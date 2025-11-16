Бокс/ММА
16 ноября, 09:10

Махачев раскатал Маддалену и завоевал второй пояс UFC! Ислам стал первым россиянином, кому это удалось

Махачев победил Маддалену на турнире UFC 322
Евгений Нарижный
Корреспондент
Ислам Махачев.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Австралиец проиграл без шансов.
ММА UFC: Делла Маддалена — Махачев

Утром 16 ноября в Нью-Йорке на арене «Мэдисон-сквер-гарден» состоялся турнир UFC 322, в главном событии которого Ислам Махачев встретился с Джеком Деллой Маддаленой. После четырех защит пояса в 70 кг российский чемпион поднялся в полусредний вес, где сразу сразился за титул.

Перед этим поединком Махачев шел на серии из 15 побед подряд, благодаря успешному бою с Маддаленой россиянин мог повторить исторический рекорд Андерсона Силвы, который выигрывал в UFC 16 раз кряду. До того как перейти в полусредний дивизион, Махачев четырежды защитил пояс в 70 кг, и это лучший показатель в истории его категории. После победы в титульном поединке над Чарльзом Оливейрой Ислам дважды одолел Алекса Волкановски, а также финишировал Дастина Порье и Ренато Мойкано.

Джек Делла Маддалена стал чемпионом UFC совсем недавно — в мае 2025 года. Австралиец неожиданно победил Белала Мухаммада единогласным решением судей, перед этим выиграв еще семь поединков. В числе уступивших Маддалене такие бойцы, как Гилберт Бернс, Кевин Холланд и Рамазан Эмеев. А к встрече с Махачевым Джек готовился в компании Алекса Волкановски, который дал Исламу очень непростой первый бой.

Ислам Махачев и Джек Делла Маддалена.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Первый раунд Махачев начал с лоу-киков, а Маддалена понесся вперед с ударами, но россиянин смог избежать попаданий. Первый проход Ислам совершил по истечении первой минуты, и он оказался удачным. Махачев тут же оказался сверху и попробовал задушить ручным треугольником, но австралиец выпутался. Ислам продолжал попытки выйти на прием, параллельно донося удары до головы соперника. Маддалена пробовал встать, но Махачев это сделать не позволял. Ислам забрался Джеку за спину, а затем оказался в халф-гарде, где бил Маддалену по голове и пытался выйти на удушение Д'Арсе. Финишировать в первом раунде не удалось, но раунд абсолютно точно забрал Махачев.

В начале второго отрезка Маддалена пытался держать дистанцию джебом, но Ислам прижал австралийца к сетке. Маддалена сам попытался бросить россиянина, но Махачев быстро оказался сверху и продолжил мучить Джека. На четвертой минуте раунда бойцы немного отодвинулись от сетки к центру октагона, но Ислам не выпускал соперника ни на секунду, параллельно пытаясь выйти на прием. Второй отрезок так же бесспорно уходит Махачеву. И без того небольшие шансы Маддалены таяли на глазах.

Ислам Махачев vs&nbsp;Джек Делла Маддалена: трансляция турнира UFC 322 16&nbsp;ноября 2025.Махачев победил Делла Маддалену и стал двойным чемпионом! Онлайн-трансляция UFC 322

В перерыве Хабиб посоветовал Исламу не зарубаться, и Махачев строго следовал его словам. Он работал в стойке осторожно, но при этом довольно часто был точен. А по истечении второй минуты бойцы снова оказались на канвасе в центре клетки — конечно, по инициативе россиянина. Махачев спокойно контролировал Маддалену, а публика недовольно гудела, но Ислам был активен — не пытался залежать соперника, а постоянно рисковал позицией, чтобы поймать его шею и задушить его.

Махачев выиграл три раунда — этого уже достаточно, чтобы победить решением, важно было только не пропустить шальной удар, то есть не зарубаться, как и говорил Хабиб. Как и в предыдущих отрезках, россиянин перевел Маддалену в начале третьей минуты. Ровно в середине раунда Махачев вышел на удушающий сзади, но австралиец не поддался, а Ислам оказался в халф-гарде, откуда попробовал оформить болевой на руку. Обошлось без финиша и в этот раз, но счет по раундам — 4-0 в пользу россиянина.

Финальная пятиминутка началась с активного прессинга от Маддалены, но Махачев сразу его перевел и вновь вышел на болевой, который реализовать не вышло. Россиянин контролировал Джека, не оставляя попыток его финишировать. Упираться Маддалена мог, а вот встать из под Махачева — никак.

Махачев забрал все пять раундов — сомнений в этом быть не могло. После финальной сирены бойцы обнялись — недопониманий, возникших на дуэли взглядов, больше нет. Все судьи ожидаемо отдали Махачеву все пять раундов. Ислам — первый двойной чемпион из России!

Джек Делла Маддалена
Ислам Махачев
  • НВ

    раскатал? скорее полежал на сопернике, весь бой :stuck_out_tongue_winking_eye:

    17.11.2025

  • Bor010279

    Сам ты чурбан.

    17.11.2025

  • Kimi_

    Мужик ползает по мужику, они принимают различные позы как в камасутре. И такими улицы называют. Что пошло не так? Почему потрясающие бои в стойке стали не в моде? В чем интерес смотреть на подобные бои как этот ?И по ТВ почти нет боев в стойке, иногда ретро бои показывают и получаешь настоящее удовольствие от боя, но это по ТВ все реже и реже, все захламлено вот такими подобными ползаниями.

    17.11.2025

  • Spacewalker

    Забавно, вот как раз Махачева можно назвать россиянином по его словам и поступкам гораздо более чем вас, ибо все этом сайте об этом прекрасно осведомлены про ваши слова насчёт всего российского и не вам такие слова говорить. У него есть по крайней мере российский паспорт в чём я уверен на 200 процентов, а вот насчёт вас в этом я не совсем уверен.

    17.11.2025

  • Тор-1

    Гадят тебе птицы с веток. А что мне делать, я разберусь без особо ценных советов. ММА значительно обширней (и поэтому интересней), чем мирок исламов и хабибов...

    16.11.2025

  • sergey.s

    "Мойши" как ты выразился, подарили этому миру очень много технологий и научных достижений, которыми кстати пользуешься и ты в том числе. Ты им пятки должен целовать, а не скулить тут против них.

    16.11.2025

  • Аргус

    Бои на кулаках еще скучнее, там нокауты с пару ударов обычно)

    16.11.2025

  • Аргус

    Попробуй попереводи в партер подготовленного бойца, узнаешь кто победил.

    16.11.2025

  • Muslim Galeev

    Гондон ты ест гондон.

    16.11.2025

  • Muslim Galeev

    Ислам победил! А Мойши всегда проигрывают ведь они неудачники )

    16.11.2025

  • Spartak#05#DAG

    Есть выход получше- включить на том же канале Анисимова! И пусть гордятся!

    16.11.2025

  • Ibrahim Murat

    Идите смотрите свой футбол :soccer:. Как прервалась беспроигрышная серия сборной России.

    16.11.2025

  • Хидетоши Наката

    Если вы, ребята, не хотите видеть грэпплинг и борьбу, то не смотрите UFC. Слушайте, вы жалуетесь на то, что очень легко исправить. Допустим, Ислам собирается снова драться. Все, что вам нужно сделать, это увидеть одну кнопку. Она называется «Выключить». Это очень простая проблема, которую элементарно решить, ребята. Не усложняйте )

    16.11.2025

  • Хидетоши Наката

    Тебе же и прочим не все равно. Гадите на каждой ветке. Игнорируйте мма, не читайте, не смотрите, не создавайте кликбейт... Это же так просто.

    16.11.2025

  • Хидетоши Наката

    Хайкласс! Без вариантов!

    16.11.2025

  • Аргус

    Это не даст ничего, будут просто больше переводить в партер по 7-8 раз за раунд. Хабиб так делал часто. А что за опыт позитивный в Самбо, не уж то оно таки прям зрелищней?

    16.11.2025

  • Тор-1

    Дурак ты! Горе - это когда близкий человек умирает... А иудеям, полагаю, глубоко нас...ать на это действо!)

    16.11.2025

  • Тор-1

    Зачем запрещать бороться?) Борьба это часть ММА! Но ведь можно ее лимитировать. Это увеличит интенсивность самой борьбы и даст зрелищность. Есть же такой опыт в других видах единоборств. Самбо, унифайт, грэпплинг - все ограничивают партер или по времени, или по работе над болевым (удушающим). Представьте: У Махачева после тейкдауна был бы лимит максимум в минуту на сабмишн, не успел - поднимают в стойку. Зрелищность боя выросла бы в разы.

    16.11.2025

  • kirill227

    а что, кто то победил ? один пытался , другой не позволил . это победа ?? валялись 5 раундов

    16.11.2025

  • Spartak#05#DAG

    У нациков и прочей иудейской нечисти большое горе... живите с этим, суки!!!

    16.11.2025

  • Spartak#05#DAG

    За какое такое?!

    16.11.2025

  • Spartak#05#DAG

    Чувак с ником Майк будет решать,россиянин Махачев или нет? А ты чей гражданин ? Не Израиля, случайно?

    16.11.2025

  • Аргус

    А ты кто такой, что бы за всех кавказцев то говорить?

    16.11.2025

  • Аргус

    Да никак их не поменять, запрети бороться и смысла вообще в ММА не будет.

    16.11.2025

  • Робин из Локсли

    Я такой же либерал как ты русский.

    16.11.2025

  • игорь осипов

    ах какой правильный нашелся, 99% кавказцев терпеть не могут русских и все что с этим связано и это факт, росиянин он только по бумаге а на деле человек который на одном месте крутил все россиянское

    16.11.2025

  • Аргус

    Борьба доминирует и будет доминировать, ударнику против борца такого уровня нечего ловить.

    16.11.2025

  • Аргус

    И что ему сделать надо, запретить бороться, так вроде бокс и так есть и не плохо себя чувствует.

    16.11.2025

  • Сон Морфей

    это лишь ваше мнение, имеете право

    16.11.2025

  • _Mike N_

    и нюхать мужские задницы, которые пердят от перегрузок ?:laughing::laughing::laughing:

    16.11.2025

  • _Mike N_

    как раз понятно, что живет в Эмиратах, развлекает там арабов вместе с Хабибом и лилипутом Хасбиком !

    16.11.2025

  • _Mike N_

    а Стасик тут при чем ? он не из Дагестана родом, а из Осетии и борьбой никогда не занимался, а играл в футбол !

    16.11.2025

  • Stanislav Telkov

    К россиянам эта победа не имеет никакого отношения. Это его личное достижение, как и любого теннисиста, футболиста, фигуриста и прочее. Не вижу повода ссаться от счастья в штаны, как делают корреспонденты СЭ.

    16.11.2025

  • dmmyak40

    Вы лично исключили Дагестан из состава России? Любопытно... Дагестан теперь независимое государство? Или вошёл в чей-то состав. Лучше на передок сгоняйте и подобные претензии выскажите ребятам, которые на шлемах носят флаги Бурятии, Краснодарского края, Москвы, КБР, Хакасии, Калмыкии, Ставропольского края...

    16.11.2025

  • Тор-1

    Ура! Я спал и не смотрел эту нудятину!) СЭ еще очень деликатно описал это действо. Можно было в пять раз короче - все раунды под копирку: перевод на первых минутах и безуспешнвя возня в партере после. Даже хайлайты смотреть не хочется. К Махачеву вопросов нет, победил заслуженно. Но как же это было скучно! ММА надо менять правила или этот вид спорта скоро умрет...

    16.11.2025

  • Gordon

    А вообще либерал, который говорит о русофобии, - это дичайше смешно:)))

    16.11.2025

  • Сон Морфей

    На счет боя, да скучно, но пока непобедимо. Все-таки борьба такая уж. Тогда надо смотреть бои на кулаках)))

    16.11.2025

  • Gordon

    Русский парень Ислам. Ничего более русофобского даже подумать нельзя

    16.11.2025

  • Сон Морфей

    С победой всех нормальных россиян, которые понимают, что нации разные, а страна одна общая. Сам Махачев сказал, что выступает за Россию и точка. А те кто зубы скалит ниже, вот ваш iq. Посмотрите вокруг.

    16.11.2025

  • Gordon

    Всех (...), а не россиян

    16.11.2025

  • Gordon

    Россиянин? Который никогда не выходил под флагом России и который даже непонятно, в России ли живёт?

    16.11.2025

  • Робин из Локсли

    Как же пригорает у русофобов от Победы простого русского парня Ислама. Тьфу на вас. Тьфу на вас ещё раз.

    16.11.2025

  • Арутюн Карапетович

    Неинтересно, убираем этот вид "спорта".

    16.11.2025

  • Овечкин

    Корреспондент Евгений Нарижный раскатал губу)))

    16.11.2025

  • Mitlixx

    А ислам же не запрещает полуголым мужикам при большом скоплении народа бить друг друга?

    16.11.2025

  • Скиталец

    Ислама, с двойным! Скучно? Да. Но эти ребята буквально пашут, нравятся мне такие люди.

    16.11.2025

  • МаратХ

    Яйценюх очередной. Смотреть, одна тошнота.

    16.11.2025

  • Vladimir Borisov

    Россия тут совершенно не при чём

    16.11.2025

  • Морская свинка_1979

    Вообще пофиг

    16.11.2025

  • Денис Федоров

    Когда уже Уйат поймет, что подобные чемпиона снижают зрелищность? Махачеву поздравление, но смотреть такой чемпионский бой- это пытка:man_facepalming:

    16.11.2025

  • _Mike N_

    как сказал бы покойный Озеров - "такой UFC нам не нужен" !

    16.11.2025

  • _Mike N_

    зато повеселила команда Махачева - после боя вышла банда бородачей и среди них лилипут Хасбик в пуховике и с красным пакетом компании по доставке еды - видать чурбаны проголодались !:laughing::laughing::laughing:

    16.11.2025

  • Спартак 98

    Очередной полотёр выйграл , ударники вымирают как мамонты.

    16.11.2025

  • _Mike N_

    А почему чурбаны были без папах ? Чтобы не позорить новую Родину - Эмираты ? В зале стояла какая-то ненормальная девушка в папахе перед боем и еще один болельщик нацепил на себя триколор, но его заставили снять - больше о России ничего не напоминало.

    16.11.2025

  • _Mike N_

    Каким боком этот чурбан - россиянин, если раньше он выходил с флагом Дагестана, а сейчас, когда живет в Эмиратах (где ему с Хабибом дали гражданство), также вышел без российского флага и даже не поблагодарил по-русски после окончания боя?

    16.11.2025

  • kirill227

    За такое вообще мне кажется нельзя никому победу присуждать , тем более в чемпионских поединках

    16.11.2025

  • kirill227

    россиян ? он себя с россией то ассоциирует ?? ладно хоть палестине ещё привет не передал

    16.11.2025

  • ValeraK

    Черчесов доволен! Только это не спорт!

    16.11.2025

  • dinela

    Да , это не "Грохот в джунглях", но самое главное результат! Всех россиян с победой! :v:?

    16.11.2025

  • Bache Gabrielsen

    Скука ужасная. После третьего раунда выключил телек.

    16.11.2025

  • vas.umar

    скучновато выступает Махачев,но как ни крути 2 пояса.Да и застой продолжительный в этих весовых категориях,Маддалена сам однобокий ударник,но чемпионом как то стал,пришел другой однобокий побил первого.Все равно Махачева с победой!

    16.11.2025

  • Иван

    приехала пообниматься, миссию выполнила. интереснее смотреть как лед на реке замерзает

    16.11.2025

    Махачев показал высочайший класс. Держал Маддалену внизу без особых усилий, с трех лоу-киков разбил икру в хлам

    Takayama

