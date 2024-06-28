«Перейра гораздо умнее в стойке, чем Анкалаев». Интервью с Иржи Прохазкой

Эксклюзив перед боем.

В ночь на 30 июня Алекс Перейра и Иржи Прохазка проведут титульный реванш в главном событии вечера на UFC 303 в Лас-Вегасе.

В преддверии поединка мы сделали небольшое интервью с чешским бойцом и поговорили о красоте Праги, загадочной смерти Абдул-Керима Эдилова и бойцовском интеллекте Магомеда Анкалаева и Алекса Перейры.

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«Я не был в идеальном состоянии в первом бою с Перейрой. В этот раз нокаутирую или задушу его»

— Столица вашей страны Прага — один из самых прекрасных городов мира. Из всех мест, которые посетили, какое сравнится с Прагой по красоте?

— Мне очень нравится Лондон. Вы из России, я был в Москве, мне понравился Кремль, и здания в этой части города очень красивые. Мне также нравится Италия и ее архитектура. В Японии много красивых исторических сооружений, Киото меня впечатлил.

— Вы легко перевели Перейру в первом бою, держали его на земле. Насколько реален был шанс провести ему удушающий или болевой? Вы ведь задушили его учителя в ММА, Гловера Тейшейру.

— Было много возможностей сделать что угодно, но я не был в идеальном состоянии. В этот раз, что бы ни случилось, я верю, что смогу показать лучшее во мне. Я нокаутирую его или задушу на земле.

— В одном моменте вы хорошо попали по нему в стойке. Я правильно понимаю, что по Алексу не так сложно попасть? Кажется, что поймать ударом того же Ракича сложнее.

— Да, верно. Ракич просто активнее, больше двигается, у него очень динамичный стиль. А Перейра работает на трюках, хитростях, навыках. Он не очень активный в сравнении с Ракичем, но он точнее и вывереннее. С ним нужно быть осторожным и точным.

— Можете сказать, что до Перейры никогда не сталкивался в ММА с такой силой и точностью удара?

— Нет. (Смеется.) Это не так. Не так. Дело не в силе, дело в тайминге, дело в том, чтобы подобрать момент.

«Сожалею о смерти Эдилова. Не понимаю, что произошло»

— Вы много раз дрались с российскими бойцами, хотелось бы о некоторых из этих боев поговорить. С Вадимом Немковым у вас был очень напряженный бой, сейчас Вадим один из лучших в мире, он поднялся в тяжелый вес.

— Он поднялся в тяжелый?

— Да, здоровье не позволяет ему драться в полутяжах.

— Понял. Бой с Немковым был тотальным хаосом. Мы оба старались выиграть каждый момент боя, мы дошли до самого края кардио. И я всегда готовлюсь к таким ситуациям, когда ты доходишь до грани функционала. Для меня функционалка — одна из важнейших вещей в ММА. Я почти сломался в том бою, я могу так сказать, это реально так. В последнюю минуту боя мы уже оба были близки к тому, чтобы абсолютно сломаться. Это была жесткая война.

Я думал, что хуже того, через что я прошел в этом бою, быть не может. Но с Гловером я испытал практически то же самое. Тут еще важно сказать, что с Вадимом у нас был 10-минутный раунд, а когда ты все 10 минут без остановки дерешься на полную — это жестко.

Иржи Прохазка. Фото Соцсети

— Вы дрались с Немковым, а сейчас в вашем дивизионе выступает Магомед Анкалаев. Этих бойцов часто сравнивают, кто, на ваш взгляд, из них лучше?

— Ух, дружище. Сейчас я не знаю, какой у Вадима стиль, я не видел много его боев. Вы сказали, что сейчас он тяжеловес, Анкалаев же полутяжеловес. Они, кстати, не дрались друг с другом, я не в курсе?

— Дрались больше 10 лет назад по любителям, и Немков проиграл — главным образом из-за того, что устал.

— О, дружище, интересно. Интересно. Анкалаев очень хорош. Очень быстрый, умный боец, думаю, в будущем мы встретимся.

— У кого выше бойцовский интеллект — у Алекса Перейры или Анкалаева?

— У Анкалаева больше навыков в борьбе, он более универсальный боец. Но в стойке Алекс гораздо умнее.

— Последний российский боец, о котором хочу спросить, — Абдул-Керим Эдилов. Он задушил вас в 2013 году. Хорошо помните тот бой?

— Да, конечно, конечно, я помню каждое мое поражение, потому что всегда извлекаю из поражений лучшее. Я помню этот бой в Москве. Я на тот момент был зеленым, а он был опытным хорошим борцом и грэпплером и использовал эту сильную сторону. Я же был только ударником. Хороший бой, помню его.

— После этого боя вы следили за Эдиловым?

— Да-да, я видел его бои, видел его выступление в UFC. Сейчас, насколько я понимаю, его нет в живых? Я не знаю подробностей и обстоятельств, но я очень сожалею. Я сбит с толку из-за этого, потому что не знаю, что именно произошло.

— Алекс Перейра и Энтони Смит заключили пари — Алекс уверен, что он отдаст ему спину, и тот все равно не задушит его. Если вы отдадите спину Хамзату Чимаеву, он сможет вас задушить?

— Ха-ха. Хамзат — очень хороший борец, но какой бы ни был соперник, я верю, что поверну бой в свою сторону и выиграю. Вот мой ответ.