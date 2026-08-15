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Ислам Махачев — Иэн Гэрри (Герри, Гарри) на UFC 330: когда и во сколько бой по мск, полный кард турнира, смотреть онлайн-трансляцию

15 августа, 20:20

Махачев — Гэрри: во сколько начало боя, полный кард UFC 330, где смотреть трансляцию

Дмитрий Сомов
Ислам Махачев, Иэн Мачадо Гэрри.
Фото Getty Images, Global Look Press
Ислам Махачев проведет первую защиту чемпионского пояса UFC в полусреднем весе.
ММА UFC: Махачев — Гэрри

Главный бой UFC 330 в Филадельфии — встреча чемпиона в полусреднем весе Ислама Махачева и первого номера рейтинга Иэна Мачадо Гэрри. Для россиянина это первая защита пояса в новой категории, для ирландца — первый титульный поединок в UFC.

Когда и во сколько бой Махачев — Гэрри на UFC 330 по московскому времени

Турнир состоится в Филадельфии на «Иксфинити Мобайл Арене» вечером 15 августа по местному времени и в ночь на 16 августа — по московскому. Ранние предварительные бои стартуют в 0.00 мск, предварительный кард — в 2.00, основной — в 4.00. Поединок Махачева и Гэрри пройдет последним, поэтому его начало ожидается ориентировочно после 6.00 мск. Точное время зависит от продолжительности предыдущих встреч.

Ислам Махачев.Ислам Махачев — Иэн Мачадо Гэрри: сколько заработают бойцы на UFC 330

Статистика и рекорды Ислама Махачева и Иэна Гэрри

Перед UFC 330 у Махачева 28 побед при одном поражении, у Гэрри — 17 побед и одно поражение. Россиянин заметно уступает сопернику в росте, однако превосходит ирландца по борцовским показателям.

Показатель

Ислам Махачев

Иэн Мачадо Гэрри

Возраст

34 года

28 лет

Рекорд

28-1

17-1

Рост

178 см

191 см

Размах рук

около 178 см

около 188 см

Стойка

левосторонняя

правосторонняя

Победы нокаутом

5

7

Победы сабмишном

13

1

Последние бои Ислама Махачева

Ислам Махачев.
Фото Global Look Press

Махачев завоевал пояс UFC в легком весе в октябре 2022 года, победив Чарльза Оливейру. Россиянин четыре раза защитил титул, а весной 2025-го освободил его ради перехода в полусреднюю категорию.

В ноябре 2025 года Махачев победил Джека Деллу Маддалену единогласным решением судей и стал чемпионом UFC во втором весе.

Дата

Соперник

Результат

Раунд/время

Рекорд

15 ноября 2025 года

Джек Делла Маддалена

Победа, UD

5/5.00

28-1

18 января 2025 года

Ренато Мойкано

Победа, SBM

1/4.05

27-1

2 июня 2024 года

Дастин Порье

Победа, SBM

5/2.42

26-1

21 октября 2023 года

Александр Волкановски

Победа, TKO

1/3.06

25-1

11 февраля 2023 года

Александр Волкановски

Победа, UD

5/5.00

24-1

22 октября 2022 года

Чарльз Оливейра

Победа, SBM

2/3.16

23-1

Последняя победа над Деллой Маддаленой довела серию Махачева в UFC до 16 поединков.

Последние бои Иэна Гэрри

Иэн Мачадо Гэрри.
Фото Global Look Press

Гэрри получил титульный шанс после двух побед. После первого поражения в профессиональной карьере — от Шавката Рахмонова — ирландец выиграл у Карлоса Пратеса и Белала Мухаммада. Ранее он также победил Майкла Пейджа и Джеффа Нила.

Дата

Соперник

Результат

Раунд/время

Рекорд

22 ноября 2025 года

Белал Мухаммед

Победа, UD

3/5.00

17-1

27 апреля 2025 года

Карлос Пратес

Победа, UD

5/5.00

16-1

8 декабря 2024 года

Шавкат Рахмонов

Поражение, UD

5/5.00

15-1

30 июня 2024 года

Майкл Пейдж

Победа, UD

3/5.00

14-0

18 февраля 2024 года

Джефф Нил

Победа, SD

3/5.00

13-0

Кто фаворит боя Махачев — Гэрри

Махачев подходит к встрече явным фаворитом. Коэффициент на его победу составляет 1.22, вероятность исхода — примерно 78%. Выигрыш Гэрри доступен в линии за 4.50 (21%), ничья — за 66.00 (1%).

Большинство опрошенных перед турниром бойцов и экспертов также отдают преимущество чемпиону. Хорхе Масвидаль, Кейн Веласкес, Колби Ковингтон, Джон Джонс и Брендан Аллен выделяли прежде всего борьбу Махачева. Джо Роган при этом считает, что шансы Гэрри нельзя недооценивать из-за его движения, работы на дистанции и прогресса после поражения от Рахмонова. Усман Нурмагомедов также обращал внимание на рост и подвижность ирландца.

Полный кард UFC 330

Основной кард UFC 330

  • Ислам Махачев (Россия, 28-1) — Иэн Мачадо Гэрри (Ирландия, 17-1)
  • Маккензи Дерн (Бразилия, 16-5) — Джиллиан Робертсон (Канада, 17-8)
  • Джалин Тернер (США, 15-9) — Кауэ Фернандес (Бразилия, 11-2)
  • Мансур Абдул-Малик (США, 9-1-1) — Дастин Стольцфус (США, 16-8)
  • Эдсон Барбоза (Бразилия, 24-14) — Эстебан Рибович (Аргентина, 15-3)

Предварительный кард UFC 330

  • Чиди Нжокуани (США, 25-12, 1 NC) — Йоэль Альварес (Испания, 23-4)
  • Чарльз Джонсон (США, 19-9) — Эдуардо Чаполин (Бразилия, 15-2)
  • Донте Джонсон (США, 8-0) — Эрик Макконико (США, 11-4-1)
  • Висенте Люке (Бразилия, 24-12-1) — Тришон Гор (США, 6-4)

Ранние предварительные бои UFC 330

  • Рафаэл Тобиас (Бразилия, 14-2) — Лукас Фернандо (Бразилия, 13-3)
  • Нил Магни (США, 31-15) — Рамиз Брахимай (США, 13-6)
  • Джеремайя Уэллс (США, 13-4-1) — Мактыбек Оролбай (Киргизия, 16-2-1)

Соглавное событие — титульный бой в минимальном женском весе между чемпионкой Маккензи Дерн и Джиллиан Робертсон.

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Где смотреть трансляцию боя Махачев — Гэрри и UFC 330

В прямом эфире трансляцию титульного боя UFC 330 покажут на платформе UFC Fight Pass (по платной подписке), телеканалах «Матч! Боец», «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию главных событий UFC 330. Результаты поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

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