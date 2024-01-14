Анкалаев без проблем вырубил Уокера. После боя Магомед дал совет Перейре

Россиянин снова подобрался к поясу.

Утром 14 января в Вегасе состоялся турнир UFC Fight Night, в главном событии которого Магомед Анкалаев провел реванш против Джонни Уокера. Первый поединок между россиянином и бразильцем прошел на ивенте UFC 294 в Абу-Даби — тогда бой признали несостоявшимся после случайного запрещенного удара коленом в исполнении Анкалаева.

После этого между бойцами завязался конфликт — Уокер заявлял, что Магомед бил его коленом по голове намеренно, а россиянин в ответ называл соперника клоуном и лающей собакой. Реванш был неизбежен, тем более, что неофициально это претендентский бой, и победитель будет биться за пояс в полутяжелом весе против Алекса Перейры.

Анкалаев за титул уже бился: в декабре 2022-го он получил шанс завоевать вакантный титул в поединке с Яном Блаховичем, но соперникам присудили ничью, а пояс продолжил ждать нового владельца. Всего в UFC перед реваншем с Уокером рекорд Магомеда составлял девять побед, одно поражение, одну ничью и один бой, признанный несостоявшимся.

В первом раунде Уокер бил много ударов ногами — как лоу, так и мидлкиков. Анкалаев действовал аккуратно и без эмоций, не спешил и не открывался. Бразилец поначалу брал количеством и даже забирал из-за этого раунд. В конце пятиминутки россиянин попал Уокеру в пах — Джонни взял полторы минуты на отдых, поправил ракушку, поприседал и продолжил поединок.

Второй отрезок Магомед начал активнее, но опять же без спешки и лишних ударов. Уокер пытался поймать Анкалаева хай-киком, но бесполезно. Россиянин прессинговал, оставлял сопернику все меньше места, заставлял его пятиться, добавлял удары по корпусу. Все закончилось, когда Уокер попытался перехватить инициативу. Бразилец полез вперед и нарвался на правый прямой — его оказалось достаточно, чтобы отправить Джонни к нокаут, но еще одно жесткое добивание апперкотом убедило рефери остановить бой.

На пресс-конференции после поединка Анкалаев объяснил, почему этот бой не отличался от первого, а также дал совет Алексу Перейре.

— Насколько бой сегодня отличался от того боя, который был в октябре?

— Можно сказать, ничем не отличался. Я знал, что у него выиграю и в том бою, и в этом. Я чувствую, что сейчас мое время, поэтому я сделал свою работу.

— Все, кто выходит против Джонни Уокера, ожидают от него каких-то непонятных ударов. Как ты смог с этим справиться?

— Я тоже ждал, дал ему первый раунд поработать. Я посмотрел, что он будет делать, хотел почувствовать, увижу ли я его нестандартные удары. Но меня не удивило.

Магомед Анкалаев победил Джонни Уокера.

— После твоей победы Гловер Тейшейра сказал «Поздравляю с победой, скоро увидимся». Он говорит про Алекса Перейру. Если в UFC дадут тебе бой против Перейры, как он пройдет?

— Я мог прийти, сразу повалить Джонни Уокера и закончить бой в партере. Я хочу биться в стойке, показать людям зрелище, поэтому я хочу такое маленькое послание сделать Тейшейре: не стоит тратить время на борьбу, я могу Перейру нокаутировать также в стойке. Как его уже нокаутировал в весе меньше, в 84 кг. А на 93 ему будет очень тяжело, он скоро почувствует это.

— Ты уже один раз сражался за титул, когда Иржи пришлось его освобождать. Теперь будет еще одна возможность. Как ты справляешься с эмоциями, как все это в голове по полочкам расставляешь?

— После того боя я уже чувствовал себя чемпионом, так как сделал достаточно, чтобы мою руку подняли. Но судьи решили сделать ничью. Если мне дадут сейчас шанс биться за пояс с Перейрой, я думаю, мы сделаем это очень красиво и зрелищно.

— На UFC 300 нет главного боя вечера, 13 апреля. Готовы ли вы подраться в эту дату?

— Конечно, я готов. Я жду сообщения.