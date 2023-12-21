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«Хабиб сказал: «Просто приведите их сюда». Как Кормье отправил американских детей на борцовский сбор в Дагестан

Кормье рассказал, как отправил американских детей на борцовский сбор в Дагестан
Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Чемпиону UFC пришлось поуговаривать родителей.

Хабиб Нурмагомедов и Даниэль Кормье давно не просто одноклубники по AKA, но и близкие друзья. Когда Хабиб впервые приехал в Америку, Кормье уже был звездой UFC — легендарный американский тяж был одним из тех, кто видел рост Нурмагомедова от дебютанта до чемпиона UFC. Хабиб и Кормье общаются до сих пор, а Даниэль недавно на подкасте у комментатора Джо Рогана рассказал любопытную историю.

Кормье тренирует команду по вольной борьбе «Гилрой», в которую входят ученики старших классов школы одноименной школы. Однажды, когда Ди Си работал с ребятами помладше, он договорился с Хабибом о том, чтобы отправить американских детей на сбор в Россию — конечно же, в Дагестан, но кто-то отправился и в Москву. По словам американца, родители юных спортсменов не хотели отпускать детей в неизвестную им страну, но Кормье сумел их уговорить.

Фото Соцсети

«В моей борцовской команде теперь есть все мои ребята из юношеского клуба, они все боролись у меня в средней школе, когда были в седьмом и восьмом классе, — говорил Кормье. — Братан, я взял этих ребят и отправил их в Дагестан. Они взяли все школьные задания и на месяц поехали в Дагестан и Москву. Например, 8 или 9 детей с двумя родителями. Я отправил их в Россию, братан.

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Безумие, что их родители слушали меня, потому что они такие: «Йоу, ты сошел с ума! Мы не собираемся отпускать наших 13-летних детей в Россию!» Они их отпустили, братан. Мы надели на них большие куртки, и я сказал: «Эй, я знаю: если мы хотим быть лучшими, они должны быть рядом с этими парнями». И мы их отправили.

Хабиб тренировал их в своем зале каждый день, и Хабиб — отличный парень. Он снимал для них отели. Он их кормил. Он сказал: «Просто приведите их сюда».

Также ученики Кормье много раз тренировались в AKA с топовыми российскими бойцами. Например, талантливый борец Чейз Селдейт, который уже выпустился из школы, еще несколько лет назад проводил схватки по грэпплингу с Хабибом и Махачевым. С Исламом, например, получилось довольно конкурентно.

Даниэль Кормье
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