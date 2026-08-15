Махачев — Гэрри: во сколько начало боя, полный кард UFC 330, где смотреть трансляцию
Главный бой UFC 330 в Филадельфии — встреча чемпиона в полусреднем весе Ислама Махачева и первого номера рейтинга Иэна Мачадо Гэрри. Для россиянина это первая защита пояса в новой категории, для ирландца — первый титульный поединок в UFC.
Когда и во сколько бой Махачев — Гэрри на UFC 330 по московскому времени
Турнир состоится в Филадельфии на «Иксфинити Мобайл Арене» вечером 15 августа по местному времени и в ночь на 16 августа — по московскому. Ранние предварительные бои стартуют в 0.00 мск, предварительный кард — в 2.00, основной — в 4.00. Поединок Махачева и Гэрри пройдет последним, поэтому его начало ожидается ориентировочно после 6.00 мск. Точное время зависит от продолжительности предыдущих встреч.
Статистика и рекорды Ислама Махачева и Иэна Гэрри
Перед UFC 330 у Махачева 28 побед при одном поражении, у Гэрри — 17 побед и одно поражение. Россиянин заметно уступает сопернику в росте, однако превосходит ирландца по борцовским показателям.
|
Показатель
|
Ислам Махачев
|
Иэн Мачадо Гэрри
|
Возраст
|
34 года
|
28 лет
|
Рекорд
|
28-1
|
17-1
|
Рост
|
178 см
|
191 см
|
Размах рук
|
около 178 см
|
около 188 см
|
Стойка
|
левосторонняя
|
правосторонняя
|
Победы нокаутом
|
5
|
7
|
Победы сабмишном
|
13
|
1
Последние бои Ислама Махачева
Махачев завоевал пояс UFC в легком весе в октябре 2022 года, победив Чарльза Оливейру. Россиянин четыре раза защитил титул, а весной 2025-го освободил его ради перехода в полусреднюю категорию.
В ноябре 2025 года Махачев победил Джека Деллу Маддалену единогласным решением судей и стал чемпионом UFC во втором весе.
|
Дата
|
Соперник
|
Результат
|
Раунд/время
|
Рекорд
|
15 ноября 2025 года
|
Джек Делла Маддалена
|
Победа, UD
|
5/5.00
|
28-1
|
18 января 2025 года
|
Ренато Мойкано
|
Победа, SBM
|
1/4.05
|
27-1
|
2 июня 2024 года
|
Дастин Порье
|
Победа, SBM
|
5/2.42
|
26-1
|
21 октября 2023 года
|
Александр Волкановски
|
Победа, TKO
|
1/3.06
|
25-1
|
11 февраля 2023 года
|
Александр Волкановски
|
Победа, UD
|
5/5.00
|
24-1
|
22 октября 2022 года
|
Чарльз Оливейра
|
Победа, SBM
|
2/3.16
|
23-1
Последняя победа над Деллой Маддаленой довела серию Махачева в UFC до 16 поединков.
Последние бои Иэна Гэрри
Гэрри получил титульный шанс после двух побед. После первого поражения в профессиональной карьере — от Шавката Рахмонова — ирландец выиграл у Карлоса Пратеса и Белала Мухаммада. Ранее он также победил Майкла Пейджа и Джеффа Нила.
|
Дата
|
Соперник
|
Результат
|
Раунд/время
|
Рекорд
|
22 ноября 2025 года
|
Белал Мухаммед
|
Победа, UD
|
3/5.00
|
17-1
|
27 апреля 2025 года
|
Карлос Пратес
|
Победа, UD
|
5/5.00
|
16-1
|
8 декабря 2024 года
|
Шавкат Рахмонов
|
Поражение, UD
|
5/5.00
|
15-1
|
30 июня 2024 года
|
Майкл Пейдж
|
Победа, UD
|
3/5.00
|
14-0
|
18 февраля 2024 года
|
Джефф Нил
|
Победа, SD
|
3/5.00
|
13-0
Кто фаворит боя Махачев — Гэрри
Махачев подходит к встрече явным фаворитом. Коэффициент на его победу составляет 1.22, вероятность исхода — примерно 78%. Выигрыш Гэрри доступен в линии за 4.50 (21%), ничья — за 66.00 (1%).
Большинство опрошенных перед турниром бойцов и экспертов также отдают преимущество чемпиону. Хорхе Масвидаль, Кейн Веласкес, Колби Ковингтон, Джон Джонс и Брендан Аллен выделяли прежде всего борьбу Махачева. Джо Роган при этом считает, что шансы Гэрри нельзя недооценивать из-за его движения, работы на дистанции и прогресса после поражения от Рахмонова. Усман Нурмагомедов также обращал внимание на рост и подвижность ирландца.
Полный кард UFC 330
Основной кард UFC 330
- Ислам Махачев (Россия, 28-1) — Иэн Мачадо Гэрри (Ирландия, 17-1)
- Маккензи Дерн (Бразилия, 16-5) — Джиллиан Робертсон (Канада, 17-8)
- Джалин Тернер (США, 15-9) — Кауэ Фернандес (Бразилия, 11-2)
- Мансур Абдул-Малик (США, 9-1-1) — Дастин Стольцфус (США, 16-8)
- Эдсон Барбоза (Бразилия, 24-14) — Эстебан Рибович (Аргентина, 15-3)
Предварительный кард UFC 330
- Чиди Нжокуани (США, 25-12, 1 NC) — Йоэль Альварес (Испания, 23-4)
- Чарльз Джонсон (США, 19-9) — Эдуардо Чаполин (Бразилия, 15-2)
- Донте Джонсон (США, 8-0) — Эрик Макконико (США, 11-4-1)
- Висенте Люке (Бразилия, 24-12-1) — Тришон Гор (США, 6-4)
Ранние предварительные бои UFC 330
- Рафаэл Тобиас (Бразилия, 14-2) — Лукас Фернандо (Бразилия, 13-3)
- Нил Магни (США, 31-15) — Рамиз Брахимай (США, 13-6)
- Джеремайя Уэллс (США, 13-4-1) — Мактыбек Оролбай (Киргизия, 16-2-1)
Соглавное событие — титульный бой в минимальном женском весе между чемпионкой Маккензи Дерн и Джиллиан Робертсон.
Где смотреть трансляцию боя Махачев — Гэрри и UFC 330
В прямом эфире трансляцию титульного боя UFC 330 покажут на платформе UFC Fight Pass (по платной подписке), телеканалах «Матч! Боец», «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию главных событий UFC 330. Результаты поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.