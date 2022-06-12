Бой года.

В Сингапуре отгремел UFC 275 с главным боем вечера между 42-летним Гловером Тейшейрой и 29-летним Иржи Прохазкой. Ветеран-бразилец подходил к этому поединку андердогом — уж слишком пугающим казался огромный, мощный, со смертельной аурой финишера Прохазка. Большинство склонялось к тому, что бой не продлится долго — либо Прохазка снесет возрастного соперника в начале встречи, либо Гловер воспользуется значительной разницей в навыках не земле.

Однако, как это часто бывает в ММА, реальность превзошла все ожидания. Гловер очень грамотно начал бой, высоко держал руки, делал много своих фирменных маленьких раздергиваний и искал тейкдаун. Довольно быстро перевел чеха, удерживал, бил и угрожал сабмишенами, но тот поднялся.

Одно удивительное качество Прохазки, которое в итоге скажется в этом бою решающим образом — это способность выживать на земле с борцами и грэпплерами и в итоге ломать их. Гловер был потрясен во втором раунде после колена и правого прямого Прохазки, отчаянно нырял в ноги, в итоге перевел и очень мощно закончил раунд, забив противника локтями на земле и открыв огромную сечку. Казалось, что в следующем раунде чех снова окажется на земле, но на этот раз уже с более серьезными последствиями. Перед 3-м раундом 42-летний бразилец улыбался, как счастливый ребенок, но как оказалось — рано.

Прохазка был переведен, но снова показал чудодейственную живучесть на земле — не просто не дал себя забить, но сам развернул позицию. Этот поединок вообще отличался безумным количеством свипов — боец снизу оказывался сверху и наоборот. Главным событием раунда стали удары Прохазки в корпус — мощные, плотные, глухие, от которых Гловера прилично сгибало. Как позже скажет бразилец, именно удары в корпус забрали у него выносливость. Тейшейра был прилично потрясен, но снова выжил.

Гловер Тейшейра — Иржи Прохазка.

Четвертый раунд прошел снова на встречных, опять свипы, опять размены — очень близкий, плотный раунд, который непонятно было как судить. Как впрочем, и весь бой. В перерыве перед пятым раундом Гловер на вопрос углового, как он себя чувствует, ответил: «Как чемп». И действительно — бразилец мог закончить бой уже в начале 5-го раунда, мощно потряс Прохазку правым прямым, того зашатало, но затем Тейшейру подвели джитсерские инстинкты, которые против его воли и здравого смысла затянули бой на землю — бразилец зачем-то стянул гильотину, потерял позицию и оказался сверху. Чех вскоре восстановился, а уставший 42-летний Гловер допустил на фоне гипоксии дикую ошибку и был задушен в самом конце 5-го раунда. Впервые в карьере Тейшейра проиграл сабмишеном — и кому — тайцу-каратисту. Иржи Прохазка — новый чемпион UFC в полутяжелом весе.

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Слова после боя:

Иржи Прохазка:

«Впервые в жизни у меня был такой бой, когда не было ощущения, что я в бою. Извиняюсь за такое выступление, надеюсь, в следующий раз подерусь лучше. Как я сказал до боя, я готов финишировать в 1-м раунде или 5-м, неважно, какой техникой. Я сегодня разбил себе левую руку, а этот удушающий был делом момента, импровизацией. Я был слишком ленив сегодня, чтобы заложить какое-то реально смертельное финиширующее движение, поэтому получилось как получилось».

Гловер Тейшейра:

«Его было тяжелее контролировать на земле, чем я ожидал. У него отличные навыки. Я отдал всего себя... Как я говорил всегда, живи от меча, умри от меча. У меня была очень тяжелая сгонка, его удары в корпус замедлили меня, забрали бензин. Что дальше? Выглядел ли я сегодня в 42 года мешковато? Нет? Тогда я продолжу карьеру».