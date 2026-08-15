Махачев — Гэрри: во сколько начало боя, полный кард UFC 330, где смотреть трансляцию

Ислам Махачев проведет первую защиту чемпионского пояса UFC в полусреднем весе.

ММА UFC: Махачев — Гэрри

Главный бой UFC 330 в Филадельфии — встреча чемпиона в полусреднем весе Ислама Махачева и первого номера рейтинга Иэна Мачадо Гэрри. Для россиянина это первая защита пояса в новой категории, для ирландца — первый титульный поединок в UFC.

Когда и во сколько бой Махачев — Гэрри на UFC 330 по московскому времени

Турнир состоится в Филадельфии на «Иксфинити Мобайл Арене» вечером 15 августа по местному времени и в ночь на 16 августа — по московскому. Ранние предварительные бои стартуют в 0.00 мск, предварительный кард — в 2.00, основной — в 4.00. Поединок Махачева и Гэрри пройдет последним, поэтому его начало ожидается ориентировочно после 6.00 мск. Точное время зависит от продолжительности предыдущих встреч.

Статистика и рекорды Ислама Махачева и Иэна Гэрри

Перед UFC 330 у Махачева 28 побед при одном поражении, у Гэрри — 17 побед и одно поражение. Россиянин заметно уступает сопернику в росте, однако превосходит ирландца по борцовским показателям.

Показатель Ислам Махачев Иэн Мачадо Гэрри Возраст 34 года 28 лет Рекорд 28-1 17-1 Рост 178 см 191 см Размах рук около 178 см около 188 см Стойка левосторонняя правосторонняя Победы нокаутом 5 7 Победы сабмишном 13 1

Последние бои Ислама Махачева

Ислам Махачев. Фото Global Look Press

Махачев завоевал пояс UFC в легком весе в октябре 2022 года, победив Чарльза Оливейру. Россиянин четыре раза защитил титул, а весной 2025-го освободил его ради перехода в полусреднюю категорию.

В ноябре 2025 года Махачев победил Джека Деллу Маддалену единогласным решением судей и стал чемпионом UFC во втором весе.

Дата Соперник Результат Раунд/время Рекорд 15 ноября 2025 года Джек Делла Маддалена Победа, UD 5/5.00 28-1 18 января 2025 года Ренато Мойкано Победа, SBM 1/4.05 27-1 2 июня 2024 года Дастин Порье Победа, SBM 5/2.42 26-1 21 октября 2023 года Александр Волкановски Победа, TKO 1/3.06 25-1 11 февраля 2023 года Александр Волкановски Победа, UD 5/5.00 24-1 22 октября 2022 года Чарльз Оливейра Победа, SBM 2/3.16 23-1

Последняя победа над Деллой Маддаленой довела серию Махачева в UFC до 16 поединков.

Последние бои Иэна Гэрри

Иэн Мачадо Гэрри. Фото Global Look Press

Гэрри получил титульный шанс после двух побед. После первого поражения в профессиональной карьере — от Шавката Рахмонова — ирландец выиграл у Карлоса Пратеса и Белала Мухаммада. Ранее он также победил Майкла Пейджа и Джеффа Нила.

Дата Соперник Результат Раунд/время Рекорд 22 ноября 2025 года Белал Мухаммед Победа, UD 3/5.00 17-1 27 апреля 2025 года Карлос Пратес Победа, UD 5/5.00 16-1 8 декабря 2024 года Шавкат Рахмонов Поражение, UD 5/5.00 15-1 30 июня 2024 года Майкл Пейдж Победа, UD 3/5.00 14-0 18 февраля 2024 года Джефф Нил Победа, SD 3/5.00 13-0

Кто фаворит боя Махачев — Гэрри

Махачев подходит к встрече явным фаворитом. Коэффициент на его победу составляет 1.22, вероятность исхода — примерно 78%. Выигрыш Гэрри доступен в линии за 4.50 (21%), ничья — за 66.00 (1%).

Большинство опрошенных перед турниром бойцов и экспертов также отдают преимущество чемпиону. Хорхе Масвидаль, Кейн Веласкес, Колби Ковингтон, Джон Джонс и Брендан Аллен выделяли прежде всего борьбу Махачева. Джо Роган при этом считает, что шансы Гэрри нельзя недооценивать из-за его движения, работы на дистанции и прогресса после поражения от Рахмонова. Усман Нурмагомедов также обращал внимание на рост и подвижность ирландца.

Полный кард UFC 330

Основной кард UFC 330

Ислам Махачев (Россия, 28-1) — Иэн Мачадо Гэрри (Ирландия, 17-1)

Маккензи Дерн (Бразилия, 16-5) — Джиллиан Робертсон (Канада, 17-8)

Джалин Тернер (США, 15-9) — Кауэ Фернандес (Бразилия, 11-2)

Мансур Абдул-Малик (США, 9-1-1) — Дастин Стольцфус (США, 16-8)

Эдсон Барбоза (Бразилия, 24-14) — Эстебан Рибович (Аргентина, 15-3)

Предварительный кард UFC 330

Чиди Нжокуани (США, 25-12, 1 NC) — Йоэль Альварес (Испания, 23-4)

Чарльз Джонсон (США, 19-9) — Эдуардо Чаполин (Бразилия, 15-2)

Донте Джонсон (США, 8-0) — Эрик Макконико (США, 11-4-1)

Висенте Люке (Бразилия, 24-12-1) — Тришон Гор (США, 6-4)

Ранние предварительные бои UFC 330

Рафаэл Тобиас (Бразилия, 14-2) — Лукас Фернандо (Бразилия, 13-3)

Нил Магни (США, 31-15) — Рамиз Брахимай (США, 13-6)

Джеремайя Уэллс (США, 13-4-1) — Мактыбек Оролбай (Киргизия, 16-2-1)

Соглавное событие — титульный бой в минимальном женском весе между чемпионкой Маккензи Дерн и Джиллиан Робертсон.

Где смотреть трансляцию боя Махачев — Гэрри и UFC 330

В прямом эфире трансляцию титульного боя UFC 330 покажут на платформе UFC Fight Pass (по платной подписке), телеканалах «Матч! Боец», «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию главных событий UFC 330. Результаты поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.