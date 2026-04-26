Алджамейн Стерлинг после победы над Залалом: «Евлоев и Волкановски, я иду за вашими задницами»

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг высказался после победы единогласным решением над Юссефом Залалом на турнире UFC Fight Night 274.

Американец вызвал на бой россиянина Мовсара Евлоева и австралийца Алекса Волкановски.

«Мовсар [Евлоев], я иду за твоей задницей, и Волкановски, я также иду и за твоей задницей. Я на 100 процентов отличаюсь от других бойцов, потому что никто не дерется в моем стиле — я смешиваю свои удары, а мои тейкдауны очень сложно остановить, ведь у меня просто куча опыта за плечами», — приводит слова Стерлинга MMAFighting.

36-летний американец одержал 26-ю победу при 5 поражениях.