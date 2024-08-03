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Сегодня, 20:13

Дудакова с российским флагом вышла на бой против Хьюз

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский боец UFC Виктория Дудакова с российским флагом вышла на поединок против американки Сэм Хьюз на турнире UFC on ABC 7.

Ранее спортсменка выходила с российским флагом и на битву взглядов.

Бой проходит в женском минимальном весе (до 52 кг). Вечер ММА проходит на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ). Предварительный кард турнира стартовал в 19:00 по московскому времени. Бои основного карда начнутся в 22:00 мск.

25-летняя Дудакова одержала восемь побед в восьми боях в профессиональных единоборствах. Хьюз 32 года, на ее счету восемь побед и шесть поражений на профессиональном уровне.

Виктория Дудакова
UFC
ММА
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