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Сегодня, 17:15

В Америке запустили инсайд, что Хабиб вернется в UFC. Почему этому нельзя верить

Соннен намекнул на возвращение Хабиба Нурмагомедова ради боя на турнире UFC 300
Отдел единоборств «СЭ»
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Хабиб Нурмагомедов.
Фото Соцсети
Чейл Соннен уже завоевал репутацию распространителя фейков.

Хабиб Нурмагомедов не выходил в клетку уже больше трех лет, а самые разные слухи о его возвращении продолжают появляться из ниоткуда. Очередной повод порассуждать о том, может ли бывший чемпион возобновить карьеру, запустил экс-боец промоушена Чейл Соннен.

«Тренер Хавьер Мендес выступил в интервью и сказал, что Хабиб снова тренируется с ним, — заявил Соннен в своем YouTube-канале. — Он [Мендес] сказал: «Хабиб всегда ходит на тренировки, но он тренируется со мной только тогда, когда готовится к бою». И это все, что я знаю.

Есть какая-то причина, по которой бой Леона против Белала не состоялся. Этого ожидали, и это было запланировано. Кое-что другое стало доступно. Но на это есть причина. Хабиб тренируется не просто так. Хабиб больше никогда не будет драться в легком весе".

Инсайд Соннена также опирается на тот факт, что в карде эпохального турнира UFC 300 до сих пор нет большого анонсированного поединка, а разговоры о титульном бое Леона Эдвардса и Белала Мухаммада утихли почти сразу после того, как начались. При этом сам Эдвардс говорил, что будет защищать пояс именно на юбилейном ивенте в апреле.

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Но верить Соннену категорически не стоит. Его инсайды чаще всего выдуманы и с действительностью ничего общего не имеют. Свежий пример: летом 2023-го Чейл обещал фанатам бой Джона Джонса и Сергея Павловича. В итоге мы увидели анонс поединка Джонса с Миочичем, а после травмы Стипе и победы Аспиналла в UFC все равно планируют свести двух ветеранов между собой.

Если отталкиваться от логики, Хабиб сегодня — это уже не боец, а сенсей для десятков бойцов. Орел уже давно не следит за диетой и КБЖУ, его график тренировок не такой жесткий, как у действующих спортсменов, а потому и весы под ним сейчас покажут хорошо, если двузначное число. Вероятно, даже больше. О каком полусреднем весе может идти речь, когда мы говорим о бойце, которому для того, чтобы уложиться в лимит весовой категории, нужно скинуть около 20 килограммов? И который при этом не находится в постоянном тренировочном режиме.

Хабиб Нурмагомедов.
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Не стоит забывать и о рисках. Соперником Хабиба в этом поединке стал бы Леон Эдвардс, боец, который дважды разными способами побил на тот момент лучшего борца своего дивизиона Камару Усмана. В навыках Хабиба сомнений нет, но все снова упирается в форму. Для Нурмагомедова такое возвращение — огромный риск не только лишиться нолика, но и всего, что прилагается к нему: ореола непобедимости, любви фанатов, поддержки, гигантских спонсорских контрактов. Хабиб уже добился всего — нет смысла возвращаться и рисковать без реальных оснований.

Хабиб Нурмагомедов
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