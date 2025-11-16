Махачев раскатал Маддалену и завоевал второй пояс UFC! Ислам стал первым россиянином, кому это удалось

Австралиец проиграл без шансов.

ММА UFC: Делла Маддалена — Махачев

Утром 16 ноября в Нью-Йорке на арене «Мэдисон-сквер-гарден» состоялся турнир UFC 322, в главном событии которого Ислам Махачев встретился с Джеком Деллой Маддаленой. После четырех защит пояса в 70 кг российский чемпион поднялся в полусредний вес, где сразу сразился за титул.

Перед этим поединком Махачев шел на серии из 15 побед подряд, благодаря успешному бою с Маддаленой россиянин мог повторить исторический рекорд Андерсона Силвы, который выигрывал в UFC 16 раз кряду. До того как перейти в полусредний дивизион, Махачев четырежды защитил пояс в 70 кг, и это лучший показатель в истории его категории. После победы в титульном поединке над Чарльзом Оливейрой Ислам дважды одолел Алекса Волкановски, а также финишировал Дастина Порье и Ренато Мойкано.

Джек Делла Маддалена стал чемпионом UFC совсем недавно — в мае 2025 года. Австралиец неожиданно победил Белала Мухаммада единогласным решением судей, перед этим выиграв еще семь поединков. В числе уступивших Маддалене такие бойцы, как Гилберт Бернс, Кевин Холланд и Рамазан Эмеев. А к встрече с Махачевым Джек готовился в компании Алекса Волкановски, который дал Исламу очень непростой первый бой.

Ислам Махачев и Джек Делла Маддалена. Фото Imagn Images, USA Today Sports

Первый раунд Махачев начал с лоу-киков, а Маддалена понесся вперед с ударами, но россиянин смог избежать попаданий. Первый проход Ислам совершил по истечении первой минуты, и он оказался удачным. Махачев тут же оказался сверху и попробовал задушить ручным треугольником, но австралиец выпутался. Ислам продолжал попытки выйти на прием, параллельно донося удары до головы соперника. Маддалена пробовал встать, но Махачев это сделать не позволял. Ислам забрался Джеку за спину, а затем оказался в халф-гарде, где бил Маддалену по голове и пытался выйти на удушение Д'Арсе. Финишировать в первом раунде не удалось, но раунд абсолютно точно забрал Махачев.

В начале второго отрезка Маддалена пытался держать дистанцию джебом, но Ислам прижал австралийца к сетке. Маддалена сам попытался бросить россиянина, но Махачев быстро оказался сверху и продолжил мучить Джека. На четвертой минуте раунда бойцы немного отодвинулись от сетки к центру октагона, но Ислам не выпускал соперника ни на секунду, параллельно пытаясь выйти на прием. Второй отрезок так же бесспорно уходит Махачеву. И без того небольшие шансы Маддалены таяли на глазах.

В перерыве Хабиб посоветовал Исламу не зарубаться, и Махачев строго следовал его словам. Он работал в стойке осторожно, но при этом довольно часто был точен. А по истечении второй минуты бойцы снова оказались на канвасе в центре клетки — конечно, по инициативе россиянина. Махачев спокойно контролировал Маддалену, а публика недовольно гудела, но Ислам был активен — не пытался залежать соперника, а постоянно рисковал позицией, чтобы поймать его шею и задушить его.

Махачев выиграл три раунда — этого уже достаточно, чтобы победить решением, важно было только не пропустить шальной удар, то есть не зарубаться, как и говорил Хабиб. Как и в предыдущих отрезках, россиянин перевел Маддалену в начале третьей минуты. Ровно в середине раунда Махачев вышел на удушающий сзади, но австралиец не поддался, а Ислам оказался в халф-гарде, откуда попробовал оформить болевой на руку. Обошлось без финиша и в этот раз, но счет по раундам — 4-0 в пользу россиянина.

Финальная пятиминутка началась с активного прессинга от Маддалены, но Махачев сразу его перевел и вновь вышел на болевой, который реализовать не вышло. Россиянин контролировал Джека, не оставляя попыток его финишировать. Упираться Маддалена мог, а вот встать из под Махачева — никак.

Махачев забрал все пять раундов — сомнений в этом быть не могло. После финальной сирены бойцы обнялись — недопониманий, возникших на дуэли взглядов, больше нет. Все судьи ожидаемо отдали Махачеву все пять раундов. Ислам — первый двойной чемпион из России!