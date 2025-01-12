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Копылов нокаутировал хай-киком за секунду до сирены! Перед боем американец обвинял Романа в шпионаже

Роман Копылов победил Криса Кертиса на турнире UFC Fight Night
Отдел единоборств «СЭ»
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Роман Копылов нокаутировал американца Кертиса Криса на UFC Fight Night.
Фото Global Look Press
Копылов не стал добивать соперника, а тот все равно был недоволен.

В ночь на 12 января в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC Fight Night, в главном событии которого Маккензи Дерн победила Аманду Рибас приемом «рычаг локтя». А в главном карде прошел бой между россиянином Романом Копыловым и американцем Крисом Кертисом.

В предыдущем поединке Копылов победил бразильца Сезара Алмейду раздельным решением судей — так он перекрыл поражение от Энтони Эрнандеса. Всего в UFC у Романа шесть побед и три поражения, но за последние три года он проиграл лишь однажды. Зато за этот же отрезок Роман оформил четыре ярких нокаута, и бой с Кертисом обещал еще один.

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Перед боем Кертис обвинял Романа в шпионаже: якобы россиянин подослал двух русских бойцов в зал, где тренируется американец, а как только бой анонсировали, эти бойцы стали спарринговать с Копыловым. Но позже Кертис извинился перед Копыловым и признал, что ошибался. По словам Криса, двое россиян ушли тренироваться к Богдану Гуськову, а не к Роману.

«Джонни Уокер тренируется в зале Xtreme, как и его оппонент Богдан Гуськов. Он перешел в зал Syndicate на время подготовки. Отстойно, когда драться ставят партнеров по команде. Я говорил, что двое русских «исчезли» — выяснилось, что они ушли за Гуськовым, поскольку они будут в его углу во время следующего боя. С Копыловым это вообще никак не связано.

Крис Кертис и Роман Копылов.
Фото Global Look Press

Роман — классный парень, вообще не злой и не подлый. Он даже сказал мне: «Все теперь думают, что я козел!» Я говорю: «Бро, извини. Я облажался». Не надо называть Копылова «злым Чейзом Хупером». Я принес извинения перед ним и перед всеми русскими бойцами. Я был неправ», — добавил боец в соцсетях.

Поединок же получился непростым. Первый раунд забрал россиянин, а второй — Кертис, и бой мог закончиться решением судей, но в самом конце Копылов выбросил хай-кик, который сбил американца с ног. Кертис был в сознании, но не показал, что готов продолжать. Рефери остановил бой за секунду до финальной сирены, чем Крис был очень недоволен. Но если посмотреть по раундам, то Копылов победил бы даже без этого, так как третью пятиминутку он забрал.

«Бачатский, мы в Лас-Вегасе! — сказал Копылов после поединка. — Думаю, все было корректно, в рамках правил. Я не стал добивать, так как чем быстрее он вернется, тем будет лучше для его семьи. У него прекрасная семья, маленький ребенок, мы виделись. Я очень рад. Левая нога меня кормит».

Роман одержал вторую победу подряд, одолев бойца, который недавно был в топ-15. Теперь очень вероятно, что россиянин вернется в рейтинг и продолжит путь к титульному бою — не исключено, что для этого придется еще раз подраться с неудобным Эрнандесом.

Крис Кертис
Роман Копылов
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