Шевченко не дала ни шанса Вэйли. Россиянка из Киргизии без проблем забрала все пять раундов

Валентина была лучше во всем.

ММА UFC: Шевченко — Чжан

Утром 16 ноября в Нью-Йорке на арене «Мэдисон-сквер-гарден» состоялся турнир UFC 322, в главном событии которого Ислам Махачев встретился с Джеком Деллой Маддаленой. А в соглавном событии вечера представительница Киргизии Валентина Шевченко, у которой также есть паспорта России и Перу, сразилась с китаянкой Вэйли Чжан.

Шевченко — многолетний чемпион UFC в наилегчайшей весовой категории. Впервые она взяла пояс в 2018 году и до сих пор давала его подержать лишь мексиканке Алексе Грассо. После того как Валентина одолела Грассо и вернула титул, она встретилась с опасной француженкой Манон Фьоро, которую также победила решением судей. Всего у Шевченко перед боем с Чжан было 10 побед в титульных поединках и восемь успешных защит.

Ее соперница — чемпион UFC в минимальном весе. Вэйли Чжан впервые стала обладательницей титула в 2019 году, но после одной защиты она дважды проиграла Роуз Намаюнас. Из-за двух поражений подряд китаянка не владела поясом полтора года — до тех пор пока снова не стала претенденткой и не отобрала титул уже у Карлы Эспарзы. С тех пор Чжан оставалась доминирующим чемпионом в 52 кг. Оформив три уверенные защиты, она решила подняться в весовой категории и оставила свой пояс вакантным — его три недели назад разыграли Маккензи Дерн и Вирна Жандироба.

Первый раунд начался с неприятного попадания для Валентины — у соперницы зашел правый джеб. Чжан намного активнее двигалась на ногах, в то время как Шевченко работала будто в энергосберегающем режиме. Но как только китаянка сближалась, Валентина старалась встречать ее ударами. После одного из разменов девушки оказались на канвасе, и Шевченко из позиции гарда пыталась выйти в фулл-маунт. Сделать это ей не удалось, но время контроля может пойти ей в плюс, когда судьи будут оценивать весь раунд. Именно доминирующим положением в партере и закончилась пятиминутка, которую смело можно отдавать Шевченко.

Вэйли Чжан. Фото Imagn Images, USA Today Sports

В начале второго отрезка Чжан пыталась нарастить темп в стойке, но очень быстро Шевченко перевела соперницу на канвас. Валентина постоянно пыталась улучшить позицию, чтобы выйти на распятие, но Чжан грамотно защищалась, хоть и выглядела слегка беспомощно. Шевченко продолжала работать на канвасе, что шло ей только на пользу, а Марк Годдард не поднимал девушек на ноги, так как Валентина не бездействовала, находясь в положении сверху.

Третий раунд Шевченко начала с пары неплохих хай-киков. Девушка не планировала бороться и дальше, вместо этого она здорово встречала атаки Чжан — китаянка буквально натыкалась на джебы Валентины. При этом сама Вэйли была не против потягаться в клинче, но Шевченко такой расклад не устраивал. Совсем игнорировать партер киргизстанка не стала — за полторы минуты до конца отрезка она перевел Чжан и держала ее внизу, пока не прозвучала сирена.

В предпоследнем раунде Чжан держала дистанцию, пытаясь не позволить сопернице оформить еще один тейкдаун. Валентина здорово била хай-кики, но потрясти китаянку не удавалось. Шевченко работала уже первым номером, даже не намекая на борьбу, и теперь Вэйли неплохо контратаковала. За 75 секунд до сирены Валентина снова без труда оформила перевод, чтобы забрать отрезок более уверенно. Было очевидно, что по физической силе Шевченко сильно превосходит соперницу.

Финальная пятиминутка началась с вязкого клинча, где выигрышнее смотрелась Валентина. Чжан прекрасно понимала, что выиграть она теперь может только досрочно, но совсем немного для этого делала. Бой перешел в партер уже по истечении второй минуты, и стало ясно, что исход точно предрешен. На последних секундах китаянка вовсю махала ногами в надежде на случайный апкик, но ничего сверхъестественного не произошло. Решение сюрпризом не стало — 50:45 от всех трех судей.