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Гарсия — Эрнандес: смотреть онлайн трансляцию боя UFC

Рафа Гарсия и Александр Эрнандес встретятся на турнире UFC
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Рафа Гарсия из Мексики и Александр Эрнандес из США встретятся в бою главного карда турнира UFC Fight Night в Лас-Вегасе в ночь на воскресенье, 26 апреля. Начало поединка — около 4.00 по московскому времени.

В прямом эфире бой будут показывать UFC Fight Pass, каналы «Матч ТВ» и «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (бесплатно), а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира (рекомендуем подключаться к трансляции заранее).

Результаты подеинков турнира можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В профессиональных ММА Гарсия одержал 18 побед и потерпел 4 поражений. На счету Эрнандеса — 18 побед и 8 поражений. Бойцы выступают в легком весе.

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Рафа Гарсия
UFC
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