Похоже, из-за избиения Мераба команда Хабиба потеряла уважение на Западе. Все фаны против них

Тяжелая ситуация.

В UFC большой турнир Ган-Хокит, но всем теперь не до него. Огромный скандал — в Абу-Даби Усман Нурмагомедов с компанией избили Мераба Двалишвили и его друга.

Сначала Мераб получил тяжелую и неожиданную пощечину, от которой на секунды завис, а потом его стали бить толпой. Грузины наладили оборону, особенно хорошо бился друг Двалишвили, 21-летний борец, уронивший двоих, но неравенство сил сказалось. Четверо так отделали двоих, что у них была кровь по всему лицу и гематомы.

Выпад Усмана встретил резкое осуждение — не только у нас, но и на Западе, где у дагестанцев очень хорошая репутация. Жестко высказались известные бойцы: Израэль Адесанья назвал команду Хабиба «змеями», Шон Стрикленд «слабаками», Кертис Блейдс призвал уволить их из UFC, Мойкано, РДА, Петтис и Пол Хьюз посчитали ситуацию «позорной» и «ужасной».

Фанаты тоже разочарованы. Не просто разнесли за нападение, но и в корне поменяли мнение о всех дагестанских бойцах. В самом крупном американском сообществе о ММА — Reddit (3,5 млн подписчиков) — оценки вышли особенно резкими. Мы собрали мнения пользователей для подборки.

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«На меня набрасывались за эти слова, но бойцы из Дагестана — плохие люди. Я говорю об этом с тех пор, как Хабиб начал свой путь наверх, а все его фанаты вели себя так, будто он какой-то набожный монах-воин и всё такое. Эти парни — отбросы. Точка».

VengeanceKn1ght

«Это уголовка со стороны Усмана и его компании. Очевидные агрессоры. Их нужно арестовать, и ни один промоушен больше не должен с ними работать. Что с ними, чёрт возьми, не так?»

TomekMaGest

«Я был большим фанатом Усмана и всей команды Хабиба. Боже мой, как я ошибался, Мне жаль Мераба. Это один из самых бесчестных поступков, которые я видел в UFC за последние годы. Абсолютные отбросы, они запятнали всё наследие, которое пытался создать отец Хабиба»

zootroopic

«Ребята, вы просто не шарите. Дагестанцы — это вершина человеческого самообладания, уважения, нравственности и дисциплины. Их просто невозможно хоть как-то вывести из себя»

LegitimateKing1128

«Усман Нурмагомедов — просто ссыкливая сука. Они строят из себя таких высокоморальных «хороших людей», хотя на деле они — зло. Они такие же, как Джон Джонс. Их команда — вся из таких мелких ублюдков — копий Джона Джонса»

Jakers 9

«Самое главное — это уважение, браза» — ага, до тех пор, пока не придет время опять щемануть кого-нибудь. Типичные трусы»

ThatTomTouch

«Я не анти-дагестанец, но почему они всегда толпой, а не 1 на 1? Трусливое поведение»

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«Усман — жуткий трус, ему сошло с рук то, что он сделал с Сонгом в октагоне. Он стопроцентно пытался его ударить. Вот так они себя и ведут. Смелые только толпой. Хабиб был таким же — пришёл разбираться с Артёмом в сопровождении целой свиты»

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«Это часть их культуры. Сумасшествие, насколько они вспыльчивые. Самое безумное, что их фаны все равно будут их защищать»

Zavehi

«Я начинаю думать, что эти парни Нурмагомедовы могут быть нехорошими людьми»

Ubiquitous1984

«Грязное поведение, подлая атака превосходящим числом. Ни чести ни морали»

Bruninfa

«Неужели все это дерьмо было по-настоящему? Забаньте их, если так. Они абсолютно неожиданно напали на бывшего чемпиона и действующего рейтингового бойца. Они должны сидеть в гребаной тюрьме, только представьте, если им разрешат выступать в организации».

cowboyjon13

«Я окончательно потерял всякое уважение к этим парням, и надеюсь, что Усман никогда не окажется в UFC. Как, черт возьми, можно было напасть именно на Мераба? Просто жалкое зрелище, честно говоря. Хотя нет, пусть всё-таки идет в UFC. И надеюсь, там кто-нибудь вырубит его наглухо».

В таком духе 95% комментариев. В соцсетях у Усмана больше поддержки благодаря землякм и фанам из Афганиста, Пакистана, Палестины, но абсолютное большинство все равно против.

Подпишут ли его теперь в UFC и как вернуть себе доброе имя?

Мы не раз видели, как UFC прощал подобные выходки — но только тем, кто приносит им большие деньги. Конор Макгрегор, Хорхе Масвидаль, Хабиб Нурмагомедов, Нейт Диаз, Джон Джонс и другие. Не забывайте — Конор бросил стул в стекло автобуса так, что осколки поранили лицо Роуз Намаюнас и Майклу Кьезе (ему пришлось сниматься с боя). Масвидаль сломал Ковингтону челюсть, напав на него со спины, на заднем дворе ресторана. Ковингтону пришлось делать несколько операций, простаивать, его челюсть до сих пор до конца не восстановилась. UFC никак не поменял отношение к Масвидалю — он провел еще один бой в организации, а после завершения карьеры ему дали денежную синекуру у нового партнера Paramount. Не будем забывать и то, как Хорхе отдубасил Эдвардса за кулисами в Англии. Да, один на один, но разве Эдвардс сразу после боя, под камерами журналистов, во флэш-зоне, ожидал таких ударов по лицу? У него и сечка была серьезная. Таких случаев было немало -вспомните недавние залеты Дастина Порье в аэропорту и Энтони Смита на парковке.

Для Усмана есть смягчающее обстоятельство — ситуация произошла не в Америке и не на мероприятиях UFC. Он самый перспективный боец вне UFC с большой фамилией и фан-базой, а также с самым влиятельным менеджером в ММА. Очень яркий и дерзкий, умеющий создавать конфликт и раздражать соперников. Все это работает на то, что подписание его состоится.

А доброе имя возвращается простым путем — победами. Победителям прощают. Придет Усман, победит Топурию, Царукяна, Пимблетта, и все сегодняшние хейтеры станут фанатами. Вспомните, как это было с Хабибом. Я лично знаю ребят из России, кто его ненавидел, а спустя 4 года делал с ним татуировки.

Так что ждем Усмана в UFC и только там.