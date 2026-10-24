Познакомился с женой во «ВКонтакте», хотел сделать сына своим секундантом. Крепкая семья Петра Яна

Петр старается служить наглядным примером для своих сыновей.

Петр Ян старается проводить как можно больше времени с семьей, несмотря на постоянные сборы и выступления. Его старший сын уже хочет помогать отцу во время боев, младший сопровождает его на турнирах, а жена Юлия остается рядом с бойцом с тех времен, когда он еще не был известен широкой публике. Рассказываем, как Ян познакомился с супругой, чему учит детей и какую роль семья играет в его жизни.

Восемь детей в одной семье

Петр Ян вырос в семье, где было восемь детей: у него три брата и четыре сестры. Недавно фотография россиянина с одним из братьев разошлась по англоязычным сообществам UFC. Болельщики шутили, что так Ян выглядел бы в среднем весе. Интерес к боксу у Петра тоже появился благодаря семье: его старший брат Алексей ходил на тренировки, и будущий чемпион последовал за ним, хотя тот сначала не хотел брать младшего с собой.

Знакомство с будущей женой

Со своей будущей женой Юлией Шумакович Ян познакомился еще до профессиональных боев. Ему было 19 лет, ей — 20. Петр написал девушке во «ВКонтакте», и они начали общаться. Когда супругов позже попросили рассказать об этом в телеинтервью, боец смутился, а Юлия вспомнила, как он принес ей новый телефон и сим-карту. «Всех моих ухажеров разогнал сразу», — смеялась она.

В 2016 году у них родился Даниил, в мае 2020-го — Константин. Младший появился на свет в Таиланде, куда семья приехала на сборы Яна и где задержалась из-за пандемии. Позже Юлия не раз сопровождала мужа во время подготовки к боям. В октябре 2021-го она со старшим сыном впервые побывала на турнире UFC с участием Петра и вышла к нему в октагон после победы над Кори Сэндхагеном.

Фото соцсети

Как Ян воспитывает сыновей

Воспитывая сыновей, Ян делает ставку не только на единоборства. Он говорил, что важнее образование и умение думать самостоятельно, а спорт дети смогут выбрать сами. Когда Даниил захотел заниматься футболом, отец нашел школу, но отказался помогать пройти конкурс: на место претендовали около 50 ребят. Старший успел позаниматься дзюдо, футболом, а затем сам попросился в бокс. Константин пробовал гимнастику, акробатику и плавание.

Участвовать в тренировках отца мальчикам никто не запрещает. Еще маленьким Даниил вставал рано утром и просился с Петром в зал. Позже Ян рассказывал, как отжимался дома вместе с обоими сыновьями: трехлетний Костя видел, что делают отец и брат, и пытался повторить. «Наверное, самое важное в воспитании, когда у тебя сыновья, просто наглядный пример», — объяснял боец.

Дети наблюдают не только тренировки, но и эмоции после боев. В ноябре 2024 года после победы над Дейвесоном Фигередо в Макао Даниил зашел к Петру в октагон. Когда Майкл Биспинг спросил его о выступлении отца, мальчик со слезами на глазах ответил: «Я очень рад победе папы!» Летом 2025-го после поединка с Маркусом Макги на фотографиях рядом с Яном были уже оба сына.

Даниил Ян. Фото соцсети

Старший сын хотел стать секундантом

Перед третьим боем с Мерабом Двалишвили 10-летний Даниил предложил помогать отцу прямо во время поединка. Он обещал ничего лишнего не говорить и только подавать воду, пока главным тренером в углу будет Кайрат Нурмаганбетов. «Я хочу, чтобы мы вместе с тобой подняли пояс», — объяснил сын. Петр был только за, но UFC не допустил мальчика к работе секундантом из-за возраста. Ян сообщил, что Даниил хотя бы выйдет вместе с ним на арену и пройдет до октагона.

Младший тоже приехал в Абу-Даби. После церемониального взвешивания 23 октября Петр подозвал жену с Константином, обнял обоих и взял мальчика с собой за кулисы. Сам Ян раньше говорил, что присутствие детей на турнирах дает ему поддержку даже в день боя. Теперь, перед первой защитой пояса после его возвращения, рядом с ним снова оба сына и жена.