кг и ниже не было столько финишей. Вторым после Макса взял эту планку 61-килограммовый Марлон Вера.

Первый боец в истории UFC, кто выиграл титульный бой нокаутом киком в корпус (в бою с Петтисом). Речь именно о кике, не о коленях. Вторым в истории такой финиш оформил Брэндон Морено в бою с Кай-Кара Франсем.

Больше всего побед в истории UFC до наступления 30 лет. К 29 годам выиграл в промоушене 19 раз.

Журналист Райан Локо

Больше всего побед в истории UFC к 25-летнему возрасту (15).

Больше всего побед в истории UFC к 23-летнему возрасту (10)

Фото MMAJunkie

Макс провел 26 боев в UFC, и его и без того впечатляющая для ударника защита от тейкдаунов во второй половине пути стала только ЛУЧШЕ. В первых 13 боях UFC его перевели 16 раз из 75 попыток (79% защиты от переводов). Во вторых 13 боях — только 8 раз из 85 попыток (90% защиты).

За 16 боев в UFC Холлоуэй довел 2091 значимый удар в голову и пропустил 1262. 1262 значимых пропущенных в голову — никто в истории UFC не пропускал столько. Второй результат в истории у Диего Санчеса — ему довели в голову 929 значимых.

Подводя итоги:

Макс Холлоуэй — это самая цветущая и результативная молодость в истории UFC с точки зрения количественных показателей. Никто не побеждал столько в промежуток от 20 до 30. Да, у Джонса лучше качественные показатели — он стал чемпионом раньше (23 года против 25 у Макса), он побил лучшую оппозицию, он одержал больше титульных побед. Но молодость Макса немногим хуже — он смог выйти на потрясающую победную стабильность ОЧЕНЬ рано и одержал больше всех в истории побед до 30 лет.

Макс Холлоуэй — величайшая твердыня в истории UFC. Пропустить 1262 значимых удара в голову и не упасть в нокаут или нокдаун — это какая-то фантасмагория. Учтите, что Холлоуэй всегда очень много гонял, а когда ты гоняешь много, обезвоживаешь себя, шансы уйти в нокаут после хорошего удара резко повышаются.

Макс Холлуэй — самое безлимитное кардио в истории UFC. Дело не только в таком аномальном количестве ударов, но и в том, что пик его ударной активности — это 4-й раунд. Если вы пересчитаете все его удары, они у него росли от 1-го раунда, достигали пика в 4-м и падали в 5-м. При таком объеме ударов расти до 4-го раунда... Поздний этап поединка, зона экстремальной функционалки. Фантастика. То, что он больше всех в истории оформил финишей позднее 3-го раунда, — не случайно.