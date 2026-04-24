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UFC Стерлинг — Залал: прямая трансляция турнира, смотреть онлайн видео

Турнир UFC с боем Стерлинг — Залал пройдет в Лас-Вегасе
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Турнир UFC Fight Night состоится в Лас-Вегасе (США) и будет проходить в ночь на воскресенье, 26 апреля. Начало предварительного карда — в 0.00 по московскому времени, основного карда — в 3.00.

Результаты боев турнира можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В полном объеме турнир покажут UFC Fight Pass, канал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (платно). Основной кард также будут показывать канал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru (бесплатно), а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

В главном поединке турнира встретятся американец Алджамейн Стерлинг (25 побед, 5 поражений) и марокканец Юссеф Залал (18 побед, 5 поражений, 1 ничья), выступающие в полулегком весе.

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