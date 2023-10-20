Дудакова полностью разделась на взвешивании перед боем на UFC 294

Российский боец Виктория Дудакова разделась догола при взвешивании перед поединком на UFC 294.

24-летней спортсменке пришлось полностью раздеться, чтобы уложиться в весовую категорию. Процедура взвешивания прошла за ширмой. Несмотря на это, Дудакова не уложилась в необходимый вес, она будет оштрафована на 20 процентов от гонорара за бой.

Виктория Дудакова.

Дудакова 21 октября проведет поединок в турнире UFC 294 в Абу-Даби против американки Джин Ю Фрей. Их бой предварительного карда начнется примерно в 17.30 по московскому времени.