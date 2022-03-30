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Сегодня, 10:19

Стали известны гонорары российских бойцов на турнире UFC в Колумбусе

Роман Шишов
Корреспондент
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Стали известны гонорары, которые получили бойцы на турнире UFC в Колумбусе, информирует MMA Fighting.

Кертис Блейдс за победу над Крисом Докосом заработал 312 тысяч долларов. Из них 131 тысяча полагается за участие, 131 — за победу, еще 50 — за выступление вечера (нокаут во втором раунде).

Россиянин Аскар Аскаров, проиграв Кай Кара-Франсу, заработал 26 тысяч долларов, а его соперник — 102 тысячи (51 тысячу за бой и столько же за победу).

Россиянин Вячеслав Борщев, проигравший Марку Диакези, заработал 12 тысяч. Россиянин Алиасхаб Хизриев за победу над соотечественником Денисом Тюлюлиным заработал 20 тысяч (по 10 тысяч за бой и за победу). Последний получил 12 тысяч.

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