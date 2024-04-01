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Сегодня, 03:03

Дудакова извинилась за снятие с поединка UFC Fight Night 240

Сергей Разин
корреспондент
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Российский боец UFC Виктория Дудакова прокомментировала свое снятие с поединка на турнире UFC Fight Night 240 против бразильянки Мелиссы Гатто.

«В первую очередь хотелось бы извиниться перед своей соперницей и всей командой UFC за то, что пришлось отменить бой в последний момент. Я чувствовала себя прекрасно после взвешивания и утром перед боем, после утренней тренировки мое самочувствие ухудшилось, я не ела весь день перед боем, потому что чувствовала себя не очень. Когда мы приехали на арену и начали разминаться, появилось сильное головокружение и тошнота. Доктор дал мне таблетки, но они не помогли. Я до сих пор чувствую себя не очень хорошо. Но это был один из лучших лагерей в моей жизни. Я надеюсь вернуться как можно скорее!» — написала Дудакова в соцсетях.

Дудакова должна была встретиться с Гатто в предварительном карде турнира UFC Fight Night 240, который проходит в ночь на 31 марта в Атлантик-Сити (Нью-Джерси, США).

Виктория Дудакова
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