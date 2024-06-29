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Сегодня, 12:15

UFC 303: кард боев и время начала турнира, во сколько и где смотреть трансляцию

Турнир UFC 303 пройдет в Лас-Вегасе в ночь на 30 июня
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Алекс Перейра, Иржи Прохазка, Конор Макгрегор.
Фото «СЭ»
Отмененный бой Конора и титульный поединок Прохазка — Перейра.

UFC 303: дата и место проведения турнира

Турнир UFC 303 состоится в Лас-Вегасе (США, штат Невада) в ночь с 29 на 30 июня 2024 года. Поединки вечера ММА-промоушена Даны Уайта пройдут на арене спортивного комплекса «T-Mobile Arena». Кард UFC 303 начнется в 01.00 30 июня по московскому времени.

UFC 303: кард боев турнира

На турнире UFC 303 пройдет 13 боев. По четыре в раннем предварительном и предварительном кардах, а также пять — в основном. В главном событии вечера смешанных единоборств действующий чемпион UFC в полутяжелом весе из Бразилии Алекс Перейра проведет защиту титула в противостоянии с чехом Иржи Прохазкой.

Полный кард UFC 303

Ранний предварительный кард

  • 01:00. Рики Симон (20-5) — Винисиус де Оливейра (20-3): легчайший вес
  • 01:30. Реи Тсурия (9-0) — Карлос Эрнандез (9-3): наилегчайший вес
  • 02:00. Андрей Орловский (34-23) — Мартин Будаи (13-2): тяжелый вес
  • 02:30. Мишель Уотерсон (18-12) — Джиллиан Робертсон (13-8): минимальный вес (ж)

Предварительный кард

  • 03:00. Пэйтон Талботт (8-0) — Янис Жеммоури (12-2): легчайший вес
  • 03:30. Чарльз Жорден (15-7-1) — Джин Силва (12-2): полулегкий вес
  • 04:00. Каб Свонсон (29-13) — Андрэ Фили (23-11-0-1): полулегкий вес
  • 04:30. Джозеф Пайфер (12-3) — Марк-Андре Баррио (16-7): средний вес

Основной кард

  • 05:00. Иэн Мачадо Гэрри (13-0) — Майкл Пэйдж (22-2): полусредний вес
  • 05:30. Майра Буэно Силва (10-3-1-1) — Мэйси Чиассон (9-3): легчайший вес (ж)
  • 06:00. Энтони Смит (38-19) — Роман Долидзе (12-3): полутяжелый вес
  • 06:30. Брайэн Ортега (16-3-0-1) — Диего Лопес (24-6): полулегкий вес
  • 07:00. Алекс Перейра (10-2) — Иржи Прохазка (30-4-1): полутяжелый вес

Боец Конор Макгрегор.
Конор Макгрегор.
Фото Global Look Press

UFC 303: почему сорвался бой Конор Макгрегор — Майкл Чендлер

Главным событием турнира UFC 303 должен был стать бой между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером. Однако после долгих недель сомнений и слухов о неготовности бывшего чемпиона двух весовых категорий вернуться в октагон все официально отменилось за 16 дней до боя. По словам 35-летнего Печально известного, он сломал палец на одной из тренировок.

«Мы потеряли концентрацию и занимались на тренировке без полной защитной экипировки, в результате чего я ударился пальцем о локоть и полностью сломал его, — написал Конор Макгрегор в соцсетях. — Теперь потребуется подождать несколько недель. Не могу найти оправдание перед своей командой или болельщиками. В следующий раз я буду готов на 100%».

Конор Макгрегор. Макгрегор снялся с боя против Чендлера. Кард UFC 303 полностью перекроили

Однако экс-боец UFC, а ныне аналитик Чейл Соннен утверждает, что поединок на UFC 303 сорвался не из-за травмы Конора, а по причине его алкогольной зависимости, с которой ирландец не может справиться около года. Американец также намекнул, что похожая проблема есть и у Чендлера.

Это уже не первый случай, когда поединок между Чендлером и Макгрегором отменялся. Изначально Конор и Майкл должны были подраться летом 2023 года — сразу после того как закончится 31-й сезон реалити-шоу TUF, где оба были наставниками.

Боец Андрей Орловский.
Андрей Орловский.
Фото Global Look Press

Андрей Орловский — Мартин Будаи: последний бой белоруса в UFC?

Мартин Будаи — 32-летний боец ММА тяжелого веса из Словакии. На его счету в смешанных единоборствах — 13 побед и два поражения. Его рост: 192 см. Вес: 120.2 кг. Размах рук: 196 см. В последний раз Будаи дрался 16 декабря 2023 года. Тогда на UFC 296 он во втором раунде проиграл техническим нокаутом представителю Бахрейна российского происхождения Шамилю Газиеву.

Андрей Орловский — 45-летний белорусский боец ММА тяжелой весовой категории. Он является одиннадцатым чемпионом UFC в тяжелом весе. Его рост: 191 см. Вес: 120.2 кг. Размах рук: 196 см. На счету Орловского в смешанных единоборствах — 34 победы, 23 поражения и еще два поединка завершились без результата. Представитель Белоруссии идет на серии из трех поражений подряд.

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Ранее Орловский намекнул, что может покинуть UFC после боя против Будаи: «29 июня на UFC 303 в Лас-Вегасе я буду драться против Мартина. Кто знает, может быть, это будет мой последний бой в UFC, а может быть, и нет. Независимо от того, последний это бой или нет, я сделаю все возможное, чтобы одолеть Будаи».

Перед турниром UFC 303 Орловский заявил в интервью, что его будущее в UFC будет зависеть от переговоров с промоушеном: «Будем вести переговоры. Я пока для себя не говорю, что этот бой последний. Может, да, а может — нет». В комментарии для «СЭ» давно обосновавшийся в США белорус не исключил, что покинет лигу ради контракта в другом американском промоушена в случае выгодных условий.

Энтони Смит — Роман Долидзе: данные бойцов и результаты боев

Энтони Смит — 35-летний американский боец ММА полутяжелого веса. Его рост: 193 см. Вес: 93 кг. Размах рук: 193 см. В его активе 38 побед и 19 поражений. В последний раз Смит выходил в октагон 4 мая 2024 года. Тогда Энтони в первом раунде победил сабмишном бразильца Витора Петрино Сальво на турнире UFC 301.

Роман Долидзе — 35-летний грузинский боец ММА полутяжелой весовой категории. Его рост: 190 см. Вес: 93 кг. Размах рук: 193 см. На его счету 12 побед и три поражения в профессиональных смешанных единоборствах. В последний раз Долидзе дрался 3 февраля 2024 года на турнире UFC Fight Night 235. Тогда Роман проиграл раздельным решением судей французскому бойцу российского происхождения Нассурдину Имавову.

Боец Брайан Ортега.
Брайан Ортега.
Фото Global Look Press

Брайан Ортега — Диего Лопес: данные бойцов и результаты боев

Брайан Ортега — 33-летний американский боец ММА полулегкого веса. Его рост: 175 см. Вес: 65 кг. Размах рук: 175 см. На счету Ортеги в смешанных единоборствах — 16 побед, три поражения и один поединок был признан несостоявшимся. 24 февраля 2024 года на турнире UFC Fight Night 237 Брайан победил в третьем раунде сабмишном мексиканца Яира Родригеса.

Диего Лопес — 29-летний бразильский боец ММА полулегкого веса. Его рост: 180 см. Вес: 65,8 кг. Размах рук: 183 см. В активе Лопеса — 24 победы и шесть поражений. В последний раз Диего дрался на турнире UFC 300. Тогда бразилец победил техническим нокаутом американца Содика Юсуффа в первом раунде поединка.

Алекс Перейра — Иржи Прохазка: данные бойцов и результаты боев

Алекс Перейра является действующим чемпионом UFC в полутяжелом весе. Его рост: 193 см. Вес: 93 кг. Размах рук: 200 см. На счету 36-летнего бразильского бойца десять побед и два поражения. Его последний поединок прошел 13 апреля 2024 года. Тогда Перейра победил нокаутом в первом раунде американца Джамала Хилла на турнире UFC 300.

Иржи Прохазка. «Перейра гораздо умнее в стойке, чем Анкалаев». Интервью с Иржи Прохазкой

Иржи Прохазка — бывший чемпион UFC в полутяжелом весе. Его рост: 193 см. Вес: 93 кг. Размах рук: 203 см. У 31-летнего чешского бойца в смешанных единоборствах — 30 побед, четыре поражения и одна ничья. В последний раз Прохазка выходил в октагон 13 апреля 2024 года. Тогда Иржи победил техническим нокаутом во втором раунде австрийца Александра Ракича на турнире UFC 300.

Алекс Перейра на пресс-конференции перед боем.
Фото USA Today Sports

Алекс Перейра — Иржи Прохазка: что стоит на кону и прогноз на главный бой UFC 303

В поединке Алекс Перейра — Иржи Прохазка на кону будет стоять чемпионский пояс UFC в полутяжелой весовой категории. Для бойцов данный поединок станет реваншем. 12 ноября 2023 года в Нью-Йорке (США) на турнире UFC 295 Перейра нокаутировал во втором раунде Прохазку и завоевал титул в полутяжелом весе.

Перейра считается фаворитом в предстоящем поединке с Прохазкой по мнению букмекеров. Коэффициент на победу бразильца — 1.62. Сделать ставку на успех чеха можно за 2.36.

Где смотреть трансляцию турнира UFC 303

Смотреть трансляцию всего турнира UFC 303 можно будет по платной подписке на телеканале «Матч Боец» и в онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Начало прямого эфира — в 01.00 30 июня по московскому времени. Поединки основного карда покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Видеотрансляция начнется в 05.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию главных и самых интересных событий основного карда вечера смешанных единоборств в Лас-Вегасе в ночь на 30 июня.

Алекс Перейра
Иржи Прохазка
Конор Макгрегор
UFC
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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