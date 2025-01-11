Виктория Дудакова покоряет UFC: история российского бойца

Биография первой в истории России чемпионки Европы по ММА.

Виктория Дудакова

Дата рождения: 26 января 1999 года

Место рождения: Волгоград (Россия)

Рост: 165 см

Вид спорта: ММА

Промоушен: UFC

Категория: женский наилегчайший вес

Статистика боев (январь 2025-го): 8-1.

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Детство и юность Виктории Дудаковой

Будущий боец UFC родилась в Волгограде. Папа спортсменки в молодые годы занимался кикбоксингом и даже становился чемпионом Краснодара. По этой причине отчасти спортивное будущее дочери было предопределено. Изначально Виктория, как и многие девочки в ее возрасте, занималась гимнастикой, но быстро поняла, что ей это не нравится.

Несколько лет Дудакова отдала плаванию. Она занималась достаточно серьезно: входила в состав национальной сборной России и становилась чемпионкой страны среди юниоров. Виктория мечтала отправиться на Олимпийские игры, но со временем результаты стали хуже, девушка прекратила занятия. Заполнить пустоту без постоянных тренировок помогла мама, которая предложила попробовать себя в единоборствах.

«Мне всегда нравилось смотреть бои с папой по телевизору, но не думаю, что решилась бы заняться единоборствами, если бы не моя мама. Она подтолкнула меня в этом направлении. Я долгое время занималась плаванием, но после смены тренера результаты застопорились. С самим наставником отношения тоже не сложились. В итоге из плавания я ушла и вместе с тем словно осталась без цели в жизни. Из-за этого маме очень хотелось, чтобы у меня появилось новое увлечение. Но она даже не подозревала, что дочку так затянет в бои», — рассказывала Виктория в интервью изданию «Волгоградская правда».

Фото Виктория Дудакова, соцсети

Карьера Дудаковой в ММА

Сначала спортсменка пробовала заниматься кикбоксингом и панкратионом. Дудакова выигрывала на Кубке России по кикбоксингу (до 18 лет) и становилась чемпионкой страны по рукопашному бою (до 21 года).

«Если честно, мне всегда нравились бои. С большим удовольствием смотрела поединки чемпионки UFC Ронды Роузи. Но сама выйти на ринг не решалась. В этом мне помогла мама — она привела меня в зал и предложила просто попробовать. И мне это понравилось. Хотя мама сейчас не особенно рада тому, чем я занимаюсь, ведь иногда прихожу домой с синяками, хотя это бывает не так часто», — рассказывала Дудакова изданию «Городские вести».

Впоследствии Виктория решила сконцентрироваться на ММА. При этом девушке оказалось не так-то просто начать заниматься смешанными единоборствами, найти зал для тренировок и специалиста, который стал бы работать с ней. В конечном итоге она начала тренироваться у Гасанали Гасаналиева.

«Когда она пришла первый раз на тренировку, я сказал, что у меня одинаковые требования и к мужчинам, и к женщинам. Занимайся, выкладывайся, а я помогу», — рассказывал специалист о работе с Викторией изданию «Городские вести».

В новом виде спорта Виктории помог опыт занятий плаванием. Мастер спорта по плаванию, чемпионка страны по юниорам — физически сильная от природы, отличается выносливостью и хорошо борется. Все это вместе с упорными тренировками позволило спортсменке набрать солидный бойцовский уровень.

«Я от природы физически сильная, потому что я плавала, у меня удар сильный. Из-за того, что я борюсь, у меня есть «физика». Но когда я начинаю делать качку, я начинаю как будто забиваться, становлюсь деревяшкой, поэтому мы не включаем настолько много качки. Больше кроссфит со своим весом», — объяснила Дудакова в интервью «СЭ» в октябре 2023 года.

В возрасте 20 лет Дудакова стала чемпионкой России, а затем выступила на чемпионате Европы в Риме. На этом турнире на ее счету победы над англичанкой Шарлоттой Браун, финкой Яникой Антинмаа и немкой Ренану Брукштайн. Так девушка стала первой и на данный момент единственной в истории России чемпионкой Европы по ММА.

О своих целях в спорте Виктория отвечала уклончиво. Но совершенно очевидно, что юная спортсменка стремилась попасть в самый престижный промоушен мира. В 2020 году россиянка дебютировала в профессионалах на турнире Fight Nights Global 98, а в 2021-м завоевала титул лиги OPEN FC.

Фото Виктория Дудакова, соцсети

Дебют Дудаковой в UFC

В 2022 году Дудакова выступила в Dana White's Contender Series и взяла верх решением судей в бою с бразильянкой Марией Силвой. Одержав шестую победу в шестом поединке на профессиональном уровне, Виктория получила контракт с UFC.

Дебют россиянки в лиге состоялся в 2023 году в прелимах турнира UFC Fight Night против бразильянки Истелы Нуньес. Бой продлился менее минуты: после размена в стойке Виктория сделала проход в одну ногу и повалила соперницу на канвас. Нуньес не сгруппировалась и жутким образом упала на руку, сломав ее в локтевом сгибе.

Бой завершился победой Дудаковой на отметке 34 секунды первого раунда. Безусловно, в травме соперницы россиянка не виновата, однако после поединка получала сообщения в духе «Ты должна отказаться от победы». В случившемся спортсменка себя не винит.

«Понимаю, что я в этой ситуации не виновата. Потому что я ничего не сделала для этого. Если ты не умеешь приземляться... Это, мне кажется, первое, чему нужно учиться, — правильно группироваться при тейкдаунах. Если ты этого не умеешь делать, то такие травмы получаются. В этой травме никто не виноват, либо только соперница. Конечно, я желаю ей скорейшего восстановления, но при этом здесь моей вины нет, и я не вижу смысла в каких-то необоснованных комментариях: «Откажись от победы» или еще что-то. Я хотела финишировать ее в первом раунде, но не таким образом. Я готова драться с любой соперницей, которую мне дадут, потому что моя цель — это дойти до пояса», — так прокомментировала свою первую победу в UFC Виктория в интервью «СЭ» в июле 2023 года.

Фото Виктория Дудакова, соцсети

Выход на бой UFC под песню «Я русский» Shaman

Дудакова одержала вторую победу в ведущем ММА-промоушене мира на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) 21 октября 2023 года. В прелимах вечера с мощным кардом россиянка взяла верх в бою с 38-летней американкой Джин Ю Фрей. Итогом противостояния стала победа единогласным решением судей — 29:28, 29:28, 29:28.

Виктория непросто прошла весогонку. На официальном взвешивании ей пришлось полностью раздеться за ширмой, но даже это не помогло уложиться в лимит весовой категории, за что она была оштрафована на 20 процентов гонорара за бой. На пресс-конференции после поединка девушка рассказала о других проблемах со здоровьем, ее откровения вызвали недоумение босса UFC Даны Уайта.

«Я смогла провести бой в стойке, потому что у меня до этого не было такой возможности. Но сейчас я, наоборот, не могла бороться, потому что у меня больше месяца уже стафилококк. Мы не хотели пить антибиотики, потому что я не смогла бы дышать, не смогла бы провести бой», — сказала Дудакова. Виктория добавила: «Доктора, которые сейчас меня осмотрели, ругались с менеджером, спрашивали: «Почему вы нам раньше не сказали? Мы бы не допустили боя». У меня сейчас все в крови было после боя, потому что у меня начался абсцесс, он лопнул. У меня стафилококк в таких местах, которые не принято называть. Я ненавижу отказываться от боев, ненавижу не делать вес. Надеюсь, что это было в первый и в последний раз».

Дудакова вышла в октагон под популярную песню «Я русский» российского певца Shaman (Ярослав Дронов). При этом своей музыкой для появления в зале она называет немецкую группу Rammstein — именно она звучала перед дебютным поединком в лиге. Болельщики также обратили внимание на жест Виктории перед заходом в клетку. Девушка подняла руки ладонями вверх — похоже на дуа во время личной молитвы мусульман.

«Я не очень люблю на эту тему распространяться, на тему религии. Люди сами себе что-то напридумывали, сами в это поверили. На самом деле я всегда делаю этот жест. Просто, видимо, никто не смотрел до этого мои бои. Я не очень хочу обсуждать эту тему, потому что это достаточно личное. Но все, что людям нужно знать, — я верю в Бога, верю в единого Бога, и то, что я сказала на пресс-конференции «Всевышний», — Бог один, имен у него много: будь то Бог, Всевышний, Аллах, Всемогущий, Всемилостивый и так далее. Каждый может называть как угодно, главное — верить. Когда человек верит, он не совершает плохие поступки, по крайней мере, если правильное понимание веры. Я чистокровная славянка, у меня родители русские, у меня дедушка и бабушка, царство ей небесное, — дети Сталинграда. Я живу напротив Мамаева кургана и каждый день просыпаюсь с видом на Родину-мать. И как можно сказать, что я не патриотка своей страны, когда я в такое непростое время, под хейт со всех сторон, вышла под такую песню?» — сказала Дудакова в интервью «СЭ» в ноябре 2023-го.

В январе 2024-го боец встретилась с Shaman на его концерте в Волгограде. Сразу после боя в октябре она в соцсетях сообщила, что получила букет в подарок от певца, поблагодарив за песню, внимание и цветы.

«Да никакое [впечатление не оставил] — я не успела его узнать. Приятный молодой человек, вежливый. Мы успели поговорить буквально пять минут перед его концертом, ему нужно было выходить на сцену. Концерт мне понравился, это вообще был первый концерт в моей жизни, никогда до этого не ходила. Все так было цивильно, хорошо. Пока только положительные эмоции», — сказала Виктория о встрече в интервью «СЭ» в марте 2024-го.

Первое поражение в карьере

Дудакова должна была провести третий бой в UFC в предварительном карде турнира UFC on ESPN 54 в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США) против бразильянки Мелиссы Гатто. Оба бойца прошли взвешивание, но после старта вечера ММА стало известно о снятии 25-летней россиянки с поединка из-за болезни.

«В первую очередь хотелось бы извиниться перед своей соперницей и всей командой UFC за то, что пришлось отменить бой в последний момент. Я чувствовала себя прекрасно после взвешивания и утром перед боем, после утренней тренировки мое самочувствие ухудшилось, я не ела весь день перед боем, потому что чувствовала себя не очень. Когда мы приехали на арену и начали разминаться, появилось сильное головокружение и тошнота. Доктор дал мне таблетки, но они не помогли. Я до сих пор чувствую себя не очень хорошо. Но это был один из лучших лагерей в моей жизни. Я надеюсь вернуться как можно скорее!» — написала Виктория в соцсетях.

Третий бой Дудаковой в UFC прошел в прелимах турнира в Абу-Даби (ОАЭ) 3 августа 2024 года и оборвал ее победную серию на рекорде 8-0. Виктория уступила 32-летней американке Саре Хьюз раздельным решением судей — 29:28, 29:28, 27:30. Боец сдержала обещание и вышла на поединок с российским флагом, а перед этим появилась с национальным символом на дуэли взглядов.

Четвертый бой Дудаковой в UFC — на турнире UFC Fight Night 249 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Соперница — 24-летняя американка Фатима Клайн.

Фото Getty Images

Достижения Виктории Дудаковой

Чемпионка Европы по ММА — 2019 год

Бронзовый призер чемпионата мира по ММА — 2019 год

Победа на Кубке России по кикбоксингу (до 18 лет)

Чемпионка России по рукопашному бою (до 21 года)

Фото Виктория Дудакова, соцсети

Личная жизнь Виктории Дудаковой

О подробностях своей жизни вне спорта спортсменка рассказала не так много. Информации о том, есть ли у Дудаковой молодой человек, в открытом доступе нет. В своих социальных сетях Виктория делится в основном контентом с тренировок и турниров. Однако в нескольких интервью россиянка рассказывала, каким видит своего молодого человека:

«Мой избранник обязательно должен быть бойцом? Нет, но то, чем я занимаюсь, он должен принимать обязательно. И постоять за себя любой парень, конечно же, должен суметь», — поделилась Дудакова «Волгоградской правде».

Помимо спорта Виктория также уделяет время и другим сферам. В частности, успевает получить высшее образование. Известно, что спортсменка являлась студенткой университета «Синергия».

Фото Виктория Дудакова, соцсети

Стиль Дудаковой

Один из коронных приемов спортсменки — рычаг локтя. Этим же отличалась знаменитый боец ММА Ронда Роузи. Именно ее Дудакова называла своим кумиром.

«Мне нравится как ее стиль ведения боя, так и поведение с фанатами. Это лучшая спортсменка в мире единоборств. Не назову себя ее фанаткой, но думаю, это именно тот человек, на которого стоит равняться. И не сказать, что я очень пристально слежу за ММА, но поединки стараюсь смотреть. Больше интересуюсь, конечно же, женскими дивизионами», — приводило слова Виктории издание «Волгоградская правда».

Где живет Виктория Дудакова

Российская спортсменка постоянно живет в Волгограде. По словам Дудаковой, ей очень нравится родной город. Для развития карьеры бойца она планирует сборы в различных локациях.

«На самом деле, мне очень нравится мой город, про него плохо отзываются, но он у нас старается облагораживаться, у нас очень много новых парков появилось, новых построек. Я живу в очень хорошем месте, прямо напротив Центрального стадиона, у меня из дома виден Мамаев курган, рукой подать. А сзади парк огромный, «Семейный». Мне очень нравится Волгоград, просто там нет условий для роста моего как бойца, поэтому нам нужно будет как можно больше проводить сборов в разных местах», — рассказала Виктория в интервью «СЭ» в октябре 2023 года.

Социальные сети Виктории Дудаковой

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